V brněnském Komárově zanedlouho vznikne unikátní polyfunkční dům Zanzara, který přinese 80 prémiových bytů a zelený park. Projekt DOMOPLANu tak oživí brownfield a nabídne panoramatické výhledy i moderní architekturu.

Nový rezidenční projekt Zanzara bude pro DOMOPLAN dalším, který bude v Brně stavět na tzv. brownfieldu. Roky nevyužívaná plocha se nachází v blízkosti bytové zástavby a základní školy. Kromě samotného polyfunkčního domu bude součástí projektu také zelený park s posezením utvářející nové veřejné prostranství.

Polyfunkční dům Zanzara se stane dominantou jižní části Brna

„Pro náš nový projekt Zanzara se nám nyní podařilo získat územní povolení. Jelikož si vždy dáváme za cíl přijít s něčím novým, co je na realitním trhu netradiční, oživí danou oblast a zaujme veřejnost na první pohled, bude rezidence Zanzara svou architektonickou podobou unikátní. Půjde o výškovou budovu se třinácti podlažími ve tvaru elipsy,“ představuje nový projekt Tomáš Vavřík, generální ředitel společnosti DOMOPLAN.

„Plocha byla v posledních letech dlouhodobě zanedbávaná. Přitom zapomenutá historie tohoto místa je velice zajímavá, neboť se zde dříve nacházel mlýn, který byl v roce 2011 zbourán. Ve spolupráci s architekty tak chceme místu vdechnout nový život, s odkazem na jeho minulost.“

Panorama na město i Pálavu

Rezidenci Zanzara, která vzhledem k umístění v městské části Komárov je pojmenovaná po italském slovu komár, bude tvořit 80 prémiových bytů o dispozicích 1 + kk až 4 + kk. Každý z nich bude mít vlastní balkon, který díky elipsovitému tvaru zachová maximum soukromí a zároveň nabídne panoramatické výhledy do okolí i velký přísun denního světla do interiérů. V nejvyšším, ustoupeném patře se budou nacházet dva byty s velkými terasami.

„Architektura by měla svou bílou barvou evokovat lehký a světlý objekt, otevírající se terasami k slunci a k výhledům na město, nebo na jih města s výhledy až například k Pálavě. Věžový charakter vytváří neopomenutelný nárožní akcent a svým eliptickým půdorysem a světlou barvou odlehčuje celkové vyznění domu. Velkorysé řešení teras pak umožňuje jejich rekreační využití a umístění bohaté zeleně,“ popisují projekt architekti z Ateliéru RAW.

Komerční prostory a garáže

Vzhledem k nevšednímu tvaru polyfunkčního domu, který počítá také s několika menšími komerčními prostory, jsou dispozice navrženy do pravého úhlu pro praktičtější zařízení interiérů. Zvolené kvalitní vápenopískové zdivo zachová tepelný komfort a zároveň akustickou izolaci.

Polyfunkční dům Zanzara se zeleným parkem

„Orientace do všech světových stran minimalizuje plochu zastavěnou nadzemními podlažími a maximalizuje prostupnost prostoru s dostatkem přirozené zeleně na rostlém terénu,“ dodávají architekti z Ateliéru RAW. Součástí projektu bude 110 krytých parkovacích míst zapuštěných do vyvýšené podesty, na jejímž povrchu se bude kromě prostorných teras nacházet park s posezením pro rezidenty.

Dynamický rozvoj jižního Brna

DOMOPLAN bude nový rezidenční projekt Zanzara stavět v blízkosti hlavní dopravní tepny vedoucí jak do centra města, tak i jižních nákupních center. V budoucnu čeká celou oblast výrazný rozvoj v souvislosti s plánovanou výstavbou nového hlavního nádraží, developerských projektů, čtvrtí a bulvárů. Nové nádraží se bude nacházet 700 metrů od rezidenčního projektu.

V kontrastu s jinými developerskými projekty představuje rezidence Zanzara s 80 byty netradiční výškovou budovu elipsovitého tvaru. Investice do výstavby vyjde na 705 milionů korun.

„Jižní část Brna představuje do dalších desetiletí vysoce perspektivní oblast pro život. Nejen díky kvalitní občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti, bohatému sportovnímu a rekreačnímu zázemí. Nové developerské projekty i hlavní nádraží výrazně přiblíží jih k centru města, neboť vzniknou nové bulváry a promenády. Do pěti let se oblast stane velice lukrativní lokalitou pro bydlení, kde budou ceny nemovitostí růst nahoru,“ dodává Vavřík ze společnosti DOMOPLAN.