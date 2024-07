V osadě Kersko stojí podivuhodná dřevostavba. Ačkoli byla dokončena teprve před rokem a půl, působí dojmem, že tady stojí už dávno. Půvabný neměnný borový les pak návštěvníka snadno přiměje bloudit okolo v nekonečném kruhu.

Lokalitu, v níž se měla dřevostavba stavět, znali architekti Radim Babák a Ondřej Tobola díky filmu Slavnosti sněženek. Slavná hájenka, kde se podával kanec se šípkovou nebo se zelím, je od pozemku jen kousek. „Když jsme na místo jeli úplně poprvé, v lese jsme zabloudili. Všechno tam vypadá dost podobně. Přišlo nám to docela zábavné a říkali jsme si, co kdybychom ten pocit přenesli do projektu,“ vzpomíná Radim Babák.

Debata nad projektem

K zakázce se architekti ze studia hipposdesign dostali přes dcery majitelů, s nimiž je spojoval společný zájem o biketrial. Dostali za úkol navrhnout dům pro manželský pár, kterému už děti odrostly, ale rády se k rodičům se svými partnery a dnes už také rodinami vracejí a někdy se i déle zdrží.

close info Filip Šlapal zoom_in Na jídelnu s litou cementovou podlahou navazuje hlavní obytný prostor, ve kterém je podlaha z olejovaných masivních dubových lamel

Bylo tedy třeba vytvořit vhodný obytný prostor a solidní zázemí pro hosty. Projekt měl počítat také se třemi psy, jimž majitelé chtěli v budoucím domově vytvořit přirozené prostředí.

„Požadovali dům propojený s přírodou, šetrný k okolí,“ popisuje zadání Radim Babák a upřesňuje, jak probíhala společná debata nad projektem. „Koncepci, dělení jednotlivých hmot, použité materiály a další detaily ponechali manželé zcela na nás. Jestliže něčemu nerozuměli, nechali si to vysvětlit, důvěřovali nám. Oboustranně nás bavilo vést diskusi o všem důležitém, nic nevzniklo jen tak.“

Dům s opsanou kružnicí

Koncepce domu se vydala cestou jednopodlažní dřevostavby s polouzavřeným atriem. To je určené pro hlavní část domu spojenou se zázemím manželského páru, ale i pro hosty, jejichž část je oddělená. Vznikly totiž dvě samostatné, nezávislé obytné jednotky spojené jednou střechou.

Konstrukční systém tvoří kombinace těžkého i lehkého zatepleného dřevěného pravoúhlého systému. Nikde v domě není žádná křivka. Aby však stavba organicky zapadla do okolí, opsali ji architekti kružnicí, která paradoxně definuje její finální podobu. „Je to ale jen optická hra,“ upozorňuje architekt. Celkovou iluzi kruhu doplnila ještě další kružnice vyplněná kameny na zemi.

Přírodní materiály

Inspirací pro architekty byla především okolní atmosféra, osada v Kersku je v tomto ohledu hodně specifická. „Jestliže pracujete se dřevem a minimálními vstupy, může vaše práce evokovat inspiraci skandinávskou architekturou. Pokud vše doplníte rostlinami a vodním prvkem, necháte dům přirozeně komunikovat s okolím, jste najednou v Japonsku,“ vysvětluje Radim Babák, jak pracovali s konceptem.

close info Filip Šlapal zoom_in Součástí zařízení jídelny je nosná ocelová konstrukce pro uskladnění dřeva, do níž je zaintegrovaný krb

Dům v Kersku byl však navržen pro specifické místo v České republice, kde je obklopený borovým lesem. Je tedy postavený převážně z lokálních materiálů. „Pracovali jsme s průsvity slunce, průhledy hmotou, přirozeným provětráváním a jen a pouze s přírodními materiály,“ popisuje architekt.

Veškeré povrchy konstrukce v interiéru i v exteriéru jsou ponechané bez dalších povrchových úprav. Vše bude přirozeně společně stárnout. „Až jednou půjdete okolo domu, vůbec si ho nevšimnete,“ slibuje architekt. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

