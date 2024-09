Na 750 tisíc důchodců přišlo od července o státní příspěvky ke spoření na penzi. Tento krok mnohé z nich staví před zásadní rozhodnutí, jak naložit s naspořenými penězi. Ačkoli se situace může zdát komplikovaná, existuje několik možností, jak se svými financemi dál nakládat.

Ať už se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, pravidelnou rentu, nebo investování, důležité je postupovat uvážlivě. Zároveň by důchodci měli být opatrní, aby se vyhnuli zbytečným ztrátám. Jak tedy s naspořenými penězi efektivně naložit?

Co to znamená, když stát přestane přispívat?

Od 1. července stát přestal vyplácet příspěvky na penzijní spoření pro důchodce, kteří už nepracují. Tento krok se týká zejména těch, kteří spořili desítky let s nadějí, že jim peníze pomohou udržet si životní standard v důchodu. Pokud mezi ně patříte, možná si nyní kladete otázku, co dál. Je důležité vědět, že ačkoliv státní příspěvky skončily, neznamená to, že musíte peníze vybrat hned teď.

Jste v důchodu a stát vám už nepřispívá?

Pravidelná renta, nebo jednorázová výplata?

Máte dvě základní možnosti, jak s naspořenými penězi naložit: pravidelná výplata renty nebo jednorázové vyrovnání. U pravidelné renty si nastavíte, kolik chcete měsíčně dostávat, a tím si zajistíte pravidelný příjem navíc ke státnímu důchodu.

Jednorázová výplata naopak znamená, že všechny naspořené prostředky dostanete naráz, avšak musíte počítat s 15% daní z výnosů a příspěvků zaměstnavatele.

Pozor na předčasné výběry

Pokud ještě nesplňujete podmínky pro výplatu (obvykle je nutné spořit alespoň pět let), je lepší smlouvu nevypovídat. Předčasným ukončením smlouvy byste přišli o všechny doposud získané státní příspěvky a museli byste zaplatit daň z výnosů i příspěvků zaměstnavatele. To může znamenat ztrátu tisíců korun, které byste mohli jinak využít.

Co když chci peníze dál zhodnocovat?

Pokud máte čas a chuť dál se svými financemi pracovat, nabízí se možnost investic. Konzervativní fondy, státní dluhopisy nebo nemovitostní fondy mohou být dobrou volbou pro ty, kdo chtějí své úspory ochránit před inflací a zároveň dosáhnout rozumného zhodnocení. U těchto investic se nemusíte obávat velkých výkyvů, na rozdíl od rizikovějších akciových trhů.

Spořicí účty nejsou jedinou volbou

Ačkoli úrokové sazby na spořicích účtech klesají, investiční svět nabízí důchodcům různé možnosti, jak nechat peníze dál vydělávat. Podílové fondy, státní dluhopisy nebo nemovitostní fondy mohou být bezpečnou cestou k ochraně úspor před inflací. Vždy ale myslete na to, abyste zvolili správnou investiční strategii, která bude odpovídat vašim potřebám a časovému horizontu.

Ať už se rozhodnete jakkoli, neukvapujte se a dobře promyslete své kroky. Zrušení státních příspěvků na penzijní spoření může být zklamáním, ale s rozumným přístupem můžete své úspory dál efektivně využívat, a zajistit si tak lepší důchod.