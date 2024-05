Chcete změnit náladu svého domova? Nejsnáze to půjde s pomocí barev. Představujeme vám ty, které budete letos vídat častěji. Někdy se doplňují, jindy mohou být v kontrastu.

Přestože je letošní paleta barev roku poměrně pestrá, jedno je spojuje. Uklidňují. Jako by se na tomto efektu lídři a průkopníci nových trendů předem domluvili. Barvy roku reagují i na situaci ve společnosti, a ta není zrovna růžová. Vzrušení a změn, o které mnohdy ani nestojíme, máme v životě každý dost. Proto většina z nás doma volí takzvané nekonfliktní barvy.

Proč se pořád mění

Působí na nás ze všech stran, každý den. Možná si ani neuvědomujete, že už v supermarketech o nákupu produktů většinou rozhodují barvy. Oblékáme se do nich, pořizujeme si barevné šperky, hodinky a kabelky. Barvy se také výrazně promítají do interiérového designu. Od podlahy přes výmalbu stěn, nábytek, drobné bytové vybavení až k dekoracím. Samozřejmě je najdete i v dalších odvětvích.

Důležitost barev si uvědomují rovněž firmy; některé značky a výrobce si automaticky spojujeme s určitými barvami. A kromě těchto stálic se jako povzbuzení zákazníků ke koupi každoročně vyhlašuje celá řada nových barev, respektive odstínů.

close info Hornbach zoom_in Zajistěte si soukromí pomocí jednobarevného závěsu Midnight od SoleVito. Nejde jen o estetiku, závěs rovněž slibuje neprůhlednost

Tahounem barevného pelotonu tradičně bývá Pantone Color Institute, který s vyhlašováním barvy roku před 25 lety začal. Společnost Pantone vytvořila celosvětově známý systém klasifikace barev, aby lidé z různých oborů mohli pracovat s přesně definovanými barvami a vždy dosáhli požadovaného výsledku.

close info Hornbach zoom_in Snadno, rychle a levně, přitom s velkým efektem. Osvěžte například stěnu v obýváku papírovou fototapetou FTS 1326 s pampeliškovým chmýřím

K Pantone Color Institute se postupně přidali významní výrobci nátěrových hmot a jiné společnosti, například tradiční americký výrobce tapet. Díky tomu se setkáváme nikoli s jednou, ale s mnoha barvami roku.

Pantone: jako ze zahrádky

Nová barva Peach Fuzz ("broskvové chmýří") dostala číslo Pantone 13-1023 a popisuje se jako přechod mezi růžovou a oranžovou. Jak uvádí Leatrice Eiseman, výkonná ředitelka Pantone Color Institute, má podporovat vřelost a eleganci.

close info Le Patio zoom_in Užijte si přírodní materiály v trendy barvách. Sametový prošívaný přehoz Elise a sametový povlak na polštář Elise (vlevo) a osušky (vpravo)

Na vlně šťavnatého ovoce se nese i barva Persimmon od Sherwin-Williams pro HGTV Home. Jde o inspiraci lahodným ovocem kaki. Persimmon však má vyzařovat energii mandarinky s uzemněnými neutrálními podtóny. A podpořit komunikaci mezi lidmi, a tím zlepšit vztahy.

Dulux: příroda vítězí

Také značka Dulux patřící do společnosti AkzoNobel přišla s decentní volbou. Svou barvu roku 2024 nazvala Sweet Embrace ("sladké objetí"), v České republice se představuje jako "sametový šeřík" (AN.02.76). Jde o jemnou barvu příjemnou pro oči a přívětivou pro duši.

close info Vitra zoom_in Pohovku Polder Sofa navrhla Hella Jongerius pro Vitru a inspirovala se výhledy na holandská políčka

Dulux v rámci tří ukázkových barevných palet nabízí řešení, s jakými dalšími tóny a odstíny "sametový šeřík" kombinovat v závislosti na atmosféře, které chcete v interiéru dosáhnout. Může být zemitě hřejivá, slibovat bezpečí a jistotu (plus barvy kamene, země a půdy). Nebo uklidňující (plus lesní zelená a mořská modrá). Případně se snaží o vyvolání povznášejících pocitů a radosti (plus žlutá a pastelové tóny).

PPG: více jemnosti

Žádné překážky, naopak podanou ruku obrazně nabízí barva Limitless (PPG1091-3) od společnosti PPG. Jde o vylepšenou barvu medu, která má velké ambice dostat se k vám domů.

close info Primalex zoom_in Představujeme vám barvu roku 2024 podle PPG. Jmenuje se Limitless a jde o béžovou „oslazenou“ medem

Její popularitě nahrávají dva předpoklady: patří do skupiny neutrálních barev, přesto ji nepřehlédnete, a dále se snadno spojuje jak s teplými, tak se studenými barvami, sytými i pastelovými. Navíc jí to sluší i ve společnosti populární černé. Kdo by raději něco méně nápadného, tomu doporučujeme kombinaci s kovem v barvě mosazi, bronzu nebo stříbra.

Modrá posedlost a černá tečka

Letos si budeme užívat doslova záplavu různých modrých barev. Značka Benjamin Moore přišla s Blue Nova 825. Pro někoho temnější varianta modré, respektive modrofialové, jiný v ní zase může tušit vliv populární šedé.

close info Zehnder zoom_in Trendy respektují i radiátory, jejichž barvy musí odolat teplotám, kterým jsou vystavené. Radiátor Roda Twist Spa Air kromě aktuální barevnosti Pacific Blue nabízí praktické otáčení o 180 stupňů pro snadné zavěšení ručníků

V interiéru ji zkuste dát dohromady s oranžovou. Sherwin-Williams vyhlásil barvou roku 2024 světle modrou Upward s šedým podtónem. Má působit jako závan svěžího vzduchu, který provětrá domov. Pozitivní a vizuálně velmi osvěžující je Thermal (C2 Paint), která evokuje kvalitní lázeňské služby u vás doma. A kdo má rád modrou podpořenou zelenou, patrně zkusí Bay Blu od MinVax nebo Renew Blue od Valspar.

Na stále stoupající oblibu nejtemnější barvy reaguje značka Behr, která světu nabízí příjemnou variantu černé zvanou Cracked Pepper. Nezdá se to, ale právě tahle barva aspiruje na jednu z kotev interiérů.

Barevné trendy v naší fotogalerii

Praktická trojmístná pohovka Gisele je vybavená polohovatelnými zádovými opěrkami, polohovat lze rovněž područky. Pohodlí máte všichni zaručené, na vás je pouze výběr barvy potahové látky. ASKO Nábytek

Zajistěte si soukromí pomocí jednobarevného závěsu Midnight od SoleVito. Nejde jen o estetiku, závěs rovněž slibuje neprůhlednost (blokuje 98 procent světla). Snadno ho zavěsíte díky skrytým poutkům nebo záclonové pásce. Rozměry 140 x 255 cm. Hornbach

Velmi jemnou barvu u nás nazvanou "sametový šeřík" (v zahraničí se prezentuje jako Sweet Embrace) snadno aplikujete na větší plochy a stále bude vypadat pěkně. Zkombinujte ji s dalšími odstíny v růžovofialové škále, avšak v decentním provedení. Möbelix

Interiér může být vyladěný v barvě roku Peach Fuzz. Perfektně se doplňuje s přírodními materiály, například s bavlněným povlakem dekorativního polštářku Emilio z Westwing Collection. Westwing

Užijte si přírodní materiály v trendy barvách. Třeba sametový prošívaný přehoz Elise slibuje rozměry 240 x 260 cm, sametový povlak na polštář Elise má rozměry 44 x 65 cm, oboje značka Vivaraise. Le Patio

Pohovku Polder Sofa navrhla Hella Jongerius pro Vitru a inspirovala se výhledy na holandská políčka. Originální sedačka zaujme sladěnými odstíny jedné barvy a působivými detaily. Vitra

Damaškové povlečení Sophia Grafico s nadčasovým vetkávaným dekorem je velmi příjemné na dotek. Praktickou stránku podporuje použití zipů místo knoflíků. Veba

Dulux vyhlásil barvou letošního roku "sametový šeřík" (AN.02.76). Tento odstín si můžete nechat připravit v míchacích centrech této značky. Dulux

Snadno, rychle a levně, přitom s velkým efektem. Osvěžte například stěnu v obýváku papírovou fototapetou FTS 1326 s pampeliškovým chmýřím. Hornbach

Polyakrylové koupelnové předložky Manta jsou dvoubarevné a s různou výškou vlasu. Barvy i výšku vlasu (14 a 24 mm) odděluje vlnovka uprostřed. Na výběr jsou 3 barevné kombinace. Grund

Trendy respektují i radiátory, jejichž barvy musí odolat teplotám, kterým jsou vystavené. Radiátor Roda Twist Spa Air kromě aktuální barevnosti Pacific Blue nabízí praktické otáčení o 180 stupňů pro snadné zavěšení ručníků. Zehnder

Pohodlné křeslo Ciao Midnight lze otočit o 360 stupňů, má výšku sedáku 47 centimetrů a unese i prostorově výraznou osobu (do 120 kilogramů). Potahová látka slibuje odolnost proti oděru až 30 000 martindale (jde o odolnost proti oděru). Kare

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada