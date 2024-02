Dům, který vyrostl v rozvojové části na okraji města, naplňuje přání a životní styl majitelů, má výhled do kraje, ale také atrium – svůj vnitřní svět pro případ, že by rostoucí okolní zástavba přehlušila domácí atmosféru.

Architekt Matěj Petránek, tedy ten, kdo domy nejen navrhuje, ale také vlastnoručně staví, má k městu na Vysočině celoživotní vazby. Jednak odtud pochází jeho kamarád z dětství, s nímž vyrůstal na chalupě v jižních Čechách, a navíc tu postavil svůj první dům. „To bylo úplně pragmatické rozhodnutí, chtěl jsem si vyzkoušet nakreslit dům, postavit ho, prodat a ideálně na tom vydělat nějaké peníze. A právě tady byly v té době pozemky relativně dostupné,“ vypráví s úsměvem architekt. „Dům ale nakonec koupil právě ten můj kamarád z dětství.“

Jenže časem se kamarádova rodina rozrostla, potřebovala více místa a také se jí podařilo sehnat lepší a větší parcelu na okraji města, kde měla vyrůst nová čtvrť. Spolupráce s architektem už byla prověřená, obě strany si vzájemně sedly a důvěřovaly, takže se Matěj Petránek mohl pustit do práce.

Výhled za všech okolností

Výhodou parcely byla poloha v mírném svahu, takže bylo jasné, že i přes budoucí sousedy z ní bude hezký výhled do kraje, což koneckonců patřilo mezi hlavní požadavky budoucích obyvatel. Naopak nevýhodu představovalo právě to, že na začátku projektu kolem nic nestálo, a tak nebylo úplně jistě, jaká stavební rozmanitost se dá od sousedů očekávat. Z toho důvodu se rozhodlo, že dům bude mít atrium se stromem, což mu dodá intimitu.

close info Lukáš Žentel zoom_in Kuchyň s jídelnou od obývacího pokoje odděluje nábytková stěna skrývající komín

Majitelé chtěli, aby byl dům přízemní a všechny obytné místnosti měly kontakt se zahradou. Architekt se tedy rozhodl rozdělit budovu do dvou rovnoběžných křídel s propojujícími krčky na koncích a obdélníkovým atriem uprostřed. Obytná křídla mají šikmé přesahující střechy chránící velká okna před sluncem a jsou zakončené rovnými štíty, zatímco nižší propojovací krčky mají střechy rovné. Díky fasádě s posuvnými panely působí dům kompaktně.

Fasáda chrání soukromí

Interiér je možné propojit s atriem pomocí posuvných prosklených stěn. Na opačnou stranu lze z ložnice, dětských pokojů i koupelny vejít na zahradu prosklenými dveřmi. Obývací pokoj lemuje prosklená stěna do zahrady, opět s posuvnými dveřmi. Na ni navazuje částečně krytá terasa asymetricky pokračující dál do pozemku. Domu dodává charakteristický vzhled fasáda ze smrkových biodesek opracovaných pomocí CNC stroje.

close info Lukáš Žentel zoom_in Perforované fasádní panely fungují jako posuvné okenice. Panely jen s mělkým reliéfem zakrývají stěny bez oken

Tam, kde je pod fasádou plná zeď, mají biodesky jen dekorativní reliéf. Ovšem před okny či prosklenými dveřmi jsou perforované a posuvné, takže chrání před pohledy zvenčí. Dlouhá prosklená stěna obytné místnosti sice posuvné panely nemá, ale kvůli prostoru pro terasu je trochu víc zapuštěná do hmoty budovy, takže před zraky z ulice ji cloní přední část domu a od sousedů na straně zase velká část zahrady.

Dvě formy, dvě funkce

Jednou ze štítových stran je dům natočen k ulici. Posuvným panelem v nižší části se vejde do zastřešeného závětří před vstupními dveřmi v obytném křídle. Každé z křídel domu má totiž jinou funkci – napravo od vstupu je denní nebo též společný prostor, zatímco nalevo se nachází klidová zóna s ložnicemi.

Když se tedy vstoupí do pravého křídla, za zádveřím se skrývá technická místnost a toaleta. Dále do hloubi objektu se projde do obytné místnosti otevřené až do krovu.

