Prořezávání rostlin se může zdát jako obtížná práce, zejména pokud si nejste jisti, jak stříhat nebo kdy provádět řezy, abyste zkrotili svéhlavý růst rostlin. Největší chyby při prořezávání mohou způsobit zbytečný stres rostlin a poškodit vzhled dřeviny. Nechte se poučit z následujícího sezamu chyb, kterých se zahrádkáři dopouštějí.

Prořezávání v nevhodnou roční dobu

Většina dřevin se prořezává v zimě, když jsou v klidu, ale existují výjimky. Například třešně a slivoně by se měly prořezávat v létě. Stejně tak většina na jaře kvetoucích keřů se stříhá ihned po odkvětu. Vinná réva by se měla prořezávat pouze v prosinci a lednu, jinak můžete způsobit krvácení mízy, které rostlinu oslabuje a může ji nakonec zahubit.

Proto než si vezmete nůžky do ruky, nastudujte si, kdy provádět řez dřeviny, na kterou se chystáte. Vyhnete se tak zbytečnému odstranění květních pupenů, nemocem a případnému úhynu rostliny.

Příliš silný řez

Při prořezávání se odstraňují stonky a listy, které jsou pro rostlinu dvěma hlavními zdroji potravy: sacharidy jsou uloženy ve dřevě, zatímco listy si při fotosyntéze vytvářejí vlastní živiny. Odstranění příliš velkého množství materiálu najednou může mít za následek odumírání kořenů a může trvat i několik let, než se strom vzpamatuje.

Pokud tedy nemáte v plánu provádět „tvrdý řez“, stříhejte méně a pravidelněji. Omlazení vzrostlého stromu si rozvrhněte na tři roky.

Podívejte se, jak správně provádět řez ovocných stromů

Neprovádění řezu nad pupenem

Pupen je místo, kde ze stonku vyrůstají listy, květní pupeny a výhony. Vždy byste měli řezat nad pupenem, protože tak zabráníte vzniku suchého pahýlu, a tím i chorobám. Správně se řez provádí necelý centimetr od pupenu, abyste ho nepoškodili, a musí být veden šikmo, což zabrání tomu, aby se na řezu hromadila voda, která by mohla způsobit zahnívání.

Správně umístěným řezem také nasměrujete růst nových výhonů požadovaných směrem, tedy ven z koruny.

Odříznutí vršků stromů

Zkracování vrcholů rostlin nebo odříznutí terminálu je v pořádku, pokud chcete, aby ze štíhlého keře vznikl široký košatý jedinec. U stromů je to ale noční můra.

Odříznutí vrcholů stromů za účelem jejich snížení způsobí tvorbu mnoha nových potenciálních terminálů, které se snaží nahradit ztracené větve. Tyto výhony si navzájem konkurují a narušují stabilitu dřeviny. Navíc stromy s jedním dominantním terminálem lépe čelí větru, sněhu nebo ledovým bouřím. Nezapomeňte také, že pyramida je nejefektivnější tvar pro sběr slunečního světla, a tedy i pro udržení zdraví rostlin.

close info Tricky_Shark / Shutterstock zoom_in Odříznutí vrcholů stromů za účelem jejich snížení způsobí tvorbu mnoha nových potenciálních terminálů, které se snaží nahradit ztracené větve

Odříznutí dlouhých větví u jehličnanů

Když se jehličnany příliš rozrostou, nebo prostě jen překážejí, může to být nepříjemné. Přirozenou reakcí je odstranit část větve, která způsobuje problém, a to jen tak daleko, jak je to nezbytně nutné. Vždy však zůstane trčet pahýl. Při nesprávném ořezu se jehličnany obnovují jen zřídka, pokud vůbec.

Většina nových přírůstků jehličnanů pochází z pupenů vytvořených v předchozí sezóně. Nové pupeny se nacházejí především na koncích větví a brzy na jaře se prodlužují a vytvářejí nový přírůstek.

Při zpětném řezu do staršího dřeva na větvi, mimo místa, kde se nacházejí nové pupeny, obvykle vznikne trvalý pahýl.

Máte-li keř nebo strom s pahýly větví, je třeba odstranit poškozenou větev až ke kmeni nebo seříznout na nejbližší zdravou postranní větev. Pokud se řez provede dostatečně brzy, vyvinou se v blízkosti řezu nové pupeny pro růst v následující sezóně.

close info freepik.com zoom_in Pokud budete stříhat větve tupými nůžkami, jen těžko se vám povede čistý rovný řez

Používání tupých a špinavých nůžek

Čisté, ostré a dobře namazané nůžky fungují lépe, vydrží déle a jejich používání je bezpečnější než používání špinavých a tupých nástrojů.

Pokud budete stříhat větve tupými nůžkami, jen těžko se vám povede čistý rovný řez. Roztřepené rány se hojí déle, a proto se do rostliny mohou dostat choroby. Jestli po použití nářadí neočistíte a nevydezinfikujete, můžete mezi rostlinami nevědomky šířit choroby, jako je rakovina a další nemoci dřevin.