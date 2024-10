Český pavilon pro EXPO 2025 v Ósace, inspirovaný houbou, získal zvláštní uznání poroty. Projekt Czech Mush Room spojuje českou národní identitu s inovativním využitím mycelia v architektuře. Jaké tajemství skrývá tento unikátní návrh?

Do architektonické soutěže na návrh českého pavilonu pro mezinárodní výstavu EXPO 2025 v Ósace bylo přihlášeno 38 projektů. Jeden z nich připomínající houbu získal zvláštní uznání poroty. Jmenuje se Czech Mush Room, a kdyby v záplavě dalších návrhů zvítězil, jistě by si ho v Japonsku zapamatoval každý. Je výjimečný v mnoha směrech.

close info Sofie Gjuričová, Natálie Najbrtová, Kateřina Průchová zoom_in Návrh pavilonu ČR pro Expo 2025 - Czech Mush Room - odráží zálibu našich obyvatel v houbaření a zároveň reflektuje nové zajímavé stavební a interiérové materiály

Národní identita

„S týmem jsme hledali prvek, který vystihuje českou společnost a současně funguje jako spojovací článek mezi Japonskem a Českem. Houby do této koncepce skvěle zapadly,“ říkají spoluautorky architektonického řešení Petra Ciencialová a Kateřina Průchová z Plus One Architects. Jejich pavilon v podobě houby by nikdo nepřehlédl, na výšku by šlo o 12 metrů, průměr klobouku se odhadoval na 35 metrů.

Dřevo a podhoubí

Nosnou konstrukci pavilonu měl představovat stěnový systém z CLT panelů s prefabrikovanými železobetonovými základy. Pomocnou ruku by podala konstrukce ve 3. podlaží v podobě sloupového systému se železobetonovými patkami.

Na návrhu je zajímavé jak uchopení netradičního tvaru, tak zpracování CLT panelů v podobě zvlněných „lupenů“ se skleněnou výplní (lupeny by spojily celozávitové vruty). Zapojilo by se rovněž mycelium, z něhož se zvažovala fasádní i akustická izolace, podlahy a pochozí vrstva na venkovní rampě.

Jak dovnitř

Okolí houby měla obklopovat terasovitá zahrada. Tady by návštěvníci našli rampu, jež by je provedla nohou houby až do klobouku (další možnost vstupu sliboval výtah nebo točité schodiště uvnitř zázemí).

V noze se počítalo s instalací výstavy prezentující Česko, v klobouku by se situoval velký multifunkční sál s možností variabilní úpravy podle potřeb organizátorů a vystavujících. A na střeše pavilonu by všechny příchozí potěšila restaurace a unikátní terasa s výhledem na moře. Ósaka leží na ostrově Honšú, světová výstava EXPO 2025 se odehraje na uměle vytvořeném ostrově ve městě. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

