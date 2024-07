Skvělé jídlo, dobré pití, krásně prostřený stůl – v dnešním hektickém světě oblíbený způsob, jak se zastavit a strávit příjemný čas s lidmi, které máte rádi.

Společné chvíle u stolu mají i v současné době své důležité místo a neomezují se jen na neděle a svátky: „Právě proto, že doba je rychlá, snaží se lidé ve volném čase koncentrovat na skutečné prožitky. To znamená zejména trávení času s přáteli a rodinou, ale i cestování, s tím spojené objevování cizokrajných surovin a následné kulinární experimentování. Mnoho mladých lidí tráví vařením více než hodinu denně a společná konzumace pokrmů je vyvrcholením jejich snažení,“ popisuje své zkušenosti Eva Lapešová, majitelka e-shopu www.luxurytable.cz.

Skandinávie i osmdesátky

Zmíněný trend se přirozeně projevuje také v úpravě stolu. Většina lidí ráda stoluje důstojně a hezky i ve zdánlivě všedních chvílích. Zapomeňte ale na sváteční servisy, které možná máte i vy doma ve vitríně. Na moderním stole najdete trochu jiné, praktičtější nádobí.

Ubrousky na stůl můžete stylově složit. S tímhle videem to půjde snadno:

Zdroj: Youtube

„Zejména mladí rádi volí multifunkční kousky. Třeba snídaňové misky na müsli a kaši využijí i přes oběd, kdy v nich podávají polévku nebo salát, až po večeři, kdy do nich servírují nudle, rýže či těstoviny,“ říká Eva Lapešová. Trendem je podle ní jednoduchost a univerzalita, styl hygge a obecně Skandinávie s typickou čistotou tvarů a minerálními tóny.

close info XXXLutz zoom_in Inspirujte se Asií, a to nejen pokud jde o dekory. Stačí pár talířků a misek, které snadno obstojí jak při servírování snídaně, tak při večeři, na kterou přijdou přátelé

„Pokud jde o vybavení, patrná je inspirace Asií, tedy různě hluboké talíře i hůlky. Z materiálů pak zejména ty přírodní, aktuálně se těší oblibě kamenina. V kurzu jsou také osmdesátá léta – tmavě hnědé a zelené barvy a styl rustikální keramiky. Nesmrtelnou stálicí jsou přírodní barvy a černobílá kombinace,“ dodává Eva Lapešová.

Co nesmí chybět

Základní příbory, talíře, sklenka na vodu – to je základ, na sváteční stůl můžete přidat další talíře, talířky, misky, příbory, sklo… „Na sváteční tabuli by neměl chybět pečivový talířek vlevo od mělkého talíře a osobní nůž na máslo,“ radí Eva Lapešová. Doporučuje zbytečně nešetřit rádoby sváteční kusy nádobí. Na všedním stole udělají větší radost než za sklem vitríny.

close info Bonami, Originální porcelán zoom_in Vlevo: Barevné kolekce z recyklovaného skla Lab 2.0 značky Villa Altachiara Vpravo: Když pampelišky odkvétají... Autorský porcelán Lenky Sárové Malíské

Tabuli pak pozvednou i detaily: „Třeba textilní ubrousek v kroužku, který můžete vytvořit z dekorativního drátku nebo větviček keřů, či svícen se svíčkami ladícími s celkovou dekorací stolu. Ráda používám textilní běhouny, protože většina stolů v dnešních domácnostech je tak kvalitní, že je škoda je úplně zakrýt ubrusem,“ dodává Eva Lapešová.

Udržitelný mix

I v oblasti stolování sílí požadavek na zodpovědnost k přírodě a udržitelnost. Kromě důrazu na přírodní či obnovitelné materiály je trendem neplýtvat a zbytečně nenakupovat nové kusy, když ty staré ještě mohou sloužit.

„Tzv. mix-and-match je oblíbeným stylem sestavování jídelní tabule především ve Francii a v jižních státech Evropy – v tuzemsku si na to zatím netroufáme. Ale tento způsob kombinování různých kolekcí nádobí pomůže vytvořit neopakovatelnou atmosféru a umožní například spojit starý cibulák s novými kusy. Navíc ve starých servisech z půdy nebo sklepa často narazíte na opravdové poklady, které se dnes již nevyrábějí,“ říká Eva Lapešová.

Hezké nestačí

Na co je při nákupu nádobí a souvisejícího vybavení dobré myslet? „Rozhodně nedoporučuji šetřit na kvalitě, jejíž zárukou jsou produkty tradičních značek. Například u porcelánu se vyznačují kvalitní glazurou i základní hmotou, která se neštípe a odolá nejen mytí v myčce nebo používání v mikrovlnce, ale i mrazáku nebo pečicí troubě.

close info Potten&Pannen zoom_in Prostírání Breeze značky Sander je vyrobeno ze 100% bavlny

Praktická je rovněž stohovatelnost, protože kuchyně jsou plné rozličných zařízení a sebevětší prostor se obvykle rychle zaplní novým rýžovarem nebo horkovzdušnou fritézou,“ radí Eva Lapešová.

Na cesty

Nosíte si jídlo do školy, do práce nebo na výlet? Zapomeňte na ešusy nebo plastové krabičky od zmrzliny. Na trhu najdete nepřeberné množství estetičtějších a praktičtějších produktů pro přenos jídla, a to i vícechodového.

Dlouhodobě silným trendem jsou vlastní lahve, šálky a jiné nádoby, které si naplníte doma nebo vám do nich v kavárně či restauraci udělají vaše oblíbené smoothie, čaj či kávu.

Do myčky může

Ručně malované, zlatem nebo stříbrem dekorované nádobí, ale třeba také křišťál či broušené sklo raději do myčky nedávejte, mohlo by se poškodit. O jiné kousky se ale moderní myčky umějí postarat pečlivě.

close info Kik, Luxury Table zoom_in Vlevo: Nejen pro zamilované – motiv srdce je nadčasový, jen tak se neokouká. Nádobí a podnos z nabídky Kik. Vpravo: Porcelánová kolekce Terra německé porcelánky Seltmann Weiden

„Vybrané typy disponují speciálním programem na mytí skla, například GlassCare 45 °C. Praktická je také technologie airdry, která k sušení využívá přirozenou cirkulaci vzduchu a dosuší nádobí beze skvrn od vody. Křehké sklo ochrání před poškozením, poškrábáním nebo rozbitím také úchyty a gumové hroty, které drží sklenice bezpečně na místě po celou dobu mytí, vyjímatelný ochranný koš na sklo zase pojme až osm sklenic bez ohledu na jejich velikost a tvar,“ říká René Kubaník ze společnosti Electrolux.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 6/2024.