Na okraji Trnavy vyrůstá nová obytná čtvrť. Struktura zástavby plyne od sítě řadovek, přes hustou šachovnici domů, až po rozlehlé krajní pozemky s výhledy do přírodního prostředí blízké rekreační zóny. Právě na tomto místě byl dostatek prostoru pro rozvoj konceptu přízemního domu s extenzivním přesahem bydlení do exteriéru.

Již při prvním pohledu je zřejmé, že základní kulisy fasád, které ohraničují čtvercový půdorys domu, ukrývají členitou organickou vnitřní strukturu. Klasické schéma kompaktního domu, rozšířeného o terasu/terasy, nahrazuje otevřená obytná krajina s přechodovými zónami různých proporcí.

Rolety zajišťují stín i soukromí

Podle vyjádření architektů osnova vzájemně posunutých monolitických stěn a zasklení vytváří kompozici, která se otevírá, nebo naopak uzavírá – v reakci na orientaci ke světovým stranám a potřebnou míru soukromí a kontaktu s exteriérem.

Zdroj: VLM

Horizontální konstrukce přesahují obvodový plášť v rozmezí dvou až pěti metrů. Vyplňují pomyslnou čtvercovou půdorysnou stopu a rozšiřují obytnou plochu domu o „exteriérové pokoje“.

Prostor s možností dodatečného stínění screenovými roletami vytváří i v horkých letních měsících ideální prostředí pro pobyt. Do hluboké vnitřní dispozice vnáší světlo atrium, které podporuje myšlenku propojení bydlení s exteriérem (i při zachování soukromí vůči sousedům).

Kouzlo širokého prostoru

Záměr vytvořit volný prostorový rámec je čitelný při pohledu na půdorys. Nerušená pohledová osa plyne celým prostorem od vstupu až do zahrady. Jako příklad poslouží rozsáhlá garáž, propojená prostřednictvím prosklení s exteriérem i se vstupní částí.

close info Matej Hakár zoom_in Pohled na využití rolet na terase domu. Slouží ke stínění a k zajištění soukromí

Poctivá technicistická kvalita prostoru umožnila bezproblémovou adaptaci jeho části na domácí posilovnu. Prostorová variabilita je v tomto domě zakódována vědomě. Půdorys je díky dostatečné prostorové rezervě připraven na budoucí změny programu a požadavků.

Projděte se s námi

Do otevřené denní zóny domu přecházíme vedle křídla pro hosty s vlastním zázemím. Technický blok budovy s kanelurovaným dřevěným obkladem po pravé ruce působí jako protiklad k otevřenému atriu. Oboustranně prosvětlená denní zóna s rozsáhlým velkoplošným prosklením, směřujícím na jihozápad - do zahrady i do protilehlého atria, zahrnuje obývací pokoj, jídelnu a kuchyň.

„Posuvná křídla zasklení snadno stírají hranici mezi interiérem a exteriérem. Bydlení se v letních měsících z velké části přesouvá do stíněného prostoru terasy,“ upozorňují tvůrci projektu.

close info Matej Hakár zoom_in Dům v mřížce: Tenhle dům v Trnavě potěší skvělým využitím vnějšího a vnitřního prostoru

Dispozičnímu schématu odpovídá konstrukční systém celého domu. Monolitické nosné stěny doplňuje dvojice ocelových sloupů. Exteriérové verandy jsou navrženy jako subtilní ocelové konstrukce, které umožňují nejen zachovat štíhlou proporci prvků, ale také integrovat stíny a osvětlení v rovině obkladu.

Čistotu řešení podtrhují zapuštěné rámy zasklení. V pohledech jsou patrné pouze hliníkové profily posuvných křídel. Fasády domu ze strany exteriéru sjednocuje obklad z cementovláknitých desek a rastr šedé dlažby. Střechu s klasickou skladbou zakončuje vrstva vegetačního substrátu a extenzivní zeleň.

Střídání materiálů

Zdrženlivý princip ztvárnění interiéru postavil do popředí prostorové kvality domu. Rozsáhlé plochy stěn, podlah a vestavěného nábytku byly rozčleněny různými materiály, takže hladké plochy střídají strukturované povrchy.

close info Matej Hakár zoom_in Zajímavé využití struktur a barev v interiéru

Otevřený prostor dotváří jen několik nábytkových solitérů – například kuchyňský ostrov s vinotékou. Dveře a odkládací prostory byly integrovány do vestavěného nábytku. Prioritou bylo použití materiálů v jejich přírodní podobě.

Realizace v Trnavě v lokálním kontextu vyniká nezvyklou strohostí. Elegance je ukryta v prostorovém řešení, které těží z velkorysých vstupních podmínek. Takové zpracování, ve kterém bylo možné nechat vyznít samotnou strukturu prostor domu a hru světla na čistých plochách, by nebylo možné bez vzájemného pochopení a porozumění architektů a klienta.

Informace o projektu:

Studio: BEEF ARCHITEKTI

Autor: Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Lukáš Valenčin, Zuzana Capková

Umístění projektu: Trnava, Slovensko

Rok projektu: 2019, rok dokončení: 2021

Užitná plocha: 296 m², plocha pozemku: 2643 m²

BEEF je architektonický ateliér, který založili Rado Buzinkay a Andrej Ferenčík krátce po ukončení studií na STU Bratislava, TU Wien a ETH Curych. Od začátku je těžištěm jejich tvorby bydlení. Nejprve v měřítku interiérů, později rodinných domů, až po objevování širších souvislostí v urbanismu. Jejich portfolio zahrnuje realizace na Slovensku, v Česku, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku a Spojených arabských emirátech.

Materiály a značky:

vláknocementové desky EQUITONE – fasáda

dubové dřevo, parkety

mramor botticino – štukovaný, drážkovaný – obklady stěn

profilovaná MDF, stříkaná – obklady stěn

fasáda — EQUITONE

okna — Reynaers

exteriérové stínění — Griesser

parkety — WOODlife flooring

světla — Molto Luce

jídelní stůl — Desalto

židle — Prostoria

barové židle — Zeitraum

sofa — BoConcept, Nesi

křeslo — HAY, Andreu World

koberec — GAN

exteriérové sezení — Case Furniture

Zdroj: Dům&Zahrada, Linka News, BEEF ARCHITEKTI