Chtěli byste zažít dovolenou jako u moře, aniž byste překročili hranice České republiky? Žádný problém. Nabízíme vám tipy na 5 úžasných míst, která slibují pláže a koupání podobně jako u moře. A levněji.

Zveme vás na tzv. český Jadran, k moři Vysočiny a k jezeru, kterému se přezdívá české Mrtvé moře. Ale skvělé koupání slibují rovněž zatopené pískovny v Poděbradech nebo v legendární Lhotě, kde oficiálně vznikla první nudapláž u nás. Co všechna místa spojuje? Dobrá až vynikající kvalita vody a nádherná přírodní prostředí.

Mikulov: Český Jadran

Zatopený vápencový Lom Janičův vrch na okraji města Mikulov je přírodní památka v CHKO Pálava. Nabízí čistou vodu a nádherné přírodní "kulisy", tady si skutečně budete připadat jako na některé pláži v Chorvatsku. A z města je to pěšky opravdu kousek.

Pískovna v Poděbradech

Na hlavním náměstí známého lázeňského města si můžete dát dobrou zmrzlinu a pak přejít most, po chvíli zabočit doleva a na pohodu dorazit na přírodní koupaliště Jezero Poděbrady.

Poděbradský vodní ráj vznikl po těžbě písku a slibuje pozvolný vstup. Potvrzujeme, koupačku jsme letos vyzkoušeli a je opravdu parádní, navíc děti se vydovádí na třech vodních skluzavkách. Nebo si půjčte paddleboard. Potěšující je také přijatelný ceník vstupu, ale i občerstvení. My jsme k tomu navíc dostali i milou obsluhu.

Moře na Vysočině

Největší rybník Českomoravské vrchoviny, který byl založený koncem 15. století, se jmenuje Velké Dářko. Rovněž se mu přezdívá "moře Vysočiny", vodní plocha zabírá přes 200 hektarů. Díky své rozlehlosti si každý najde oblíbené místo, může jít o travnatou nebo písečnou pláž.

close info vysocina.eu zoom_in Moře Vysočiny aneb Rybník Velké Dářko si můžete také obejít, chce to jen dobré boty

Rybník se nachází na území rašelinišť a ve vyšší nadmořské výšce, proto má také dobrou kvalitu vody. Kromě koupání můžete zkusit třeba windsurfing, lodičky nebo plavbu na jachtě. Prostě jako u moře.

Středočeské "moře" bylo první

Také středočeské jezero Lhota vzniklo zatopením pískovny, odsud se vozil písek například na stavbu pražského metra nebo dálnice D1. Díky rozloze přibližně 25 hektarů se lhoteckému jezeru někdy říká středočeské moře, ale i kdybyste jeli "jen" na Lhotu, bude se vám tu líbit.

A to můžete, ale nemusíte být nudisté (na Lhotě byla 1. oficiálně otevřená nudapláž v Československu). Koupání na Lhotě jsme také vyzkoušeli (v plavkách) a kromě dobré kvality vody nám dělalo radost obrovské přírodní stínění, s převahou voňavých borovic.

close info Jiri Igaz / Shutterstock zoom_in Chomutov: Kamencové jezero je světová rarita

"Mrtvé moře" v Chomutově

Jet do Chomutova se vyplatí. Nejdříve můžete zajít s dětmi do zdejšího zooparku a pak se jděte vykoupat do Kamencového jezera. Je to rarita v celosvětovém měřítku. V této oblasti se od 16. do 18. století těžil kamenec a síra, následně došlo k zatopení zdejších dolů. Pokud se můžeme spoléhat na historické prameny, lidé se tu koupali už od počátku 19. století.

Voda v jezeře není vhodná pro rostliny ani živočichy, zato je vynikající pro lidi, unikátní složení vody obohacené o rozpuštěný kamenec má léčebné účinky. Proto se Kamencovému jezeru někdy říká "české Mrtvé moře".