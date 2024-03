Už jste vyseli jarní osení? Pokud ne, máte nejvyšší čas, Velikonoce jsou za dveřmi. Přivítejte je krásně nazdobeným domovem, v němž nebudou chybět tradiční dekorace.

Velikonoční dekorace se každoročně proměňují, ale vždycky se najdou takové, které výrazně převažují. Letos by u vás doma kromě kraslic neměli chybět zajíčci. Za co vděčí takové popularitě? Ovšem chybět nesmí ani vlastnoručně vyrobená velikonoční dekorace, proto přidáváme i 4 tipy na DIY velikonoční tvoření.

Moderně: prostřete si velikonoční stůl v 7 krocích:

Všude samá vajíčka

Znovu se vrací plastová velikonoční vajíčka, ale tentokrát vypadají opravdu dokonale. Hezké dekorace jsou k dostání jak v designových, tak v diskontních obchodech. Klasiku představují porcelánové kraslice a děti budou bavit i ty papírové a samozřejmě také doma nazdobená vyfouknutá vejce.

Náš tip: Duhové kraslice vytvoříte snadno. Do nádoby nastříkejte pěnu na holení v několikacentimetrové vrstvě, přikapejte několik různých barev, promíchejte brčkem. Vajíčka ponořte do barevné hmoty, počkejte asi 6 až 7 minut, pak otočte, aby se hezky obalila z obou stran, opět počkejte až 7 minut. Nakonec pěnu z vajec jemně setřete, abyste nepokazili vzniklý duhový vzor. Více prozradí video.

S lakem na nehty: Zajímavá flekatá vajíčka vytvoříte, když využijete vodu a různě barevné laky na nehty. Doporučujeme používat na vyfouknutá vejce.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Velikonoční výzdoba má mnoho barevných podob, včetně romantické růžové. A kraslice jako jednorožci potěší hlavně děti

Útok zajíčků

Zajíček patří k tradičním symbolům velikonočních svátků, ale letos obchody doslova přetékají zaječími rodinkami. Zajíc představuje pokoru a skromnost, lidé jej takto vnímají už od starověku, ostatně velikonočního zajíčka zmiňuje i Bible.

A jelikož zajíček nemá oční víčka, říká se, že nespí (proto představuje symbol zmrtvýchvstání). Náš tip: Návod na složení látkových ubrousků do tvaru zajíčka najdete tady.

close info Luxury Table zoom_in Letošní Velikonoce ovládnou zajíčci, včetně půvabné dekorace z ručně malované kolekce Bunny Tales od Villeroy & Boch

Co nahradí květiny ve váze

Vyrobte si nejjednodušší jarní dekoraci - velikonoční osení, za pár korun i za pár minut. Když to uděláte co nejdříve, na Velikonoce už bude pěkně zelené. Do květináče dejte hlínu, nasypte obilí, utlačte prsty a zalévejte (nezapomeňte přidat podmisku). Do Velikonoc se obsah květináče krásně zazelená. Květináč omotejte stuhou a uvažte mašli.

Kdo má doma děti, ještě přidá samolepky. Do vzrostlého osení můžete zapíchnout větvičky s květy. A místo květin ve váze můžete mít na stole i jarní věnec.

Podobně jako u plastových vajec i v tomto případě platí, že se prodávají opravdu nádherné dekorace, které nejsou ze živých rostlin, přestože tak vypadají. A vydrží dlouhá léta.

close info Albi zoom_in Vyrobte si nejjednodušší jarní dekoraci - velikonoční osení. Do květináče dejte hlínu, nasypejte osení a zalévejte

close info Albi zoom_in Květináč omotejte stuhou, a kdo má doma děti, ještě přidá samolepky. Do vzrostlého osení můžete zapíchnout větvičky s květy. A chcete-li osení někomu darovat, předávejte ho v košíčku

Náš tip: Hezké velikonoční aranžmá zvládnete sami. Do nízkého a širšího květináče s otvory ve dně vložte vrstvu igelitu, nasypte zeminu, vysaďte oblíbené jarní cibuloviny. A přidejte, co chcete, například mech nebo doma najděte kousek dřevité vlny (často se používá jako výplň křehkého zboží při přepravě).

Ještě si z jarní procházky přírodou doneste pár větviček s poupaty (v mokré zemině vykvetou), zakraťte je a zapíchněte do aranžmá. Nakonec přidejte kraslice nebo menší vajíčka a drobnější velikonoční dekoraci, pak živé aranžmá posaďte například do obruby ve tvaru hvězdy (kterou využijete i na Vánoce).

close info decoDoma zoom_in Jednoduše a efektně: popis jarního aranžmá s krokusy či jinými cibulovinami najdete v článku

Stolečku, prostři se!

Co by nemělo chybět na svátečně prostřeném stole? Velikonoční ubrus nebo běhoun, jednobarevné nádobí s tradičním dekorem nebo barevné bez dekoru, několik svíček, kraslice a rovněž jaro v květináči nebo ve váze (květiny či alespoň větvičky, které natrháte venku a na ně pověsíte kraslice).

Náš tip: Velikonoční svíčky si snadno vyrobíte. Použijte jakékoliv světlé svíčky, na které přiložte vystřižený velikonoční motiv z ubrousku. Svíčku nahřejte například fénem, motiv přimáčkněte prsty a máte hotovo.

Zdroj: Pinterest, Westwing, decoDoma a jednotlivé obchody