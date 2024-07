Vlastní dům v šestnácti letech? Šikovný student to dokázal, podívejte se

close info Satjam

Martina Kotrbová 16. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Mít před dosažením dvaceti let vlastní bydlení není v dnešní době příliš časté. Postavit si ho sám, to už je zcela výjimečné. Dokázal to Radek Pospíšil, když převážně vlastními silami vybudoval minidomek na kolech.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít