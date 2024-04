Portál Ušetřeno.cz přichází s revoluční službou ENE Online, která transformuje trh s energiemi. Sjednejte si výhodnější tarif na elektřinu či plyn rychle a bez zbytečného papírování.

ENE Online, nová a unikátní služba portálu Ušetřeno.cz, je mnohem více než jen srovnávač. Umožňuje nejen na jednom místě porovnat ceny energií, podmínky tarifů i výši záloh, ale v případě výběru jiného dodavatele rovnou sjednat smlouvu. A to do 10 minut, několika kliknutími na počítači nebo telefonu.

Pohodlně a rychle

„Když jsem v roce 2019 přebíral vedení společnosti Ušetřeno.cz, sjednávání smluv s dodavateli energií probíhalo zcela jinak. Vše bylo zdlouhavé a časově náročné, obvykle to trvalo týdny, někdy dokonce měsíc. Pamatuji si, jak za mnou přijel kurýr se smlouvou na změnu dodavatele, kterou chtěl podepsat na kapotě auta. O pět let později můžeme klientům nabídnout ucelenou službu, která umožňuje na jednom místě porovnávat ceny i si sjednat výhodnější smlouvu. A to do velké míry automatizovaně při zachování maximální míry srozumitelnosti i bezpečnosti,“ říká Petr Hošek, generální ředitel společnosti.

Úspory 150 milionů za rok

V posledních letech se portálu Ušetřeno.cz podařilo tento proces postupně zcela digitalizovat, také díky ochotě dodavatelů energií. Domácnosti díky Ušetřeno.cz za loňský rok uspořily průměrně 4500 Kč u elektřiny a 7500 Kč na fakturách za plyn, některé ale i nižší desítky tisíc korun. Ostatně celková suma, kterou klienti portálu loni na energiích ušetřili, čítá závratných 150 milionů korun.

K dispozici celkem 130 dodavatelů

K oblibě služby Ušetřeno.cz přispívá také okolnost, že specialisté portálu svým klientům rádi poskytnou detailní konzultace včetně toho, jak se vyznat v často složité či výsostně odborné terminologii dodavatelů a jejich cenících. Spuštění ENE Online pak dále urychluje a zjednodušuje proces výběru nejvýhodnějšího tarifu od více než 70 dodavatelů plynu a bezmála 60 dodavatelů elektřiny, jejichž nabídky jsou přes službu dostupné.

Co najdete na Ušetřeno.cz

Portál Ušetřeno.cz umožňuje spotřebitelům rychle a jednoduše srovnávat ceny energií napříč dodavateli, stejně jako ulehčuje výběr různých finančních produktů včetně půjček a hypoték či spoření, nebo mobilního operátora. Stačí do kalkulačky vyplnit požadované informace. Specialisté Ušetřeno.cz poté pomohou při výběru nejoptimálnější varianty.

