Plechové střechy chrání budovy dlouhé desítky let, bez problému nahradí jiné střešní krytiny a poskytnou jednu výhodu navíc: jsou velmi lehké a nezatěžují tolik střešní konstrukci. Špatné počasí jim moc nevadí, horší je neodborná instalace.

Na nedávné tiskové konferenci společnosti SATJAM jsme se mohli podívat na různé typy střešních krytin, dozvěděli jsme se zajímavé informace o jejich výrobě, způsobech testování a ověřování kvality i možnostech využití na různých typech budov.

Jaký je rozdíl mezi hliníkovou a ocelovou střechou?

Při výběru střešní krytiny si odpovězte na to, co od střechy očekáváte a jaké vlastnosti by měla mít. Ocel má lepší mechanické parametry než hliník, což znamená, že výrobky z ní jsou pevnější a mají větší tuhost. Hliník naopak velmi dobře odolává korozi, je "věčný", lehký, ale na druhou stranu má horší mechanické vlastnosti. Pokud jde tedy o životnost, volíme hliník. Pokud jsou pro nás důležitější parametry pevnosti nebo tuhosti, volíme ocel.

Co hliník dává lehkým střechám?

Hliník má velmi dlouhou životnost, dobře se s ním pracuje, je lehký a dobře se zpracovává. Je důležité, aby byl komfortní pro realizátory při zpracování a aby se z něj dobře tvořily různé detaily. Hliník je v těchto parametrech skvělý.

Jaké jsou rozdíly v ocelových střechách?

Na trhu se dají koupit různé typy oceli pro lehké střechy. Jsou definovány normou, která určuje, které typy oceli jsou použitelné pro střešní krytiny. Existuje několik typů, které se liší mechanickými parametry. Je potřeba se držet v mezích definovaných materiálů.

Lehké plechové střechy SATJAM. Měření síly plechu u střech různých výrobců

Jak se liší tloušťka jednotlivých materiálů?

Podle typu krytiny, jestli je celoplošně podepřená, nebo samonosná, je to u oceli 0,4 nebo 0,5 mm a u hliníku 0,6 nebo 0,7 mm. Narazíte-li někde na slabší materiál, neodpovídá normě a zřejmě vám nezaručí pro střechu domu požadované a očekávané vlastnosti.

Podle čeho je stanovena délka záruky?

Máme širokou škálu povrchových úprav, od základních až po vysoce jakostní materiály. Záruky jsou rozděleny na dvě části: nižší číslo záruky je za povrchovou úpravu a vyšší číslo je za funkčnost krytiny jako celku. Například záruka může být 10 až 20 let, kde 10 let je záruka za povrchovou úpravu a 20 let za funkčnost krytiny.

Pokud je porušena povrchová vrstva na ocelové plechové střeše, nastupuje vrstva zinkování, která je druhým stupněm ochrany. Ta však nemá nekonečnou životnost a může oxidovat. Čím déle dokážeme chránit zbytkovou vrstvu, tím déle nám střecha bude sloužit. U hliníku není problém s korozí tak výrazný, spíš je to věc estetická.

Jaké je srovnání hmotnosti různých střešních krytin?

Uvažujeme-li o hliníku, jedná se o hmotnost přibližně 2,5 kg na metr čtvereční. Ocel je těžší, váží kolem 5 kilogramů na m2. A betonové nebo keramické tašky se hmotností pohybují mezi 35 až 50 kilogramy na metr čtvereční. Plechové krytiny tedy usnadňují manipulaci a práci.

Co škodí plechovým střechám nejvíc?

Hodně lidí si bude myslet, že jim vadí počasí. Ale největším nebezpečím je nesprávná montáž, chybné uchycení, použití nesprávných spojovacích a kotvicích prvků, nedodržování technologických postupů. Platí to jak při montáži samotné střechy, tak při pohybu na ní, opravách, doplňování třeba fotovoltaických panelů.

Dobrý a zkušený řemeslník střechu nezničí, vyučený pokrývač nebo klempíř, který má znalosti a cit pro materiál, jsou při práci určitou zárukou, že střecha bude sloužit správně a bezchybně dlouhá desetiletí.

Lehké plechové střechy SATJAM. Vyberte si kvalitní střechu a bude vám sloužit desítky let

Jak funguje povrchová úprava vašich střech?

Základní úprava je na bázi plastu. Je to jakýsi první stupeň, který chrání ty další vrstvy, které jsou pod ní, a zajišťuje tedy ochranu před povětrnostními vlivy nebo před korozí. Na druhém místě je vrstva, která dělá design toho výrobku. Jedná se o vrstvu s barvou a strukturou povrchu, které společně s různými prolisy a tvarováním ovlivňují podobu celé střechy. Zvolená povrchová úprava ovlivňuje cenu produktu, stupeň ochrany a životnost, stejně jako záruku, kterou jako výrobce na střešní krytinu poskytujeme.

Co ovlivňuje životnost střechy a jak ji prodloužit?

Životnost ovlivňují dva faktory. Prvním je reliéf povrchu - čím hladší povrch, tím se například mechy, lišejníky a řasy v přírodě zachytávají obtížněji. Druhým je umístění a orientace objektu a jeho okolí. Pokud bude střecha otočená na sever, bude někde v kyselém prostředí, někde blízko pole, kde se práší, může na ní ulpívat povlak prachu, ve kterém se nějaké mechy a podobně uchytí. Ten by mohl v dlouhodobém hledisku životnost ovlivnit. Obrana samozřejmě existuje. Nejlepší je v nějakých intervalech střechu kontrolovat, opláchnout vodou, využít tlakovou hadici a nějaké odbouratelné prvky, které tvorbě mechu brání.

Ovlivňuje nějak barva střechy tepelný komfort v domě?

Občas mají lidé obavy, že pod tmavou střechou je větší horko než pod světlou. Ale to je trochu zavádějící. Tmavá střešní krytina sice hůř odráží světlo a může být v letních měsících teplejší, ale o vnitřním komfortu v budově a místnostech rozhoduje to, co je pod ní. Pokud jsou správně navrženy všechny vrstvy střešního pláště, to znamená odvětrávací vrstva, správně provedená, navržená a provedená tepelná izolace, pak rozdíl v barvě střechy v našich podmínkách zřejmě nepoznáte.

Rozdíl mezi tmavou a světlou střechou je několik stupňů, a pokud je třeba něco řešit, pak je to spíše tepelná roztažnost materiálu, který se trochu víc ohřívá. Ale to u našich rovných střech řešíme například dilatačními mezerami kolem kotvicích šroubů. Vlnité střechy problémy s tepelnou roztažností v podstatě nemívají, protože profilace krytin v příčném i v podélném směru a při správném dodržení kotevního schématu roztažnost vykompenzuje.

Unese plechová střecha fotovoltaické panely?

Bez problémů je unese. Existuje řada systémů pro kotvení fotovoltaických panelů a všechny jsou navrženy tak, aby bylo možné panely na střechu umístit. Řadu z nich pro naše střešní krytiny nabízíme. Problémem není hmotnost fotovoltaických panelů a nosnost střechy. Větším problémem bývá poškození střechy při nesprávné a neodborné instalaci panelů.

I takovým problémům se dá předejít. Stačí vybrat na instalaci prověřenou firmu, držet se projektové dokumentace, plánů budovy, návodů k instalaci. Druhou částí je v případě našich střech volba správného systému pro kotvení panelů. Vše je dobře dokumentováno, popsáno. Ale když někdo číst nechce a volí zkratky… Pak se netrefí upevněním na konstrukci střechy a problém je na světě.

Národní program ČESKÁ KVALITA „Národní program Česká kvalita podporuje prodej a poskytování kvalitních výrobků a služeb. Jeho cílem je vytvořit jednotný systém nezávislých značek kvality, informovat spotřebitele o nabídce kvalitních výrobků nebo služeb a pomoci českým firmám budovat vlastní obchodní značky. Program sdružuje hned několik osvědčení. Oblasti stavebnictví se týká značka Osvědčeno pro stavbu. Ta zákazníkům stvrzuje nadstandardní vlastnosti daného výrobku a zaručuje jeho vyšší přidanou hodnotu nad obecné regulatorní požadavky,“ vysvětluje Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel TZÚS Praha, s. p. „Značka zároveň potvrzuje i vhodnost pro zabudování do stavby na území ČR. Pravidelnou kontrolou systému řízení výroby, vzorkováním a zkoušením potvrzuje TZÚS jako třetí, nezávislá strana, že posuzovaný výrobek si udržuje potřebnou kvalitu a splňuje požadavky certifikace. Nicméně samotný výrobce poté garantuje, že na český trh dodá zákazníkovi výrobek ve stejné posuzované kvalitě.“

Jak si vybrat správnou krytinu?

Záleží na tom, na co ji budete chtít použít. Pokud si chcete pobít plechem třeba přístřešek na kolo nebo králíkárnu, nebudete možná hledat řešení s šedesátiletou zárukou. Zde může vyhovět i tenký plech nebo plast. Ale pro dům, který má vydržet několik generací a záleží v něm na komfortním bydlení, byste měli volit něco ověřeného a prověřeného. Naše výrobky mají certifikací z národního programu ČESKÁ KVALITA a za jejich trvanlivost ručíme a poskytujeme velmi dlouhou záruku.

Nekvalitní materiál střechy nevydrží tolik, co osvědčený materiál s certifikací

Jak moc lidé chtějí na střeše ušetřit?

Cenotvorba u staveb je zajímavá záležitost jako celek. Utratí se za základy, materiál na stěny a strop, a když se člověk dostane ke střeše, už mu třeba nezbývá tolik peněz. Nebo se v době od prvního projektu do stavby změnily ceny práce a materiálu a najednou na perfektní střechu není dost peněz. A tak se objevuje snaha ušetřit. Někdy se vypustí část konstrukce, změní se izolace, nezbyde na latě.

A nakonec se místo normovaného plechu sáhne po materiálu, který je jen trochu silnější než dvakrát přeložený alobal. Je to problém, hrozba a při nesprávné konstrukci časovaná bomba. Slabší materiál nevydrží nápor vyšší sněhové pokrývky nebo krupobití, nesprávné kotvicí materiály neudrží slabou střechu u velkých poryvů větru. Dobře navržené a odborně instalované střechy vydrží, ty špatné mohou odletět. Z toho bych však nevinil materiál, ale spíš neodborně pracující řemeslníky.

Dají se plechové střechy použít při rekonstrukci chráněných památek?

Na tohle bohužel neexistuje jednoznačná odpověď. Podle našich zkušeností záleží na druhu památky a na místě, kde je oprava povolována. Stejné předpisy platí po celé republice, ale je to o lidech. Někde záleží spíše na zachování vzhledu a ochraně budovy, jinde trvají na použití původních krytin, přestože se třeba už 100 let nevyrábějí. Řada z našich krytin už byla na památkách s úspěchem použita a málokdo pozná, že jde o hliníkový nebo ocelový plech.

V nabídce máte řadu barev. Prozradíte, které jsou nejoblíbenější?

Přesnou statistiku třeba v prodaných metrech čtverečních nemáme k dispozici. Ale v plochém pásovém provedení střech jednoznačně kraluje tmavě šedá barva. U profilovaných krytin, které evokují nějakým způsobem tvar tašky, v posledních letech vládne hnědá. Až za ní jsou různé odstíny červených barev.

Může střešní krytina za vlhké zdi v domě?

Na řadě snímků, které vidíte, jsou vidět vlhké zdi, trámy nebo nasáklá izolace. Majitelé domů z tohoto stavu často viní střešní krytinu, ale často se v úsudku mýlí. Někdy může dojít k protečení krytiny, pokud je špatně instalována, proražena, prošlápnuta nebo zničena až do prasknutí třeba sněhem a ledem. Často je však viníkem špatné odvětrání, poškozené parozábrany a podobně. Voda pak není přivedena ze střechy, ale z budovy. Problém je na rubu krytiny, kde kondenzuje, při nízkých teplotách namrzá, pak taje a po trámech a střešní konstrukci se dostane třeba na zeď nebo podlahu.

Chyby při instalaci plechové střechy a problémy s vnitřní vlhkostí

Může ovlivnit zatékání krytinou kotvicí materiál?

Jednoznačně může a často ovlivňuje. Ale možná jinak, než máte na mysli. Naše doporučené kotvicí šrouby procházejí dlouhodobými zkouškami a jsou navrženy tak, aby při správném použití vydržely stejně dlouho, jako krytina, kterou drží. Jsou samořezné, mají speciální podložku, která utěsní vyvrtaný otvor v krytině, a pokud je montáž provedena správně, protékání vody se nemusíte obávat. I tentokrát platí, že chybovat se dá všude. Pokud nebude šroub kolmo, nebude správně dotažen, ale přetažen, případně neodstraníte z krytiny manipulační obal, pak k zatékání dojít může.

Nezáleží jen na volbě materiálu střechy, ale také na kotvicích šroubech a jejich dotažení

Kotevní šrouby mají různou záruku a životnost, podobně jako krytiny, které mají upevnit. Pokud si vyberete podle našich doporučení správné šrouby ke správné krytině, budou sloužit stejně dlouhou dobu.

Máte pro čtenáře nějaká doporučení?

Jen pár věcí, které bychom na závěr rádi připomněli:

Chcete-li plechovou krytinu, nebojte se zeptat. Máme dost odborníků, kteří poradí s výběrem, mohou navrhnout doporučené doplňky, vytvoří základní cenovou nabídku a dozvíte se, co všechno bude součástí střechy a kolik za ni zaplatíte.

Jako výrobce nedodáváme jen střešní krytinu, ale nabízíme kompletní systém. To znamená lemování, okapový systém, kotvení a podobně.

Nebojte se dlouhých termínů dodání. Krytiny nemáme typicky skladem, vyrábíme je po objednávce, ale proces trvá přibližně týden nebo dva (podle plochy střechy). Naše autodoprava nebo smluvní partneři dovezou vše na místo stavby a položit krytinu na střechu pak netrvá týdny, ale pár dnů.

Lehké plechové střechy SATJAM. Vyberte si kvalitní střechu a bude vám sloužit desítky let

Na otázky odpovídali: Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, a Radim Řepecký, produktový specialista společnosti SATJAM.

Zdroj: Dům&Zahrada