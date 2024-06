Jaro a léto přeje koťatům. A zatímco jsou děti z roztomilých koťátek nadšené, dospělí musí řešit, co s nimi. Často se stává, že lidé mláďata topí nebo hodí do popelnice. Takhle ale jejich osud skončit nemusí. Podívejte se, jaké jsou možnosti.

Zejména na vesnicích se lidé zbavují nechtěných koťátek středověkými metodami, jako je utopení, udušení, ubití nebo podání léků způsobujících smrt. Nejenže jsou ale tyto praktiky nehumánní, hrozí za ně vysoké pokuty a v krajních případech i vězení.

Podle zákona na ochranu zvířat nesmí nikdo bez důvodu zvíře usmrtit. Utracení smí být provedeno pouze veterinářem nebo pod jeho dohledem.

Co tedy s nechtěnými koťaty dělat? Možností existuje několik, jen u jedné si ale můžete být jistí, že je legální a že zvířata netrpí - odvezete je k veterináři, který je uspí.

Další variantou je koťata darovat, měla by však být ve věku alespoň 13 týdnů. Zkuste je nabídnout známým nebo přátelům, případně na sociálních sítích. Pokud se ale přihlásí někdo neznámý, jeho úmysly se zvířetem dobře prověřte. Mohlo by se stát, že se kotě dostane do rukou člověka, který kotě použijte jako potravu pro hady.

Našli jste kotě a rozhodli jste se, že si ho necháte? Pak se níže podívejte, jak se o něj postarat:

Zdroj: Youtube

Možností je i útulek, ty ale bývají na jaře hodně přeplněné. Pokud tedy naleznete malá koťátka například v popelnici, vyfoťte je, a pokud se o ně nedokážete postarat, zavolejte na obecní úřad, na jehož pozemku byla nalezena. Starosta obce je v tomto případě majitelem nalezence a má povinnost se o zvíře postarat, najít mu umístění v útulku.

Jediným správným řešením, jak se problémům s nechtěnými koťaty vyhnout, je kastrace. K té můžete přistoupit i ve chvíli, kdy už je kočka březí. Veterinář během operace odebere dělohu i se zárodky. Čím déle ale čekáte, tím je operace pro březí kočičku nebezpečnější.