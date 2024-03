Změna zimního času na letní vás čeká už zítra. Tohle byste o ní měli vědět

Nikola Zatloukalová 30. 3. 2024 clock 2 minuty gallery

Konec března se blíží a s ním i každoroční posun ručičky na hodinách. Co nás tento rok čeká a jaké má změna času dopady na náš každodenní život? Podívejme se na to, co nám přináší letní čas a jak ovlivňuje naše chování a zdraví.

