Klesající podzimní teploty nás přivádí na otázku, jak si nejlépe vyhřát domácnost. Ať přemýšlíte o výměně stávajícího krbu, nebo zvažujete instalaci nového, výběr správného typu krbu je zásadní rozhodnutí, které ovlivní nejen pohodlí vašeho domova, ale i váš rozpočet a dopad na životní prostředí.

Výběr krbu závisí na individuálních preferencích, možnostech a potřebách každé domácnosti. Tradiční krby na dřevo poskytují romantiku a autentický zážitek, zatímco moderní alternativy, jako plynové, elektrické nebo bioetanolové krby, nabízejí více pohodlí a nižší nároky na údržbu.

Je třeba zvážit několik faktorů. Nejprve byste měli mít jasno, jaký typ vytápění hledáte – chcete krb jako primární zdroj tepla, nebo jen příjemný doplněk k jinému vytápění? Důležitým hlediskem při výběru také je, jak velký prostor budete vytápět. V neposlední řadě nezapomeňte zvážit dostupnost paliva a provozní náklady.

Kouzlo živého ohně dodá klasický krb na dřevo

„Klasické krby se hodí do větších obytných prostor, jako jsou rodinné domy nebo venkovské chalupy, kde je dostatek prostoru pro skladování palivového dřeva. Díky vysokému topnému výkonu jsou krby na dřevo vhodné jako primární zdroj tepla, je však třeba počítat s tím, že pro rovnoměrné vytápění většího domu může být nutné doplnit je například podlahovým topením nebo radiátory,“ vysvětluje Marcela Bínová z oddělení vytápění v projektových marketech Hornbach.

Pokud máte přístup ke kvalitnímu a levnému dřevu, může být tento typ vytápění i ekonomicky výhodný. Krb na dřevo má ale i své nevýhody – vyžaduje pravidelnou údržbu, do které spadá mimo jiné i čištění komínu. Navíc je třeba počítat s emisemi, které při spalování vznikají. Aby byly tyto emise minimalizovány, je důležité používat pouze kvalitní a suché dřevo.

Můj výběr 5 nejlepších krbových kamen a jak je vybrat?

Moderní alternativa s jednoduchou obsluhou

Pokud hledáte ekologičtější a pohodlnější alternativu, pak jsou pro vás správnou volbou krbová kamna na pelety. Pelety jsou lisované dřevěné granule, které se vyrábějí z odpadu při zpracování dřeva, což z nich činí efektivní palivo.

„Krbová kamna na pelety se vyznačují vysokou účinností a nízkými emisemi. Jsou skvělou volbou pro menší rodinné domy nebo prostornější byty, kde je možnost zajistit připojení na komín. Díky vysoké účinnosti a automatickému dávkování paliva mohou být vhodná i jako primární zdroj tepla, zejména pokud jde o energeticky nenáročné stavby,“ upřesňuje Marcela Bínová.

Automatické dávkování navíc umožňuje pohodlné ovládání a regulaci teploty. Nevýhodou může být nutnost elektrického připojení pro automatické systémy a vyšší počáteční investice než u krbů na dřevo.

Plynové krby přinášejí komfort na dosah ruky

Plynové krby představují maximální pohodlí a snadnou obsluhu - stačí stisknout tlačítko a oheň je na světě. Tyto krby jsou také čistější, protože nezanechávají popel ani saze, a navíc umožňují přesnou regulaci teploty. Plynový krb je ideální jako doplňkový zdroj tepla, který zajistí pohodlí a estetický efekt bez potřeby údržby.

Z ekologického hlediska jsou emise z plynových krbů nižší než z krbů na dřevo, avšak někoho může odradit, že nepřinášejí klasickou atmosféru hořícího dřeva. Na druhou stranu plynové krby mohou být ideální volbou pro ty, kteří chtějí spojit estetiku plamenů s minimální údržbou.

Ekologický luxus bez komína

Pro ty, kdo hledají moderní designové řešení a nemají možnost připojení na komín, je skvělou volbou bioetanolový krb. Bioetanol je obnovitelný zdroj energie vyrobený z biomasy a při spalování nevznikají žádné škodlivé látky – pouze vodní pára a oxid uhličitý.

Díky tomu není potřeba komín a instalace je velmi jednoduchá - tyto krby jsou vhodné do jakýchkoliv prostorů bez nutnosti stavebních úprav. Nižší topný výkon a vyšší náklady na palivo činí z bioetanolových krbů spíše estetický než plně funkční topný prvek. Jednoduše řečeno, hodí se především jako doplňkový zdroj tepla, který vytvoří příjemnou atmosféru.

close info Hornbach / Hornbach zoom_in Krbová kamna Haas & Sohn Leonnie, 6,3 kW

Elektrické krby zahřejí nejen svým designem

Elektrické krby jsou ideální pro ty, kdo chtějí snadné ovládání, moderní design a bezpečnost. Jejich instalace je velmi jednoduchá – stačí je připojit do elektrické sítě. Lze je umístit i tam, kde by byl klasický krb nevhodný, například do panelových bytů. Díky moderním technologiím dokážou věrně napodobit plameny a často nabízejí i ohřev místnosti.

„Elektrické krby nejsou vhodné jako primární zdroj tepla kvůli vyšší spotřebě energie a nižšímu výkonu ve srovnání s ostatními typy krbů. Jsou ale skvělým doplňkem k jiným topným systémům a poskytují okamžité teplo tam, kde je zrovna potřeba,“ říká odbornice z Hornbachu. Z hlediska provozních nákladů je třeba počítat s vyšší spotřebou elektrické energie.

close info Hornbach / Hornbach zoom_in Krbová kamna Panadero AUBE, ocel černá, 7,1 kW

Jak si vybrat správné palivo?

Volba paliva do krbu může zásadně ovlivnit provozní náklady, ekologické dopady a komfort užívání. U dřeva je nutné věnovat pozornost jeho kvalitě – nejvhodnější je tvrdé dřevo jako dub nebo buk, které dlouho hoří a poskytuje více tepla.

U pelet dbejte na kvalitu certifikovaných produktů, které zaručují nízký obsah popela a vyšší výhřevnost. Při volbě bioetanolu myslete na to, že by měl mít co nejvyšší čistotu, aby při spalování vznikalo co nejméně vedlejších látek.