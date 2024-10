Správné skladování masa v mrazáku je klíčové pro zachování jeho kvality a chuti. Naučte se, jak efektivně mrazit různé druhy masa, abyste prodloužili jejich trvanlivost a omezili plýtvání. Jaké faktory ovlivňují dobu uskladnění? Proč je důležité maso správně zabalit a do čeho?

Největší nešvary při skladování masa dělá většina z nás už proto, že nechceme ztrácet čas. A to je v případě masa velká škoda. Aby vám maso v mrazáku vydrželo dlouho v dobrém stavu, přestaňte dělat nejčastější chyby.

A když si osvojíte i tyhle triky, budete mí komplet celou lednici perfektně uspořádanou a potraviny vydrží déle v dobrém stavu:

Proč mrazit maso

Přestože řezníci obecně preferují používání čerstvého masa, prakticky to nejde vždy dodržet. Když se při nákupu netrefíte a koupíte masa více, díky zmrazení přebytku nebudete plýtvat. Navíc je-li pěkné maso v akci, byla by škoda nekoupit o kilo dvě více do zásoby. Mrazák prodlouží trvanlivost masa. A jakmile si osvojíte správný způsob mrazení, maso si udrží i své nutriční hodnoty, kvalitu a chuť.

close info Zhane Luk / Shutterstock zoom_in Rozdělit maso podle druhu je základ pořádku i první krok k prodloužení jeho trvanlivosti

Na čem závisí kvalita masa v mrazáku

Obecně se maso v mrazáku dá skladovat asi 2 měsíce až rok. Konkrétní doba závisí na:

druhu masa , nejdéle vydrží hovězí, zvěřina a jehněčí,

, nejdéle vydrží hovězí, zvěřina a jehněčí, zda skladujete maso v celku , nebo jde o porce ,

, nebo jde o , jak moc je maso tučné (kratší čas), nebo libové (delší čas),

(kratší čas), nebo (delší čas), zda je syrové (delší čas), nebo mleté či uvařené (kratší čas),

(delší čas), nebo či (kratší čas), obalu , ve kterém maso skladujete,

, ve kterém maso skladujete, vhodné teplotě mrazničky (ideální doporučená teplota je -18 °C , brání růstu nežádoucích bakterií),

(ideální doporučená teplota je , brání růstu nežádoucích bakterií), funkci rychlého zamrazení, kterou disponují moderní mrazničky.

Maso nemyjte, ale dobře ho zabalte

Určitě to znáte - vyndáte maso v mikrotenovém sáčku z mrazáku a pak pracně odtrháváte mikroten, který se zamrazil do záhybů masa. Takhle už to nikdy nedělejte. Pokud koupíte maso v obalu, vyjměte ho z něj, přivoňte k němu, a když je vše v pořádku, maso otřete papírovou utěrkou (nemyjte ho).

Klíč k zachování kvality mrazeného masa spočívá v obalu; když k masu může vzduch, právě kvůli vzduchu a ledovým krystalkám dojde ke spálení masa mrazem a ztrátě kvality i chuti. Nejlepší způsob uchování masa v mrazničce nabízí vakuování - vzduchotěsné prostředí.

Nemáte vakuovačku? Maso dejte do sáčku se zipem, tento sáček lze použít opakovaně. Sáček uzavřete tak, aby zbyla skulinka pro brčko, skrz něj vysajete přebytečný vzduch a hned sáček dovřete. Nejméně efektivní je vložit maso do sáčku a ručně z něj vytlačit vzduch.

close info leungchopan / Shutterstock zoom_in S vakuovačkou se pracuje rychle a spolehlivě, užijete ji nejen kvůli skladování masa

Jak dlouho vydrží maso v mrazáku

Přečtěte si, co o správném zamrazení masa říká náš mistr řezník a nezapomínejte na zásadní rozdíl mezi běžně uloženým masem a masem zavakuovaným. Pozor, doba skladování masa v mrazáku se liší i podle toho, z jaké části zvířete maso pochází (například steaky vydrží v mrazničce déle než kotlety s kostí).

Hovězí: 6 až 12 měsíců

Vepřové: 6 až 12 měsíců

Kuřecí a krůtí: do 6 měsíců

Zvěřina a jehněčí: až 1 rok

Ryby: tučné 2-3 měsíce, libové zhruba dvakrát tak dlouho

Vařené nebo mleté maso: 2 až 3 měsíce

