Pro pěstování rajčat existuje jeden spolehlivý trik, který zajistí silnější a zdravější rostliny. Používají ho profesionálové, i když laikům se může zdát drastický. Nebojte se. Je to správný způsob, a navíc úžasně jednoduchý.

Máme po "zmrzlých mužích“, teploty podle předpovědi vypadají stabilně a zdá se, že nehrozí výraznější ochlazení. Je tedy ideální čas přesadit sazenice do volné půdy. To, jak je teď zasadíme, ovlivní celý jejich růst i úrodu. Proto není radno tuto pěstitelskou etapu podceňovat. Přitom ale většina lidí dělá při výsadbě rajčat jednu zásadní chybu: sází je příliš mělce.

Jak sázet rajčata, aby vytvořila co nejsilnější rostliny

Většinu rostlin je třeba sázet do stejné hloubky, v jaké rostly jako sazenice. U rajčat to ale neplatí. Ta se musí sázet o dost hlouběji, než rostla v květináči. Rajčata totiž vytvářejí kořeny i ze stonků, takže čím větší část rostliny zasadíte, tím větší kořenový systém se vyvine. Tak získáte mnohem silnější a zdravější rostliny.

Tento postup se doporučuje použít v každé fázi pěstování: při přesazování sazenic do vlastních květináčů nechte nad zemí jen vrchní listy, a znovu tak učiňte při přesazování na záhon.

Nejlepší hnojivo pro okurky, rajčata a lilek

Jak sázet rajčata krok za krokem

Vykopejte co nejhlubší jámu. Můžete je ale také vysadit do hlubokého, dlouhého „příkopu“. Zalijte výkop plně vodou a počkejte, než se vsákne. Na dno výsadbové jámy můžete přidat postupně rozpouštějící se hnojivo. My v redakci máme skvělou zkušenost s přidáním hrsti granulovaného slepičince a stejného množství rohoviny. Zbavte listů tu část stonku, která zůstane pod zemí. Sazenici položte šikmo do vykopané rýhy a vrchní část rostliny opatrně ohněte vzhůru, aby nad zemí zůstala jen vrchní patra listů. Můžete zasadit až dvě třetiny stonku sazenice! Zahrňte zeminou a znovu zalijte. Ihned po výsadbě zapíchněte vedle rostliny dlouhý kůl či prut, ke kterému ji budete vyvazovat. Necháte-li to na později, hrozí, že při instalaci podpory poraníte kořeny.

Po celé délce stonku, kde teď vyrůstají listy, vyrazí nové kořeny, které pěvně ukotví sazenici v půdě a přivedou rostlině mnohem víc živin. Kromě zdravější rostliny bude rajče robustnější a lépe odolá silnému větru.

Nebojte se, že kvůli tomu přijde začátek úrody později. Jak rostlina zakoření, vyrazí vzhůru a předežene i rajčata, která byla sázena mělce, takže po výsadbě vypadala větší.

close info Freepik.com zoom_in Rajčata se musí sázet o dost hlouběji, než rostla v květináči

Prospívá tato metoda i jiným rostlinám?

Ačkoli se tato metoda využívá výhradně pro rajčata, něco obdobného se používá i u brambor. Ty sázíme do hluboké brázdy a postupně, jak dorůstají, je přihrnujeme. Tak to zopakujeme několikrát během jara.

Když přijde čas sklizně a vykopeme nahrnutý kopec, vidíme, že kořenové hlízy - tedy brambory, se vytvořily ve všech úrovních rostliny. Takže přihrnováním si zajistíme mnohonásobně větší úrodu, než kdybychom rostliny nechali v původní úrovni výsadby.

Jak ještě podpořit rajčata při výsadbě?

Této teplomilné rostlině může náhlý pokles teplot způsobit zakrnělý růst. Proto raději s přesazováním počkáme, pokud podle předpovědi hrozí chladnější noci. Zkušení zahradníci doporučují zaměřit se na teplotu půdy než na teplotu vzduchu. Ideální teplota půdy pro výsadbu rajských jablek je 18 °C.

Asi týden před výsadbou by se měly začít rostliny otužovat. Jak na to, si přečtěte v článku: Sazenice okurek, paprik a rajčat už patří do záhonu. Nejdřív je ale otužujte

Zdroj: thespruce.com, almanac.com, Foto: Depositphotos.com