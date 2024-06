Levandule je velmi oblíbenou bylinkou. Když se ji naučíte množit, můžete svou zahradu ozdobit ještě větším množstvím těchto fialových a voňavých rostlin. Kromě známého řízkování existují i další způsoby. Podívejte se na 3 osvědčené metody množení.

Levanduli, která se vyznačuje velmi výraznou vůní, dnes nalezneme téměř v každé zahrádce nebo alespoň v květináčích zdobících exteriéry domů. Oblíbená je jak pro svůj vzhled a vůni, tak pro své nesporné léčivé účinky a její využití je opravdu široké – přes dekorativní účely až po ty zdravotní.

Kdo s pěstováním levandule začne, brzy zjistí, že jedna rostlinka mu zkrátka nestačí, a tak vám dnes prozradíme možnosti, jak levanduli namnožit.

1. Množení levandule ze semen

Levandulová semena můžete vysévat přímo do země nebo do květináčů na jaře i na podzim. Semena by měla být vyseta v lehké, dobře propustné půdě a zakryta jemnou vrstvou substrátu. Udržujte půdu konstantně vlhkou, ale dávejte pozor, aby nedošlo k přemokření. Klíčení může trvat týden až měsíc, a když sazeničky dorostou do vhodné velikosti, můžete je přesadit do trvalého místa ve vaší zahradě.

2. Řízkování levandule

Řízkování levandule se provádí od jara do léta. Ideálně pracujeme, když je pod mrakem nebo brzy ráno. Vybereme si nekvetoucí větvičku, kterou chceme řízkovat. Měla by být nejlépe ještě z vrchu zaštípnutá. Na větvičce najdeme místo, které je sice ohebné, ale při přehnutí praskne. Na tomto místě provedeme řízkování levandule – stonek zde odstřihneme.

Řízek pak zkrátíme zhruba na 10 centimetrů. Spodní část řízku očistíme od lístků a šikmo seřízneme. Poté ho dáme do substrátu určeného k řízkování rostlin, jako je například řízkový stimulátor. Takto připravené řízky umístíme do polostínu. Substrát udržujeme stále vlhký, jinak nebude řízkování levandule úspěšné. Už za pět týdnů budou mít malé rostlinky levandule dostatečně silné kořeny na to, abychom je přesadili na trvalé místo.

3. Hřížení levandule

Tuto metodu lze provádět na jaře nebo na podzim, kdy rostlina není v plném květu. Vyjměte rostlinu z půdy a jemně rozdělte kořenový bal tak, aby každá nová část měla dostatek kořenů a výhonků. Nově vzniklé rostliny okamžitě zasaďte do připravených jam.

Jak pečovat o levanduli po výsadbě?

Bez ohledu na metodu, kterou zvolíte, levandule vyžaduje určitou péči, aby prosperovala. Rostliny vyžadují dostatek slunce a minimum větru. Zalévejte je mírně, protože levandule nesnáší přemokření. Co se týče hnojení, levandule nepotřebuje mnoho živin, a tak stačí minimální množství hnojiva nebo jeho úplná absence.