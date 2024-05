Pouhé čtyři měsíce, z toho dva prázdninové, zbývají na výměnu starého kotle na tuhá paliva emisní třídy 1 a 2. Poté je nebude možné legálně provozovat. Pokuty nejsou nízké – za vytápění starým kotlem je možné opakovaně udělit až 50tisícovou sankci.

Přestože stát dlouhodobě podporuje výměnu starých kotlů na tuhá paliva emisní třídy 1 a 2 za ekologičtější systémy vytápění – především tepelná čerpadla – žadatelům o dotaci zastaví příjem žádostí již k 31. srpnu 2024. Potom už nedostanou ani korunu.

Podle tradičního českého výrobce tepelných čerpadel Master Therm to může odradit desítky tisíc domácností, které místo aby s pomocí dotace sáhly po ekologickém a dlouhodobě udržitelném zdroji, tak kvůli časové tísni zvolí méně ekologickou cestu. Třeba lepší kotel, u kterého však mohou narazit za pár let na stejný problém – tedy jeho zákaz.

Zákaz kotlů a konec kotlíkových dotací

Letošní výměna kotlů nejnižší emisní třídy se přitom dotýká až každé dvacáté domácnosti v Česku. V současné době je jich podle Ministerstva životního prostředí v provozu kolem 150 tisíc, nicméně Asociace podniků topenářské techniky odhaduje, že číslo může být dokonce o celých 100 tisíc vyšší.

Zákaz provozu přichází 1. 9. 2024 a již nyní je jasné, že výměnu podstatná část domácností nestihne. O den dřív se bude také uzavírat poslední kolo kotlíkových dotací pod Novou zelenou úsporám. Další kolo stát neplánuje. Podle Master Thermu by však byla chyba, kdyby se domácnosti v časové tísni rozhodly pro nejrychlejší, avšak ne nejekologičtější a ekonomičtější řešení. I přes napjatý termín je totiž možné využít málo známou kličku.

Zákaz kotlů od 1. 9. 2024

Zdroj: Youtube

Dvouletý odklad na instalaci

Při podávání žádosti totiž není nutné vybrat konkrétní typ tepelného čerpadla ani znát jeho cenu. Na instalaci a vyčerpání dotace totiž dává stát další dva roky. Pokud dokáže domácnost překlenout období mezi vyřazením starého kotle a instalací nového čerpadla alternativním způsobem vytápění – například krbovými kamny – o peníze ani tepelný komfort nepřijde.

Jak totiž upozorňuje Vojtěch Formánek z Master Thermu, pokud chce domácnost zvolit opravdu kvalitní a vhodné čerpadlo, není možné výběr uspěchat. Zároveň však není dobré přijít o poslední dotaci, která pokrývá například pořízení nejefektivnějšího vytápění v podobě zemního čerpadla.

Na čerpadlo se čeká týdny

„Situace se od posledních let naštěstí stabilizovala, takže čekací doby na dodání vybraného tepelného čerpadla jsou dnes poměrně krátké. Samotné posouzení vhodnosti objektu a následný výběr odpovídajícího typu včetně projektové dokumentace však není otázkou několika dnů, ale počítá se spíše na týdny, zvláště když se jedná o starší dům a náhradu starého kotle na dřevo nebo uhlí,“ uvádí Vojtěch Formánek z Master Thermu.

„Naštěstí je možné samotnou žádost podat i ve chvíli, kdy víme jen typ systému, který chceme do budoucna zvolit. Tedy například tepelné čerpadlo. Projekt, instalaci, montáž a zprovoznění pak můžeme vyřídit v následujících 24 měsících.“

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Týká se povinná výměna kotlů i vás? Jak ji budete řešit? close info Henk Vrieselaar / Shutterstock Zájem o výměnu kotlů je navíc všeobecně velmi nízký, a to i navzdory blížícímu se termínu zákazu. Ano, týká. S výměnou kotle počítáme v létě. • 6 % success_fill Ano, týká. S výměnou kotle počítáme v létě. Ano, týká, ale konkrétní kroky jsme zatím nepodnikli. • 69 % success_fill Ano, týká, ale konkrétní kroky jsme zatím nepodnikli. Ne, máme nové tepelné čerpadlo. • 25 % success_fill Ne, máme nové tepelné čerpadlo. Hlasovalo: 48

Konzultanti jsou připraveni i o prázdninách

Vojtěch Formánek zároveň zmiňuje, že kdo se odhodlá k nákupu tepelného čerpadla namísto starého kotle do poloviny května, ten má šanci stihnout jeho provoz od září. Na základě poptávky počítá společnost s udržením svých konzultačních kapacit i přes prázdniny a stejný přístup budou volit i montážní firmy.

„Češi mají poslední šanci vyměnit svůj starý kotel s podporou státu za ekologický a ekonomický zdroj vytápění. Uděláme tedy všechno pro to, aby to i opozdilci stihli ještě do začátku letošní topné sezony.“

Zdroj: opop.cz, sfzp.cz