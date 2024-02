Červenou čočku oceníte ve dnech, kdy nemáte času nazbyt, ale nechcete se odbýt jen namazaným chlebem. Její předností je vysoký obsah živin a blesková příprava. Během chvilky z ní vyčarujete skvělé a zdravé jídlo – třeba tuto krémovou polévku.

Balíček červené čočky by neměl ve spíži nikdy chybět. Není jen chutnou ingrediencí s pestrou škálou využití, ale také velmi zdravým a vyváženým zdrojem živin. Navíc je cenově dostupná a díky vysokému obsahu rostlinných bílkovin výborně poslouží jako alternativa masa.

close info Oksana Mizina / Shutterstock zoom_in Díky bramborám bude mít polévka po rozmixování příjemně krémovou konzistenci

Stejně jako ostatní druhy luštěnin vám dodá spoustu vlákniny a komplexních sacharidů. Oblíbená je ve veganské a vegetariánské kuchyni, ale do jídelníčku by ji měl zařadit každý, kdo se snaží jíst zdravě a vyváženě. Skvěle se hodí do polévek, ale připravit z ní můžete také palačinky, aromatický dhal nebo bezmasou variantu boloňské omáčky.

Máte rádi ostřejší chutě? Uvařte si tuto aromatickou čočkovou polévku s kajenským pepřem:

Zdroj: Youtube

Proč jíst červenou čočku?

Zdravé srdce: Vysoký obsah vlákniny a nízký obsah nasycených tuků v červené čočce pomáhá snižovat riziko srdečních chorob.

Vysoký obsah vlákniny a nízký obsah nasycených tuků v červené čočce pomáhá snižovat riziko srdečních chorob. Udržení hladiny cukru v krvi: Díky nízkému glykemickému indexu a vysokému obsahu vlákniny pomáhá červená čočka udržovat stabilní hladinu cukru v krvi.

Díky nízkému glykemickému indexu a vysokému obsahu vlákniny pomáhá červená čočka udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. Podpora trávení: Vláknina obsažená v červené čočce podporuje zdraví trávicí soustavy a pomáhá předcházet zažívacím potížím.

Vláknina obsažená v červené čočce podporuje zdraví trávicí soustavy a pomáhá předcházet zažívacím potížím. Snížení hladiny cholesterolu: Pravidelná konzumace pomáhá snižovat hladinu škodlivého LDL cholesterolu.

Pravidelná konzumace pomáhá snižovat hladinu škodlivého LDL cholesterolu. Podpora hubnutí: Díky vysokému obsahu vlákniny a bílkovin červená čočka prodlouží pocit sytosti, což může pomoci při hubnutí i udržování zdravé váhy.

close info Karel Pesorna / Shutterstock zoom_in Červená čočka je výborným zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny

Polévka z červené čočky, brambor a mrkve

Doba přípravy: 30 minut

Ingredience:

1 000 ml zeleninového vývaru (případně vody)

200 g červené čočky

2 menší brambory

2 větší mrkve

1 řapík celeru nebo kousek celerové bulvy

1 lžička sušeného tymiánu

sůl, pepř

smetana na zjemnění (lze vynechat)

close info Oksana Mizina / Shutterstock zoom_in Polévku podávejte s čerstvým pečivem nebo s krutony

Příprava:

Zeleninu očistěte, oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Vývar přiveďte k varu a přidejte do něj čočku, brambory, mrkev, celer a tymián. Stáhněte plamen a vařte 20 minut. Jakmile zelenina změkne, rozmixujte polévku tyčovým mixérem zcela dohladka. Osolte, opepřete a podle chuti ji zjemněte smetanou. Podávejte s čerstvým chlebem, bagetkou nebo křupavými krutony.

Zdroj: www.houseandgarden.co.uk, plantbasedonabudget.com,