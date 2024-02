All kind of people

Pijete každý den vodu s citronovou šťávou, abyste snáze shodili přebytečná kila? Zeptali jsme se nutriční terapeutky, jaký má tento nápoj efekt na hubnutí i na jeho případná rizika.

Voda s citronem se stala v posledních letech velmi populárním nápojem, jehož pití slibuje celou řadu pozitivních účinků na zdraví. Říká se o něm, že pomůže spalovat tuky, podpořit trávení, zlepšit imunitu, hydratovat i předejít celé řadě onemocnění. Jak je to s citronovou vodou doopravdy?

close info KSYUHUS zoom_in Pití studené či teplé citronové vody se stalo velkým trendem zdravé výživy a součástí různých diet. Ve skutečnosti ale žádný velký přínos nemá

„Citron žádný speciální efekt na hubnutí nemá a k žádnému „nakopnutí“ metabolismu po něm nedochází. Pokud díky vodě s citronem někdo navýší svůj pitný režim, který pomůže k většímu pocitu nasycení, může to samozřejmě hubnutí pomoct. Samotný citron v tom ale prsty nemá,“ vysvětluje nutriční terapeutka Mgr. Andrea Pospíšil Jakešová.

Pravdou je, že voda s citronem pomáhá hydratovat organismus – ovšem úplně stejně jako čistá voda, ani zde přidání citronu nehraje roli. A jak je to s vitaminem C? Určité množství nám nápoj dodá, ale obsah vitaminu C v citronu není tak vysoký, aby se dal považovat za zásadní zdroj. Pro srovnání – 100 g citronu obsahuje cca 50 g vitaminu C, ve stejném množství červené papriky ho najdeme až trojnásobek.

Je česká kuchyně nezdravá a jaké jsou naše největší dietní zlozvyky? Podívejte se na video a dozvíte se odpověď:

Pozor na zubní sklovinu i trávicí obtíže

Pravidelné pití vody s citronem má jedno velké riziko, a tím je poškození zubní skloviny. „Kyselost citronu může způsobovat erozi zubní skloviny, což má vliv na citlivost zubů i tvorbu zubního kazu. Určitě bychom si po popíjení vody s množstvím citronové šťávy neměli běžet čistit zuby a sklovinu ihned ještě obrušovat,“ upozorňuje Andrea Pospíšil Jakešová a současně dodává, že někomu tento nápoj navíc může působit i trávicí obtíže.

close info KoSvetok zoom_in Pití vody s citronem vám zázračné hubnutí nezajistí. V horším případě vám způsobí problémy se zubní sklovinou

„Populární je například popíjení teplé vody s citronem ráno na lačno. V poradně u svých klientů jsem se mnohokrát setkala s tím, že to daným osobám způsobovalo zažívací obtíže, které si ale s citronovou vodou nespojily. Po jejím vyřazení z jídelníčku se jim ulevilo,“ dodává nutriční terapeutka. Pokud tedy vodu s citronem pijete v domnění, že pro své zdraví děláte to nejlepší, ale není vám po ní dobře, s klidným svědomím se jí vzdejte.

A pro koho podle nutriční terapeutky není vhodná vůbec? „Tento nápoj bych nedoporučila konzumovat osobám s gastroenterálním refluxem, jiným onemocněním žaludku či jiné pasáže zažívacího traktu. A pozor by si samozřejmě měly dát osoby s horší kvalitou zubní skloviny.“

close info drdigitaldesign zoom_in Citron je bezpochyby skvělé ovoce vhodné ke zpestření chuti nápojů i jídla. Žádné zázračné účinky na hubnutí ale nemá

Co dělat, když vám čistá voda nechutná?

Mnoho lidí nepije vodu s citronem přímo kvůli hubnutí, ale proto, že jim čistá voda nechutná a toto se jeví jako zdravější alternativa ke slazeným nápojům. Co dělat v takovém případě? „Trochu si zpestřit vodu samozřejmě můžeme, ale doporučuji nespoléhat jen na citron. Zkuste využít třeba plátky okurky, hrstku mraženého ovoce nebo bylinky,“ radí Andrea Pospíšil Jakešová a dodává, že pokud si dáme občas trochu citronové šťávy či plátků citronu do vody, limonády nebo čaje, není na tom nic špatného. „Neměl by to ale být nápoj, kterým pravidelně – každý den – plníme pitný režim. Jak se říká, všeho s mírou,“ uzavírá nutriční terapeutka.

close info eugena-klykova zoom_in Pokud vám čistá voda nechutná, zkuste citron střídat například s okurkou, bylinkami nebo několika kousky ovoce

Je voda s jablečným octem účinnější?

„Voda s jablečným octem je na tom velmi podobně jako voda s citronem. Žádné velké zázraky se nedějí a riziko narušení skloviny je tu také. Voda s octem sice může u někoho lehce snižovat hladinu cholesterolu či cukru, ale nejedná se o nějaký zázračný lék. Stejného a výraznějšího efektu docílíme spoustou jiných dietních opatření.“ Mgr. Andrea Pospíšil Jakešová, nutriční terapeutka, spoluzakladatelka nutriční poradny Ne hladu a spoluautorka knihy O výživě a kuchařky Vyváženě.

