Orchideje jsou krásné pokojové rostliny, které vnesou do každé místnosti barvy a tropickou atmosféru. Při správné péči kvetou mnoho měsíců v roce. Domácí hnojiva jsou často účinnější než kupovaná, tak jim je dopřejte.

Orchideje jsou choulostivé a někdy vybíravé rostliny, které potřebují specifické minerály, aby se jim dařilo. Dusík, fosfor a draslík jsou zásadní živiny, které posilují kořeny orchidejí a umožňují jim dlouhé kvetení. Pravidelné hnojení spolu s pěstováním při správné teplotě a jasném nepřímém světle zajistí, že tato nádherná exotická rostlina bude šťastná po mnoho let. (A vy s ní.)

Proč orchideje potřebují více dusíku

Při výrobě domácího hnojiva pro orchideje je třeba mít na paměti jednu věc: orchideje potřebují hnojivo s vyšším obsahem dusíku než běžné domácí rostliny. Je to proto, že substrát pro orchideje se obvykle skládá z kůry stromů. V kůře žijí bakterie, které spotřebovávají velké množství dusíku obsaženého v hnojivech, takže pro samotnou rostlinu ho zbývá jen velmi málo, takže hnojivo musí tuto skutečnost kompenzovat.

Jak zalévat a hnojit

Produktivní režim hnojení by měl být v souladu s plánem zalévání orchideje, a to každých 7-10 dní. Pokud používáte domácí hnojivo, aplikujte ho při každé zálivce, ale jednou měsíčně vynechejte hnojivo a pouze propláchněte květináč měkkou odstátou vodou, abyste zbavili kořeny případných nánosů.

Orchideje jsou krásné pokojové rostliny, které vnesou do každé místnosti barvy a tropickou atmosféru

Pozor na přehnojení!

A co je nejdůležitější, při hnojení věnujte pozornost tomu, jak vaše rostlina reaguje. Žluté listy a povislé stonky znamenají, že vaše orchidej nedostává dostatek živin. Naopak černé kořeny, bílé krusty nebo suché špičky listů jsou známkou přehnojení.

Při použití domácích hnojiv si nemůžete být jisti, že vaše orchidej dostává vyvážené množství živin. Pozorně sledujte rostliny, všímejte si dobrých a špatných reakcí, a pokud vše ostatní selže, použijte pro klid duše (a pohodu vašich orchidejí) komerční hnojivo.

Přírodní hnojiva pro orchideje

Každodenní potraviny bohaté na dusík, fosfor a draslík jsou pro vaši orchidej vynikajícími hnojivy. Mléko, vaječné skořápky, čajové lístky, rýžová voda a melasa mohou být zředěny ve vodě a použity jako vynikající domácí hnojiva.

Použijte čajovou lžičku melasy na dva šálky vody, nechte rozpustit a zalijte

Melasa

Obsahuje řadu důležitých minerálů jako vápník, hořčík, železo, fosfor, mangan, draslík, měď nebo sodík. Použijte čajovou lžičku melasy na dva šálky vody, nechte rozpustit a zalijte. Po zalití nastříkejte toto hnojivo i na vnější kořeny a listy.

Rýžová voda

Dodejte orchideji další minerály pomocí vody, ve které se vařila rýže. Hnědá rýže je vhodnější, protože obsahuje niacin, thiamin, riboflavin a kyselinu listovou. (Mnoho těchto živin se ztrácí během procesu přeměny hnědé rýže na bílou.)

Dnešní způsoby výroby rýže často obohacují bílou rýži o další živiny, například vápník. Ať už použijete jakoukoli rýži, nezapomeňte vodu z vaření před nalitím do květináče s orchidejemi nechat vychladnout na pokojovou teplotu!

Čaj

Použité čajové sáčky s vysokým obsahem dusíku jsou pro orchideje velmi vhodné. Čajové sáčky obsahují organické látky, které nejsou toxické a nezapáchají. Chcete-li použít čajový sáček, otevřete jej a obsah vyprázdněte do květináče s orchidejemi. Aplikujte jednou měsíčně v jarních a letních měsících.

Vaječné skořápky (obsahují vápník)

Uchovávání vaječných skořápek a jejich používání jako hnojiva pro orchideje je nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak orchidejím dodat vápník. Rozdrťte vaječné skořápky v hmoždíři a posypte jimi kůru v květináči.

Pracnější způsob je uvařit 10 vaječných skořápek v litru vody a nechat je osm hodin louhovat. Skořápky sceďte, uložte do zakryté nádoby a používejte každý týden.

Uchovávání vaječných skořápek a jejich používání jako hnojiva je nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak orchidejím dodat vápník

Epsomské soli

Epsomská sůl se skládá ze síranu hořečnatého, což jsou pro rostliny nezbytné minerály. Pomáhají zadržovat vodu, ale mají i další funkce. Hořčík je nezbytný pro tvorbu chlorofylu a květů. Síra obsažená v síranu je nezbytná pro obranyschopnost rostlin a také pro produkci rostlinných bílkovin (které se používají pro enzymy regulující metabolismus rostlin).

Hodinové namáčení v roztoku z epsomské soli každý den po dobu 3 dnů (nebo v případě potřeby i déle) pomůže rostlinu doslova probudit k životu. Pokud má orchidej silnou kořenovou hnilobu, lze namáčením v epsomské soli podpořit růst nových kořenů.

Stačí smíchat 1 polévkovou lžíci soli ve 4 litrech vody. Do roztoku ponořte celý kořenový bal i s květináčem a substrátem zhruba na hodinu. Poté je opláchněte vodou.

Pozor! Káva nefunguje

Jedním z velmi oblíbených domácích hnojiv na pokojové rostliny, které se pro orchideje nehodí, je kávová sedlina. Kávová sedlina potřebuje ke svému rozkladu další organický materiál (a žížaly). A pro orchideje, které jsou pěstovány ve vzdušném substrátu z kůry či kokosových vláken, co nepodporují rozklad, bude kávová sedlina neúčinná.

Kořeny orchidejí potřebují proudění vzduchu a kávová sedlina nasypaná přímo do květináče může při zalévání ucpat kořeny, což by mohlo vést k hnilobě. Proto sedlinu raději přidejte do vermikompostéru, nebo ji přidávejte k jiným pokojovkám.