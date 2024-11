Ceny energií jsou jednou z položek, které nejvíce zatěžují rodinný rozpočet. Proto se vyplatí hledat cesty, jak ušetřit. Chytrým přístupem lze v domě uspořit i desítky tisíc korun za rok.

Elektřina a plyn na burze, jež je pro konečné ceny energií důležitá, poslední měsíce zdražují. Takže ceny bohužel pravděpodobně zase porostou. Už se to projevilo u některých dodavatelů, kteří začínají zdražovat své nejvýhodnější nabídky. „Průměrná cena trhu ještě chvíli klesat může, ale to je dáno tím, že je stále moc vysoká. Každému proto doporučuji, aby se podíval na aktuální akviziční nabídky dalších dodavatelů. Jakmile je vyprodají, bude se zdražovat i pro nové zákazníky,“ vysvětluje Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

Z čeho se skládají ceny energií?

Zdroj: Youtube

S tím na serveru seznamzapravy.cz souhlasí marketingový ředitel společnosti Centropol Jiří Matoušek, zároveň však tvrdí, že v příštím roce budou ceny elektřiny a zemního plynu pro koncové zákazníky klesat. Jakkoli tedy může předpovídání cen energií v posledních letech připomínat věštění z křišťálové koule, jedno se nemění: úspory se hodí vždy.

Jak číst vyúčtování

Základním předpokladem, jak se v domácí energetické spotřebě vyznat, je naučit se pozorně číst vyúčtování energií. Může se zde totiž objevit položka, na níž lze ušetřit, a to nemálo. Co vše vyúčtování obsahuje?

close info Shutterstock zoom_in Díky chytrému řízení domácnosti můžete hodně uspořit a budete mít vždy přehled o okamžité a celkové spotřebě energie

Prvním důležitým pojmem je číslo daňového dokladu. Toto číslo se najde na každé faktuře a slouží k její identifikaci. Na faktuře jsou pochopitelně uvedeny také základní informace o spotřebiteli – jméno, adresa a evidenční číslo zákazníka u daného dodavatele. Tyto údaje jsou důležité pro identifikaci a komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem energií.

Dalším údajem je číslo odběrného místa. To popisuje, kterého konkrétního místa se vyúčtování týká, což je důležité, když mají zákazníci u jednoho dodavatele více odběrných míst v různých nemovitostech.

Přeplatky a nedoplatky

Na vyúčtování je samozřejmě vidět i to, co všechny zajímá nejvíc, tedy roční vyúčtování – přeplatek, nebo v horším případě nedoplatek. Na faktuře by mělo být také datum splatnosti případného nedoplatku.

Přeplatek někteří dodavatelé vracejí na účet, jiní z něj naopak pokrývají část záloh na příští zúčtovací období. Pokud máte nedoplatek a jste z jeho výše překvapeni, zkuste si srovnat ceny energií od jiných dodavatelů, jestli náhodou zbytečně nepřeplácíte.

Spotřeba a tarify

Faktura také poskytuje informace o počátečním a konečném stavu elektroměru, což umožňuje sledovat aktuální spotřebu. Může také obsahovat historii spotřeby za předchozí období. Dalším důležitým pojmem je jednotka. Pro odběr se používá jednotka MWh, tedy megawatthodina. Pro představu průměrná domácnost spotřebuje přibližně kolem 3 MWh elektřiny za rok. U plynu je to dokonce 20–30 MWh, topí-li domácnost plynem a v závislosti na tom, jaká byla zrovna zima.

close info Shutterstock zoom_in Důležité je, aby byl fotovoltaický systém dimenzován podle vašich skutečných potřeb. Přebytečná energie by mohla být zbytečná investice

Vysoký tarif (VT) uvádí sazbu, za niž se elektřina odebírá. Většinou je to jedna cena plošně, zvlášť u menších domácností s běžnou spotřebou. Domácnost ale může mít i druhou sazbu, a to nízký tarif (NT), v němž odebírá elektřinu levněji než ve vysokém tarifu. Týká se to zejména větších domácností s velkou spotřebou, kdy dvoutarifová sazba v určité fázi dne pomáhá odebírat elektřinu levněji. Dvě sazby ale zpravidla využívají jen domácnosti s elektrickým topením a bojlerem, případně majitelé elektromobilů.

Elektrické sálavé vytápění má opět zelenou

Novela č. 222/2024 Sb. vyhlášky o energetické náročnosti 264/2020, která vstoupila v platnost 1. září 2024, je dobrou zprávou pro všechny příznivce elektrického sálavého vytápění. Majitelé rodinných domů i energetičtí specialisté dobře věděli o jeho výhodách, legislativa platná v poslední letech u nás jim však značně komplikovala využití elektrických sálavých rohoží, fólií a panelů v novostavbách.

close info Fenix zoom_in Elektrické vytápění má v mnoha případech znovu zelenou

Jako jediné správné řešení jim bylo předkládáno tepelné čerpadlo, jehož pořízení a provoz jsou přitom v současných energeticky úsporných domech ve srovnání s elektrickými sálavými systémy finančně nevýhodné. Novelizovaná vyhláška to mění a dává elektrickému sálavému vytápění opět zelenou. První propočty, které z ní vycházejí, ukazují, že stačí malá fotovoltaická elektrárna na střeše a novostavba s našimi systémy může získat od energetického specialisty potřebný PENB. Případné dotazy vám rádi zodpovědí pracovníci technické podpory. www.fenixgroup.cz

Rozpis poplatků

Kromě ceny za elektřinu a plyn lze z faktury zjistit také další poplatky, jako je cena za distribuci, poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE), za systémové služby (ČEPS), za operátora trhu s energiemi (OTE) a daně. Další položku tvoří regulovaná a neregulovaná složka.

Co vyjadřují? Ceny jsou rozděleny na tyto dvě složky. Zatímco regulovaná složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) každý rok a dodavatel ji neovlivní, neregulovanou naopak určuje dodavatel. Do regulované složky spadá poplatek za obnovitelné zdroje, distribuce, OTE a ČEPS, do neregulované pak samotná cena elektřiny či plynu.

Aktuální ceny Abyste věděli, jak dlouhá fixace se vyplatí, je nutné porovnat si aktuální ceníky dodavatelů. Tříletou fixaci dnes mnoho dodavatelů vůbec nenabízí. Jednoduše proto, že situace je stále poměrně nejistá a tři roky dopředu se ceny energií těžko odhadují. Pro dodavatele pak může být nastavení příliš nízké ceny značně nevýhodné. Pokud tříletou fixaci vůbec nabídne, snaží se nastavit její sazby tak, aby pokryly případné ztráty v dalších letech a aby se připravil na nečekané situace, například stěhování nebo úmrtí zákazníka. V prvních dvou letech fixace tedy raději nastaví vyšší cenu, než je potřeba. Až v posledním roce se zákazník dostane na sazby, které dnes běžně platí u ročních či dvouletých fixací. A to se skutečně nevyplatí.

Zatím nejlepší řešení

„Smlouvy bez fixace jsou v tuto chvíli nejméně výhodné, nevýhodná je i tříletá fixace. Pokud chce zákazník skutečně ušetřit, měl by se teď rozhodovat mezi roční a dvouletou fixací. Ceny jsou tam hodně podobné – byť pořád trochu více nahrávají dvouleté fixaci. V její prospěch hovoří i fakt, že dva roky jsou dostatečně dlouhá doba, která může zákazníkovi přinést trochu klidu. Vzhledem k tomu, že novou smlouvu lze podepsat už půl roku před koncem platnosti té původní, u jednoleté fixace je nutné začít velmi rychle řešit další postup. Podle všech předpokladů navíc za půl roku výrazně výhodnější smlouvu neseženete. Počítá se s tím, že ceny dál klesat nebudou – a pokud ano, pak opravdu jen nepatrně. Mnohem pravděpodobnější je mírný růst, který je patrný už v těchto dnech. Dvouletá fixace tak z tohoto srovnání vychází jako vítěz,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ze společnosti Kalkulátor.cz.

V každém případě platí, že při uzavírání nové smlouvy je velmi důležité načasování. Lepší cenu lze vždy získat po konci topné sezony, tedy třeba v létě. Naopak v průběhu topné sezony mohou být ceny mnohem výš. Proto se vyplatí začít včas řešit další postup a hlavně porovnávat dostupné nabídky.

Změna dodavatele

Přechodem k výhodnějšímu dodavateli lze ušetřit značné částky. Klíčové je tedy srovnání nabídek. V dnešní době se nejsnadněji využívají nezávislé online srovnávače cen energií, které porovnávají nabídky různých dodavatelů na jednom místě. Vyplatí se zvážit délku fixace ceny elektřiny na delší období, abyste se vyhnuli cenovým výkyvům.

close info Shutterstock zoom_in Ceny energií jsou jednou z položek, které nejvíce zatěžují rodinný rozpočet. Proto se vyplatí hledat cesty, jak ušetřit

Někteří dodavatelé navíc nabízejí bonusy jako například bezplatné energetické poradenství nebo kontrolu spotřeby. S tím vším pomůže třeba nezávislý srovnávač Kalkulátor.cz, který doporučí ideální řešení pro konkrétní případ. Srovnávače cen používá stále více Čechů, a to nejen při tradičním internetovém nakupování, kdy některý ze srovnávačů navštíví více než 90 % uživatelů. Postupně si lidé zvykli také na srovnávače pojištění a nově se masivně využívají i specializované srovnávače k porovnání cen elektřiny a plynu.

Energetický audit

Efektivní metodu, jak se v domácnosti dobrat úspor za energie, představuje energetický audit, který zahrnuje několik klíčových kroků. Prvním z nich je analýza aktuální spotřeby energie v budově včetně elektřiny, tepla, vody a dalších energetických zdrojů.

Následuje hodnocení energetické účinnosti, kdy se zkoumá efektivita stávajících energetických systémů a zařízení jako topení, chlazení, osvětlení a elektrické spotřebiče. Důležitou součástí auditu je také identifikace úniků energie, při níž se detekují místa, jimiž energie odchází. Na čelních pozicích se drží špatně izolované stěny, střechy, okna a dveře.

Na základě zjištění se provádí návrh opatření, který zahrnuje doporučení konkrétních kroků pro zvýšení energetické účinnosti. Patří sem například zlepšení izolace, modernizace vytápěcích a chladicích systémů, instalace úsporných spotřebičů a využití obnovitelných zdrojů energie. Posledním krokem energetického auditu je ekonomická analýza, která vyhodnocuje náklady na navržená opatření a odhad návratnosti investic.

Konkurz na auditora

V České republice provádějí energetické audity kvalifikovaní odborníci splňující určité požadavky a certifikace. Energetičtí specialisté jsou akreditováni Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a mají potřebné znalosti a zkušenosti v oblasti energetiky. Specializované firmy se zaměřují na energetické audity a poskytují komplexní služby od analýzy po implementaci navržených opatření. Poradenské společnosti nabízejí služby energetických auditů jako součást širšího portfolia služeb zaměřených na optimalizaci provozních nákladů.

Proto vybírejte odborníka nebo firmu s příslušnou certifikací a akreditací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zeptejte se na reference a zkušenosti s prováděním energetických auditů v podobných typech budov. Ujistěte se, že poskytovatel nabízí komplexní služby, které zahrnují jak analýzu, tak návrh a případnou implementaci opatření. Správně provedený audit může vést k významným úsporám nákladů a přispět k udržitelnosti domova nebo podnikání.

Pomůže řízené větrání

Snižováním energetické náročnosti budovy prospějete svojí peněžence i životnímu prostředí. Součástí moderních domovů by proto měla být rekuperace, s níž cenné teplo neodchází ven. Roman Šubrt, obchodně technický zástupce pro komfortní větrání Zehnder, vysvětluje: „U budov se vzduchotěsnými plášti má řízené větrání s rekuperací tepla až 95% účinnost, a lze tak ušetřit až 50 % nákladů na vstupní energie.“

close info Zehnder zoom_in Díky centrální větrací jednotce Zehnder ComfoAir lze dosáhnout maximálního snížení hlučnosti, účinnější rekuperace tepla a mimořádně nízké spotřeby energie

Systém řízeného větrání s rekuperací tepla zabezpečuje nepřetržitou výměnu a přívod čerstvého venkovního vzduchu, přičemž ten je v zimě odváděným vzduchem ohříván, a v létě naopak odpadním chladnějším vzduchem ochlazován. Díky tomu se navíc ušetří za vytápění a klimatizaci.

„Pokud je venku 35 °C, zatímco interiér je nachlazený na 20 °C, otevřením okna si dovnitř sice pustíme čerstvý vzduch, ten ale bude o 15 °C teplejší. Díky řízenému větrání s rekuperací tepla a chladu však lze vyměnit vydýchaný vnitřní vzduch za ten venkovní a přitom odpadním chladnějším vzduchem snížit teplotu toho přiváděného. Ve výsledku tak do domácnosti nepustíte vzduch o 35 °C, ale například 22 °C,“ vysvětluje Roman Šubrt.

„V takovém případě stačí, aby klimatizační soustava dochladila pouze 2 °C, nikoliv 15 °C. Výsledná úspora se pak rovná množství energie, kterou není potřeba vynaložit na snížení teploty v interiéru.“ Opačně to pak funguje v zimě, kdy si vzduch v interiéru otevřenými okny ochladíte a je třeba ho dohřát vytápěním.

Okna a střecha

Ke snížení účtů nepomáhá, pokud teplo uniká ven přes tepelné mosty, tj. špatně utěsněná okna nebo nezaizolovanou střechu. „Je třeba si uvědomit, že okno není neprostupná bariéra. Právě jím z interiéru unikne nejvíce tepla – může to být až 50 %, zatímco obvodovými zdmi unikne až 30 %,” uvádí Ing. Milena Tomčíková ze společnosti Vekra.

close info VEKRA zoom_in Výměna oken je prvním krokem k efektivnímu zateplení. Návratnost investice u oken Vekra je v průměru 8 let, s využitím dotace jen 4 roky. Teplo šetříte hned po výměně oken

Nejen starší, ale i nová okna někdy dobře nepřiléhají. Rychlým řešením je vyregulování systému zavírání nebo vylepšení oken, případně i dveří těsnicí páskou. Je-li situace opravdu kritická, je namístě zvážit výměnu oken. „Podle našich zjištění lze výměnou nevyhovujících oken ušetřit až 40 procent tepla,“ říká Ing. Tomčíková.

Pokud jde o střechu, dá se za 24 hodin zaizolovat stříkanou chytrou PUR pěnou. „Tento způsob izolace vydrží několik desetiletí, je zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, protože PUR pěna se vyrábí recyklací plastových lahví. A kromě skutečně plnohodnotné izolace vlhkosti, hluku a prachu navíc do velké míry chrání střechu před tím, aby se do ní na zimu nastěhovali hlodavci,“ vysvětluje Lukáš Kmenta ze společnosti HBS.

Údaje na faktuře

POZE – Poplatek za obnovitelné zdroje energie jsme letos sice díky vládním úlevám řešit nemuseli, od příštího roku se ale do faktury vrátí, respektive už na něj odběratelům nebude stát přispívat. Jde o poplatek na podporu zdrojů energie, jako je sluneční a větrná energie, biomasa a další.

Distribuce – Cena za zajištění fyzické dodávky elektřiny od distributora k zákazníkovi. Distributoři jsou v Česku celkem tři a vybrat si jej nelze, přísluší danému dodavateli energií.

Příkon – Na faktuře lze najít i cenu za příkon, tedy poplatek za jistič, který má každé odběrné místo. Platí, že čím vyšší je hodnota jističe, tím víc se zaplatí, protože na jistič dodavatel zálohuje patřičné množství energie.

ČEPS – V rámci faktury platíte také za tzv. systémové služby, což je v podstatě poplatek za dopravu elektřiny z elektrárny k dodavateli.

OTE – Operátor trhu s energiemi se stará o koordinaci elektroměru a dodavatele; částka za tuto službu je však pouze v řádu jednotek korun.

Daň – Také na faktuře za energie samozřejmě najdete daně, tedy daň z elektřiny (či plynu) a daň z přidané hodnoty, která činí obvyklých 21 %.

Zálohy – Podle stávající spotřeby najdete na faktuře kromě přehledu přijatých rovnou i předpis nových záloh pro příští zúčtovací období. Nezapomeňte si tedy na základě toho upravit trvalý příkaz, případně upravenou částku u svého dodavatele reklamujte, pokud vám nevyhovuje.

Konec smlouvy – Máte-li smlouvu na dobu určitou s fixací, je dodavatel povinen uvádět konec této fixace v každé faktuře. Proto si jej vyhledejte, abyste zjistili, jestli se náhodou konec závazku neblíží. Jedině tak totiž můžete zabránit automatickému prodloužení, kdybyste uvažovali o změně dodavatele. Výpověď se musí podat minimálně 20 dní před termínem konce smlouvy.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 10/2024.