Zdroj: Shutterstock

Stručný souhrn z článku: Dýňový cheesecake je výjimečným dezertem, jehož příprava je sice náročnější, ale díky podrobnému receptu zvládnutelná i pro začátečníky.

Recept zahrnuje výrobu korpusu z máslových sušenek a másla, a náplně z žervé, dýně Hokkaidó, cukru a vajec.

Cheesecake se peče ve dvou teplotních fázích a vyžaduje postupné chlazení v troubě a následné odpočívání v lednici pro dosažení optimální konzistence. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Dýňová sezona stále pokračuje, ale za chvíli už oranžovou krásku začnou z kuchyně vyhánět vánoční speciality. Tak si ji ještě užijte ve všech jejích podobách! Připravte si lahodnou polévku s tymiánem a krutony, dýňové gnocchi, sladký dýňový chlebíček, dýňové placky nebo dýňové lívance nasladko i naslano.

A pokud máte chuť na něco výjimečného, upečte si dýňový cheesecake. Jeho příprava vyžaduje trochu zručnosti, ale s následujícím receptem ho zvládne i kuchařský začátečník. Podívat se můžete i na video, kde najdete postup krok za krokem.

Dýňový cheesecake podle Pavla Berkyho



Doba přípravy: 90 minut + 90 minut pečení

Ingredience:

Korpus:

140 g máslových sušenek

60 g másla



Náplň:

450 g žervé

300 g dýně Hokkaidó

50 g hnědého cukru

2 vejce + 1 žloutek

1 polévková lžíce moučkového cukru

1 čajová lžička vanilkového extraktu

Příprava korpusu:

1) Troubu předehřejte na 220 °C. Sušenky rozdrťte v mixéru. Přidejte rozpuštěné máslo a znovu rozmixujte, aby se vše propojilo.

2) Pečicí formu o průměru 18 cm, ideálně s odnímatelným dnem, vystelte pečicím papírem a zvenku obalte několika vrstvami alobalu, aby se do formy nedostala voda.

3) Sušenkovou směs vysypte na dno a pomocí lžíce pečlivě rovnoměrně rozprostřete a utlačte. Sušenkový základ pečte v troubě 10-15 minut do zhnědnutí. Poté formu z trouby vyjměte a nechte korpus vychladnout.

4) Troubu nechte stále zapnutou, ale teplotu snižte na 200 °C.

Příprava náplně:

1) Dýni omyjte, nakrájejte na kostky a rozprostřete na pečicí plech. Posypte moučkovým cukrem a přidejte vanilkový extrakt.

2) Vše dobře promíchejte a pečte ve vyhřáté troubě zhruba 30-40 minut doměkka. Poté ji rozmixujte na hladké pyré. Odeberte si 220 g a nechte vychladit na pokojovou teplotu.

3) Troubu nechte stále zapnutou na 200 °C.

4) Ručně nebo pomocí kuchyňského robotu s pádlovým nástavcem začněte míchat žervé. Robot nechte zapnutý na nejnižší stupeň, aby se smetanový krém příliš nenašlehal. Náplň do cheesecaku by neměla být vůbec provzdušněná, aby se v ní při pečení netvořily vzduchové mezery.

5) K promíchanému žervé přidejte hnědý cukr a 220 g vychladlého dýňového pyré. Znovu zlehka promíchejte, aby se vše propojilo. Postupně za stálého míchání přidávejte vejce.

6) Tekutou náplň nalijte do formy na vychladlý sušenkový základ. Formu položte do hlubšího plechu a kolem formy do plechu nalijte vroucí vodu, aby sahala zhruba do poloviny výšky dýňové vrstvy.

7) Cheesecake pečte 10 minut na 200 °C, poté teplotu snižte na 110 °C a pečte přibližně 75 minut. Během první půl hodiny pečení troubu neotevírejte, cheesecake by mohl klesnout nebo popraskat.

8) Upečený cheesecake poznáte podle toho, když formou zlehka pohnete, okraje by se neměly hýbat, ale střed se bude stále třást. To je správný čas vypnout troubu, otevřít ji a cheesecake v ní nechat zcela vychladnout. Během tohoto dopékání zbytkovým teplem se cheesecake krásně uzavře a zpevní.

9) Poté ho můžete přenést do lednice na minimálně 5 hodin nebo ideálně přes noc a poté podávat.



Zdroj: pavelberky.com