Na jaře a v létě patří mezi nejkrásnější interiérové doplňky řezané květiny. Krásně vypadají v každé místnosti a domov nádherně provoní. Ať už jste si řezané květiny pořídili v obchodě, nebo je máte z vlastní zahrádky, máme pro vás praktické tipy, co dělat, aby vám vydržely ve váze co nejdéle.

Správná péče o řezané květiny vyžaduje víc než jen napuštění vody a umístění do vázy. Pokud chcete, aby vaše kytice vydržela co nejdéle, je důležité vědět, co dělat pro prodloužení její životnosti. A to dokonce až o týden a u některých konkrétních druhů i více.

Řádně vyčistěte vázu

Nikoho z vás by to pravděpodobně nenapadlo, ale pro jistotu… Nikdy neumisťujte čerstvé květiny do špinavé, nevymyté vázy, protože s velkou pravděpodobností obsahuje bakterie a nečistoty z předchozí kytice, které mohou ihned negativně ovlivnit a oslabit nové květy.

Vázu proto vždy předem umyjte mýdlovou vodou a pak ji propláchněte zředěným bělidlem, aby byla připravena na další použití.

Stonky květin odřízněte

Před vložením řezaných květin do vázy vždy seřízněte všechny stonky, aby lépe přijímaly vodu. Nejlépe funguje řez o úhlopříčce 2 cm, protože maximalizuje povrch stonku pro přijímání vlhkosti.

Místo nůžek použijte ostrý nůž, abyste neroztřepili konce stonků. Zvažte také, jak vysokou kytici chcete umístit do vázy. Kratší stonky znamenají, že voda nemusí cestovat příliš daleko, což vám může pomoci k prodloužení životnosti květin.

Největší a nejmohutnější květy umístěte doprostřed vázy

Tyto centrální květy jsou následně obklopeny menšími květinami, nebo těmi, které ještě nestihly vykvést. Jakmile budete spokojeni s finálním uspořádáním, můžete si pomoci gumičkou nebo provázkem, a pojistit si tak vámi preferovaný design kytice. Díky gumičce nebo provázku zůstane kytice pěkně zarovnaná a nebude vám cestovat různě po váze.

Další tipy přímo od květinářky najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Přidejte čerstvou vodu a výživu

Pro dlouhotrvající zdravé květy je zásadní čerstvá filtrovaná voda. Množství vody ale závisí na typu květu. Pokud má kytice dřevité stonky (hortenzie, růže), nejlepší je naplnit vázu do dvou třetin.

U měkkých květů se zelenými stonky, jako jsou například tulipány nebo lilie, stačí naplnit vázu vodou pouze do poloviny. Upřednostňuje se chladná voda, jelikož teplá voda urychluje proces kvetení. Do vázy můžete také přidat balíček s rostlinnou výživou.

Vyberte správně místo

Čerstvým květinám se nejlépe daří v chladném a vyvětraném prostoru, mimo přímé sluneční světlo. Dávejte si však pozor na průvanová okna a dveře a udržujte vaši kytici mimo ovoce, jelikož etylen, který se postupně uvolňuje při zrání ovoce, urychlí rozpad květů.

Vyměňujte vodu a pravidelně odstraňujte zvadlé květy

Vodu ve váze každý den doplňujte a měňte vždy, jakmile se zakalí. Při této příležitosti vždy odstraňte vadnoucí květy. Můžete také zaříznout stonky, pokud si všimnete, že se na nich začíná tvořit sliz.