Chata Bučina je nová budova, která byla v roce 2023 vybudována jako funkční a kompaktní objekt pro správce lyžařského střediska v intravilánu obce Horní Malá Úpa. Pojďte na návštěvu.

Pro vybudovaný objekt bylo navrženo tvarosloví kříže, které vychází z tradičního stavění v lokalitě Krkonošského národního parku, ale také jasně definuje průhledy do okolní krajiny. V případě nové budovy tyto průhledy směřují na Sněžku (při výhledu z okna v jídelním koutu) nebo vrchol Lysečina.

Zdroj: VLM

Bydlení pro správce

Chata má půdorys tvaru kříže skládajícího se ze dvou stejných hmot o půdorysných rozměrech 4,8 x 11,4 m s výškou sedlové střechy nad upravený terén cca 7 m. Budova je řešena jako jednopodlažní s využitelným podkrovím. V místě protínání os obou rozměrově stejných hmot je umístěno točité schodiště. Vine se kolem komína kamen a propojuje společenskou část v přízemí s klidovou částí v prostorách krovu.

Chata Bučina byla v roce 2023 vybudována jako funkční a kompaktní objekt pro správce lyžařského střediska v intravilánu obce Horní Malá Úpa

Budova je řešena jako montovaná dřevokonstrukce, která je uložena přes podkladní beton na dvoustupňových základových pasech (vrchní stupeň z armovaných tvárnic ztraceného bednění). V letním období se základová deska nadnáší nad přilehlým terénem, zatímco v zimě dorovná úroveň sněhové pokrývky.

Tepelná pohoda

Obvodové stěny jsou provedeny s vnějším obkladem zateplené konstrukce s provětrávanou fasádou z prken, střešní konstrukce je řešena krytinou z falcovaného plechu. Okenní otvory jsou řešeny jako prosklené (částečně i otvíravé). Tepelná pohoda je zajištěna elektrickými přímotopnými konvektory. Vnitřní elektroinstalace zajišťuje možnost větrání, osvětlení, vytápění i ohřevu TV.

Chata Bučina - pohled na vybavení interiéru - točité schodiště s komínovou vložkou

Vstup do objektu je vybudován ve východním průčelí, nejprve se vstupuje do zádveří, ze kterého je umožněn přístup do skladu, WC a obývacího pokoje. Z tohoto pokoje vede točité schodiště do podkrovních pokojů, koupelny a technické místnosti.

Fasáda z nehoblovaných smrkových prken je opatřena rudým nátěrem, který i historicky k horským dřevostavbám prostě patří. Dřevo se propisuje i do interiéru. Jednak formou přiznaných konstrukčních hranolů, jednak podlahou a veškerým atypickým nábytkem, který byl vyroben ze smrkového masivu.

Informace o projektu

Autor: Studio ADR: MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář

Spoluautor: Ing. arch. Miloš Hradec, Ing. arch. Pavel Čermák

Umístění projektu: Horní Malá Úpa, Česká republika

Rok projektu: 2020

Rok dokončení: 2023

Zastavěná plocha: 94 m²

Hrubá podlahová plocha: 162 m²

Užitná plocha: 124 m²

Plocha pozemku: 2717 m²

Spolupráce: Dodavatel konstrukce - KASPER CZ

Dodavatel schodiště: Šolc konstrukce, www.solckonstrukce.cz

Chata Bučina - pohled na vybavení interiéru

Studio ADR je architektonický ateliér založený Alešem Lapkou a Petrem Kolářem v roce 1996. První spolupráce dvojice zakladatelů vznikla už v roce 1992 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ateliér se v současnosti zaměřuje na projekty staveb a rekonstrukcí. Dále pak na projekty interiérů, kde úzce spolupracuje s výtvarnými umělci. ADR realizuje projekty nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Za více než 25 let své existence si architekti vytvořili vlastní rukopis, za kterým stojí kreativní práce všech členů téměř čtyřicetičlenného týmu. Během posledních let byla odměněna řadou významných cen.

Použité materiály

dřevo – konstrukce, fasáda, interiér

ocel – schodiště

plech – střecha

beton – základová deska

Značky

střecha Prefalz — PREFA

svítidlo Nordlux Dial — Nordlux

svítidlo Alkor 2 — Osmont

přímotop Neo WiFi — Adax

podlaha Noraplan Unita — Nora

obklad Color Two — Rako

Zdroj: Dům&Zahrada, www.adr.cz, www.linka.news