Pověst realitních makléřů se obtížně vzpamatovává z doby, kdy se do akcí s nemovitostmi mohl pustit každý na základě volné živnosti. Podle toho to také často vypadalo. Ani všichni současní makléři nedělají tomuto povolání dobrou službu. Jak to vidí advokáti?

Základní pravidla se pokusil nastolit zákon 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, ale i tak je podle pražské advokátky Nadeždy Priečinské lepší mít po ruce vlastního prověřeného odborníka, jakkoli většina realitních kanceláří s advokáty spolupracuje. „Člověk by si měl uvědomit svou pozici ve smluvním vztahu. Většinou jsou kupující i prodávající právní laici a jejich pozice je tím logicky slabší,“ upozorňuje advokátka.

Jejich postavení zhoršuje i fakt, že prodej či koupě nemovitosti jsou v jejich životě ojedinělou transakcí, kdy je ve hře často celý rodinný majetek. I když je člověk autorita ve své profesi, neznamená to, že stejně pevný v kramflecích bude i nad kupou papírů, které jsou mu předkládány k podpisu.

Síla doporučení

Prodávající by se proto měl jistit odborníkem už před podpisem smlouvy o realitním zprostředkování a kupující i prodávající by si měli nechat zkontrolovat smlouvu rezervační. A pozor, to že máte kamaráda, který práva vystudoval, ještě neznamená, že se orientuje v podobném typu smluv. „U advokátů pracujících s prodeji a nákupy nemovitostí se kvalifikace prohlubuje praxí a rutinou, na smlouvu kouknou a vidí. Navíc u právníka, kterého jste si sami vybrali, máte jistotu, že stojí na vaší straně, na rozdíl od zcela neznámé advokátní kanceláře spolupracující s realitkou,“ varuje zkušená advokátka.

close info Depositphotos zoom_in Realitní okénko: Právní kutilství se nevyplácí

Hledání správné osoby je podobné jako u realitního makléře – sebekrásnější web či profil na Facebooku nebo LinkedIn vám kvalitu nezaručí, jedině zkušenosti blízkých lidí. Dobrý advokát by navíc měl umět vyvážit hájení vašich práv a možnost realizovat obchod, nezničit ho zbytečným lpěním na nepodstatných detailech.

Smluvní pasti

Dobrá smlouva má především charakter preventivní, až následně v případě problémů represivní. Je to papír, který se ze šuplíku vytáhne, až když dojde k potížím, ale pak možná zjistíte, že neobsahuje věci, jež potřebujete, a naopak obsahuje ujednání, která nejsou k vašemu prospěchu. Tyto věci umí dobře předem předvídat ten, kdo má v oboru mnohaletou praxi a při formulování smlouvy vás ochrání před nebezpečími, o kterých ani nemusíte tušit, že existují. Ale dobrý advokát o nich samozřejmě velmi dobře ví.

Dalším problémem bývají nedostatečné informace týkající se nemovitosti. Zejména u bytů někdy nezohledňují pozemky přiléhající k domu, které jsou na jiných listech vlastnictví než byt. Takže jste sice koupili byt, nikoli však podíl na přiléhajícím pozemku, například zahradě, jiné zeleni, chodníku a podobně. Jeho vlastníkem je nadále původní majitel a neví o tom.

Zjistíte to až po letech při prodeji bytu s někým, kdo si dá práci s hledáním na katastru, respektive si poctivě zajistí všechny podklady. „Zodpovědný odborník se prostě nemůže spolehnout na to, co mu řekne prodávající, ani na základní informace z listu vlastnictví. Musí se doptávat a zjišťovat podrobnosti, o kterých prodávající netuší, že by mohly být důležité. Musí si zajistit nabývací tituly a podobně,“ nabádá advokátka.

Nenechte se tlačit!

Většina makléřů z velkých kanceláří vám řekne, že jejich smlouva je pro celou skupinu stejná a nelze v ní dělat změny. „Pokud nelze, pak je nejlepší se sebrat a rozloučit se,“ nabádá advokátka.

Makléřů, kteří na této podmínce netrvají, je plno, dokonce můžete požadovat, že sice využijete služeb, jako je nafocení, inzerce a zajištění prohlídek, ale advokáta budete mít svého. Pak je samozřejmě namístě vyjednávání o snížení provize.

close info Depositphotos zoom_in Realitní okénko: Právní kutilství se nevyplácí

Prodávající má čas realitní makléře testovat, ale co kupující? Má vůbec na nějaké speciální advokátní tanečky čas, když se bojí, že se objeví někdo, kdo nebude „dělat problémy“, a on o nemovitost přijde?

Jsou samozřejmě individuální okolnosti, ale realitky časový pres často rozehrávají a podněcují, je to trochu jako koňský trh. Možná jste už také zaslechli slavnou větu, že paní, co tu byla před vámi, už zvažuje složení zálohy… a nemovitost se za čas v nabídce objeví znovu s nižší cenou. „Nicméně seriózní realitní kancelář vás zkontaktuje s jejím advokátem a umožní advokátovi strany kupující o obsahu smlouvy jednat. Toto by si ale kupující měl vymínit už ve smlouvě o rezervaci, stejně jako další praktické podmínky. Dobré realitky s tím nemají problém,“ říká Nadežda Priečinská.

A co když nechci realitku?

Ostatně proto vznikly realitní portály, kde si většinu věcí vlastník obstará sám a smlouvy jistí pomocí advokáta. Celá transakce podle Nadeždy Priečinské proběhne minimálně o 50 % levněji než s provizí realitce, i když možná nevyjednáte tu nejlepší cenu, jakou se ohánějí makléři.

Ale i s méně zkušeným či zodpovědným „realiťákem“ se vám může stát, že hypoteční banka kupujícího odhadne nemovitost na mnohem vyšší cenu, než za jakou jste v dobré víře prodali.

close info Depositphotos zoom_in Realitní okénko: Právní kutilství se nevyplácí

Pouštět se však do akce za pomoci vzorových smluv z internetu považuje Nadežda Priečinská za krajně riskantní a srovnává to se stanovením diagnózy a laické léčby podle webových stránek. „Je to otázka určité kultury, která k nám bohužel zatím nedosáhla,“ říká. „Jsme národ kutilů schopných ze staré pračky vyrobit sekačku. Dnes už máme profi hobby markety, ale bohužel v právních vztazích se mnozí nadále pouštějí do kutilství.“

Jasně, právní služby něco stojí, ale stejně jako zabezpečujete svůj majetek pomocí zámků, alarmů, kamer a pojištění, měli byste počítat s určitou částkou i na realitní transakce. Šetření na nesprávném místě se ve finále nemusí vůbec vyplatit.

Chcete prodat, koupit, pronajmout dům, byt, garáž nebo pozemek? Potřebujete si ujasnit stav nemovitosti vzhledem k finančním prostředkům, které máte k dispozici? Nenabízíte moc levně, nebo naopak draho? Jsou vaše požadavky spíše umírněné, nebo na nějaký ten milion hledět nemusíte? Víme o místě, kde získáte perfektní přehled pěkně pohromadě. Podívejte se na stránky https://www.annonce.cz/reality.html#reality a budete mít vše jako na dlani. Filtrování podle ceny, velikosti, lokality je samozřejmé a orientovat se budete za pár sekund. Podle popisu a hlavně z fotografií získáte dokonalý přehled o tisícovkách pozemků, domů, bytů a komerčních prostor. Určitě to vyzkoušejte.

Další díl Realitního okénka: To jste mi ale neřekli (O vadách nemovitostí) vyjde 16. 4. 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada, foto: Depositphotos