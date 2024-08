Mnoho běžných potravin může obsahovat látky zvyšující riziko vzniku rakoviny. Mykotoxiny v plísních, akrylamid ve smažených jídlech, dusitany v průmyslově zpracovaném mase a nadměrný cukr v mnoha sladkostech a nápojích jsou jen některé z nich. Víte vůbec, co jíte?

Existuje mnoho typů rakoviny a pro všechny platí, že jde o závažné nebo ještě závažnější onemocnění. Genetické dispozice neovlivníte, ale zdravý životní styl ano. A do něj patří zdravé stravování. Dejte si pozor, co dáváte do úst, možná jsou to i suroviny, které mají potenciál zvýšit riziko vzniku rakoviny.



Výživa a rakovina spolu souvisí:

Zdroj: Youtube

Dobrá rada: nejezte plísně

Jakmile vidíte na nějaké potravině zárodky plísně, nepoužívejte je. V některých potravinách můžou být toxinogenní plísně, jež jsou zdrojem mykotoxinů - plísňových jedů. Potvrdilo to i testování 456 vzorků potravin u nás v roce 2021, 13 procent z nich bylo zdravotně závadných. Odstranění mykotoxinů je v běžných podmínkách prakticky nereálné.

„Tyto jedy produkované plísněmi pak po konzumaci kontaminovaných potravin působí na jednotlivé orgány v lidském těle a jsou původci řady onemocnění. Způsobují zažívací potíže, zatěžují játra, ledviny i imunitní systém, některé z nich jsou prokázanými lidskými karcinogeny, tedy jsou rakovinotvorné,“ uvádí v této zprávě vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Prof. MVDr. Jiří Ruprich, Csc.

close info Kate Korolova / Shutterstock zoom_in I obyčejné potraviny jako těstoviny nebo rýže můžou skrývat závadné plísně

Ve zmiňovaném testování se mykotoxiny potvrdily například v čaji (černém a ovocném), mouce, těstovinách, rýži a dalších běžných potravinách.

Smažené hranolky jednou za čas

Při tepelném zpracování potravin bohatých na škrob využívajícím vysoké teploty vzniká sloučenina akrylamid. Jako příklad se uvádí bramborové lupínky a smažené hranolky. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označuje akrylamid jako "pravděpodobně karcinogenní pro člověka". Ví se i to, že akrylamid je schopný poškodit DNA.

Obecně platí, že příliš často konzumovaná smažené jídla přispívají k obezitě a k riziku diabetu 2. typu. Podporují zánět, což opět může zvýšit riziko vzniku rakoviny.

Průmyslově zpracované maso

Uzení, solení a využívání konzervačních látek pro delší uchování masa je běžné, nejčastěji jde o tzv. červené maso v podobě párků, klobásek a salámů. Když se při úpravě masa využívají dusitany, není to zdravé. Dávají se rovněž do souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom), ale i žaludku a dokonce i prsu. Přečtěte si doporučené rady pro konzumaci červeného masa a čím ho nahradit.

"Instantní" dobrůtky

Nejen maso, také další průmyslově vyráběné potraviny jako sladkosti, ochucovadla nebo "vylepšené" cereálie a mnohé jiné včetně fast foodu nejsou ideální. Podle webu Medical News Today obsahují více nezdravého tuku, soli, cukru a také rakovinotvorných látek.

Například "vylepšené" cereálie a jiné sladkosti mají nadmíru cukru, podle tohoto zdroje existuje spojitost i s nádory prsu nebo s plicními metastázami.

close info Only _up / Shutterstock zoom_in Snažte se konzumovat potraviny zdravé (vlevo) a ty potenciálně zdravotně závadné (vpravo) výrazně omezte

Na které (nejen) mléčné produkty pozor

Zakysané mléčné výrobky jsou zdravé, konzumace bílého jogurtu nebo tvarohu rovněž. Ale i mezi mléčnými produkty najdete ty, které je lepší oželet. Protože jsou přeslazené. Stačí se podívat na etiketu některých sladkých jogurtů nebo jogurtových nápojů.

Spoustu zbytečného cukru poskytují kromě sušenek a jiných cukrovinek také slazené nápoje. Přitom zdravý dospělý člověk má denně přijmout asi do 50 g cukru, což je třeba přes 1 litr ochucené minerálky. V praxi je to několikrát více.

Tady máte konkrétní příklady, jak zbytečně mnoho cukru jíme, aniž o tom víme. Více cukru vede k obezitě, obezita je jedním z rizikových faktorů pro vznik rakoviny. A kyselina fosforečná v nápojích "krade" vápník.