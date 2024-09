Vytápění dřevem, dlouho považované za ekologickou volbu, čelí novým výzvám. Vědecké studie ukazují, že spalování dřeva může produkovat více škodlivých látek než moderní spalovací motory. Jaké jsou důsledky pro zdraví a životní prostředí?

Žijeme v době, kdy je pro laika těžké orientovat se v tom, co je právě z ekologického hlediska doporučované, co naopak zakázané a co z toho pro náš život vyplývá. V září vypršel termín pro povinné výměny kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za moderní spotřebiče vyšších tříd, které jsou účinnější a méně zatěžují životní prostředí.

Zároveň veřejným prostorem prostupují zprávy, že se do pěti let uhlí přestane těžit nebo bude tak drahé, že bude vhodné leda jako dárek k Vánocům. Kritické hlasy se objevují i na adresu dřeva a biomasy, donedávna preferovaného ekologického zdroje obnovitelné energie. Dnešku dominují témata s maximálním důrazem na ekologii vtělená do tepelných čerpadel, fotovoltaických elektráren a systému komunitní energie.

V zajetí změn

Obor vytápění v krátkém časovém horizontu překonává jeden milník za druhým. Zprvu se hledaly ekonomicky nejúspornější spotřebiče a zdroje, následoval akcent na výrobky s co největším rozsahem respektive modulací výkonu, které umožňovaly například využití krbových kamen v pasivních domech, nyní se zase preferují takzvané čisté zdroje. Na nich je zajímavé, že některé typy mají nejnižší výkon v těch ročních obdobích, kdy je nejvíce potřebujeme.

Lidé, kteří si pořídili za dotaci plynový kotel a později se z médií dozvěděli, že tento zdroj nebude do budoucna podporovaný a perspektivní, se museli jistě hodně divit. Podobný zmatek mohli pocítit i ti, kteří topí dřevem anebo vsadili na peletová kamna a kotle.

Vznikla tak informačně nepřehledná a pro běžného spotřebitele nepředvídatelná situace, protože jen málokdo si může dovolit každých několik let měnit otopný systém. Což pochopitelně ti, kdo opatření připravují, velmi dobře vědí.

Překvapivý výzkum

Jak vlastně vnikla otázka o škodlivosti tak dlouho preferovaných obnovitelných zdrojů, jakými jsou dřevo a biomasa, jejichž pozice byla několik desetiletí zdánlivě neotřesitelná? Zdá se, že zásluhou vědy. Podle zúčastněných vědců má totiž znečištění ovzduší ve městech mnohem většího viníka než spalovací motory – a to spalování dřeva.

Publikace otištěná na EnergoZrouti.cz cituje výzkum publikovaný ve vědeckém časopise Atmospheric Chemistry and Physics, který ukazuje, že spalováním dřeva vzniká velké množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), jejichž karcinogenní účinky jsou dlouhodobě známy.

Právě těchto látek vzniká při spalování dřeva mnohem větší množství než třeba při spalování benzínu či nafty v motorových vozidlech. Svou analýzu prý vědci prováděli v řeckých Athénách, podle jejich dat jsou ale měření podobná téměř v celé Evropě.

Hrozivé výsledky

Spalování dřeva tak zůstává významným zdrojem toxických látek, ale i polétavého prachu PM10 či PM2,5, který stojí za významným znečištěním městského ovzduší hlavně v zimních měsících. Nadměrné vystavení těmto mikročásticím může mít vážné zdravotní důsledky, protože procházejí dále do dýchacího a kardiovaskulárního systému a mohou na sebe vázat těkavé organické látky, které v těle působí toxicky.

Pokud ve městě mnoho domácností vytápí své byty či domy spalováním dřeva, může být i každodenní pohyb venku nebezpečný. Podle těchto vědců není problém jen u starých krbů či kamen, i nová kamna splňující současné normy takzvaného ekodesignu vypouštějí asi 750x větší množství drobných částic než moderní nákladní automobily. Topné zdroje spalující dřevo navíc až ztrojnásobují úroveň škodlivého znečištění ovzduší v domácnostech.

Výzkumy a teorie

Čtení o výzkumech nejmenovaných vědců plné varovných čísel a dramatických upozornění musí na čtenáře zapůsobit. Tím spíš, když se postaví vedle údajů například ze zdroje Prumyslovaekologie.cz, kde Robert Warren Howarth, profesor ekologie a biologie životního prostředí na Cornellově univerzitě, uvádí, že nejhorší variantou je, když se LNG exportuje během dlouhé plavby ve starém plavidle, které spaluje velké množství ropy. V takovém případě je emisní dopad o 274 % horší než u uhlí.

Výše uvedená čísla a výzkumy ale nejde konzumovat bez rozmyslu a kontextu. Existuje naštěstí mnoho dalších seriózních zdrojů, které dokážou uvést informace na pravou míru. Například odborník nad jiné povolaný Zdeněk Lyčka, prezident Asociace podniků topenářské techniky a konstruktér spalovacích zdrojů tepla specializujících se na energetické využívání biomasy, v textu Zákaz spalování dřeva je fake jako Brno (Aquatherm News 2/2022) vyvrací nejrozšířenější mýty ohledně vytápění domácností a postupu státu a EU k podpoře spalování dřeva a biomasy. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

