V Olomouci dnes začíná veliká podívaná. Na tradiční akci For Model uvidíte parádičky našich sběratelů a modelářů. Čekají vás unikátní automobily, letadla, ponorky a jiné vodní radosti či železniční krasavci. A přijede i Hurvínek.

Vyměňte tvoření kraslic za pohled na stovky unikátních modelů našich modelářů a sběratelů. V Olomouci dnes začíná jedna z největších výstav svého druhu u nás For Model, která potrvá až do neděle. Mezi velké magnety patří plachetnice TES 550 Master a ultralight Straton D7 v reálné velikosti a také model jednoho z nejhezčích letadel 1. světové války. Co s tím má společného Hurvínek?

Kde se sejdeme

Výstava For Model se pořádá na olomouckém výstavišti v pavilonech A a E a kolem nich. Akce pro celou rodinu se zaměřuje hlavně na modely a sběratelství, ale na své si přijdou i milovníci digitálních technologií a malí i velcí hračičkové. Ovšem nudit se tu nebude ani něžnější pohlaví.

close info Výstaviště Flora Olomouc, Daniel Schulz zoom_in Fotoohlédnutí za výstavou For Model 2023 berte jako pozvánku na letošní akci, a to od 22. do 24. 3. 2024

Jeden z nejkrásnějších

Každoročně se na výstavě prezentují modely, jež jsou k vidění poprvé. Mezi ně patří stíhačka z 1. světové války zvaná Albatros D.VA provedená v měřítku 1 : 3. Jak je tedy model velký? „Na délku měří 2,2 metru, rozpětí křídel je 2,7 metru. Originál této německé stíhačky létal ke konci 1. světové války, kdy se už zlepšila aerodynamika. Za mě je to jeden z nejkrásnějších letounů té doby,“ říká autor modelu Radim Králík z letecko-modelářského klubu LMK OLOMOUC. Model „spolkl“ asi 600 hodin práce a chlubí se maximální rychlostí 140 km za hodinu.

close info Radim Králík zoom_in Model stíhačky z 1. světové války zvané Albatros D.VA

Podívejte se na video, jak to modelu stíhačky sluší ve vzduchu.

Zdroj: VLM

Jak je to s tím Hurvínkem

Kromě leteckého modelářství budou k vidění i automobilové nebo lodní modely. Nenechte si ujít obří vodní plochu v pavilonu A, po které se budou prohánět plachetnice, ponorky a jiné modely. Železnice zase tradičně patří do pavilonu E. Zda se podobně jako vloni budete moci na některých modelech i projet, zjistíte na výstavě.

A pokud dorazíte na výstavu v sobotu, kousek cesty si můžete užít i díky Hurvínkovi a nebude jen jeden. Historický vlak s vozy zvanými Hurvínek dopraví zájemce ze stanice Olomouc–hlavní nádraží do stanice Olomouc–Řepčín a zpět. „Na trase je i zastávka Olomouc–Nová Ulice, ze které se pěšky na Výstaviště Flora a akci For Model 2024 dostanete za necelých pět minut,“ upřesňuje Michal Poláček z Výstaviště Flora Olomouc.

close info Výstaviště Flora Olomouc, Daniel Schulz zoom_in Fotoohlédnutí za výstavou For Model 2023 berte jako pozvánku na letošní akci, a to od 22. do 24. 3. 2024

Filmové retro okénko

Součástí výstavy je expozice filmové a televizní techniky. Přijďte se podívat, jak se promítalo v době analogové. Dokázali byste ručně přetočit 3,5 km filmu? Právě v Olomouci si to můžete zkusit.

Zdroj: For Model