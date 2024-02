Bydlení téměř na samotě, ale ne u lesa. Tak by se dalo charakterizovat obydlí člověka z města, který se rozhodl opustit uspěchaný New York a přestěhoval se mnohem klidnějšího prostředí. Z pohodlí ale moc slevit nechtěl a rozhodl se pro moderní dům na břehu oceánu.

Dům v harmonii s okolím – taková byla vize Newyorčana Kingmana Brewstera při plánování moderního rodinného bydlení na členitém pobřeží ostrova Fogo v Kanadě. Výsledkem je stavba, která spojuje nejvyšší úroveň komfortu s krásou přírody.

Fogo Island (v překladu znamená Fogo oheň) je poněkud překvapivý název: Ostrov leží v ledově chladném a drsném severním Atlantiku v provincii Newfoundland a tedy doslova na „konci světa“ – i na kanadské poměry. Ostrov měří 254 km² a je řídce osídlený. Neúrodná krajina je domovem asi 2700 obyvatel, kteří žijí převážně v malých dřevěných domech natřených pestrými barvami.

close info Alex Fradkin zoom_in Otevřený design rodinného domu na pobřeží Newfoundlandu umožňuje obyvatelům cítit se velmi blízko přírodě při zachování nejvyšší úrovně pohodlí a nejlepší tepelné izolace díky okenním, dveřním a posuvným dveřním systémům Schüco z PVC-U a hliníku

Typické jsou domy na kůlech s terasovitými moly podél pobřeží. Jejich design pochází z doby, kdy byl lov tresky hlavním zdrojem příjmů zdejších obyvatel. Dřevěné konstrukce postavené na kůlech nad oceánem, byly spojeny s hlavním obydlím a sloužily jako prostor pro zpracování a sušení ulovených ryb.

Optický klam působí, že z okna můžete dosáhnout až na horizont. Ledové kry se zdají tak blízko, jako kdyby za okamžik měly vplout až k vám do obýváku. Mrazivé venkovní teploty v drsném podnebí severního Atlantiku však v domě nepocítíte. Jak je to možné? Využitím moderních materiálů. Plastové a hliníkové okenní systémy Schüco tyto neuvěřitelné vizuální efekty díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem umožní z tepla domova.

Pobyt na pár měsíců se změnil na trvalé bydlení

Novostavba ve vesnici Joe Batt's Arm, navržená a postavená architektem Kingmanem Brewsterem, je nápadně moderní. Brewster pochází z New Yorku a před více než deseti lety se s rodinou přestěhoval z Brooklynu (NY) na Fogo Island. Přestože původně přijeli jen na pár měsíců, zůstali natrvalo.

Kingman Brewster od té doby s respektem propojuje svůj smysl pro moderní design a pohodlí s místní původní architekturou, čehož důkazem je i jeho dům: Budova stojí zčásti na kůlech, takže se lehce vznáší nad skalnatou krajinou. Na jedné straně jsou tyto kůly praktické pro stavbu na nerovném terénu, zároveň však vzdávají hold typickým dřevěným domkům, ve kterých rybáři zpracovávají úlovky.

close info Alex Fradkin zoom_in Aby byly splněny různé konstrukční a tepelně izolační požadavky, barevně sladěná okna Schüco LivIng PVC-U (vlevo) dokonale doplňují hliníková okna Schüco AWS 75.SI+ (vpravo).

Místní architekturu připomínají i malá čtvercová okna. Rámují pohledy zevnitř jako pasparta a osvětlují jako reflektory zajímavé detaily v rozlehlé krajině. Naproti tomu velká okna a posuvné jednotky poskytují ničím nerušený výhled do okolí a umožňují zaplavit místnosti co největším množstvím denního světla. O to se postaraly okenní a posuvné systémy Schüco vyrobené z PVC-U a hliníku – ideálních materiálů pro požadavky náročného architekta i drsné přírody.

Správná okna pro pocit pohody

Newfoundland je jednou z nejchladnějších oblastí v Kanadě s průměrnou denní teplotou pouhých osm stupňů. Pokud má být dům útulným domovem, pak je základním předpokladem vysoce tepelně izolovaný plášť budovy – zvláště pokud je cílem otevřený design s co největší transparentností. Proto byl zvolen okenní systém Schüco LivIng 82 AS PVC-U. S vynikajícími hodnotami tepelné izolace rámu vytvářejí systémy Schüco LivIng pocit pohody. Ani v nejkrutější zimě vnitřní teplota rámu výrazně neklesá pod teplotu místnosti. Díky jedinečné těsnicí technologii je účinně a trvale zabráněno průvanu a kondenzaci vlhkosti na oknech.

close info Alex Fradkin zoom_in Dům na ostrově ohně s výhledem na ledové kry

Totéž platí o posuvných systémech se zdvihem Schüco LivIng z PVC-U s tepelně-izolačními parametry na úrovni nízkoenergetického domu, které vytvářejí příjemné vnitřní klima.Díky vysoké úrovni odolnosti poskytuje posuvný systém nejlepší ochranu bez ohledu na povětrnostní podmínky. Inovativní posuvný systém se zdvihem je i neuvěřitelně praktický, lze jej vybavit elektrickým pohonem, takže i velké posuvné jednotky lze snadno a pohodlně otevírat a zapojit je do chytré domácnosti.

Nulový práh zajišťuje naprosto snadný přístup bez nebezpečí zakopnutí. Zdůraznit je třeba těsnění mezi křídlem a rámem, neboť probíhá dokola ve více úrovních a zabraňuje tak výskytu průvanu a kondenzátu.

Vzhledem k poměrně větrnému počasí na ostrově Fogo by velká otvíravá okna byla nepraktická, proto na dvou místech dostaly přednost pevné prvky o rozměrech 2,4 m x 2,8 m. Byl vybrán hliníkový okenní systém Schüco AWS 75.SI+, který díky svým obzvláště úzkým profilům kombinuje vizuální lehkost s vysokou stabilitou hliníku. Mrazivé teploty v interiéru tak vůbec nepocítíte, i když se sníh zdá být blízko až na dotek. Hliníkový systém s certifikací Cradle to Cradle přispívá k dosažení udržitelného konceptu budovy. Je 100% recyklovatelný a po demontáži bude moci být jednou znovu zpracován na vysoce hodnotné suroviny v původní kvalitě.

Barevně sladěné systémy z PVC-U i hliníku

I když některá okna, posuvné dveře a pevné prvky jsou vyrobené z hliníku a jiné z PVC-U, aby splňovaly konstrukční, pohledové a tepelně izolační požadavky, nemá to žádný vliv na jednotný design pláště budovy. Různé komponenty mají totiž stejnou barvu profilu (bílá zevnitř, antracitově šedá zvenku), takže na pohled rozdíl nepoznáte. To dodává exteriéru budovy klidný, minimalistický vzhled – a pomáhá jí splynout s okolím.

close info Alex Fradkin zoom_in Kde končí dům? Vizuálně se zdá, že obytný prostor sahá až k horizontu.

Informace o projektu

Architekt: Kingman Brewster (kingman brewster studio)

Kingman Brewster (kingman brewster studio) Použité systémy Schüco:

Hliníková okna Schüco AWS 75.SI +

Okna z PVC-U Schüco LivIng 82 AS Classic

Posuvný systém se zdvihem z PVC-U Schüco LivIngSlide

Dveře z PVC-U Schüco LivIng 82 AS

Dokončeno: Březen 2023

