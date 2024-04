Zahrádkáři a milovníci květin, těšte se. Už 25. 4. začíná jedna z největších akcí právě pro vás

Flora Olomouc jaro bonsaje

Marcela Škardová 22. 4. 2024 clock 3 minuty gallery video

Hvězdná květinová expozice, trhy pro zahrádkáře, výstava bonsají, včetně té, která je stará více než 500 let, poradny, floristické show, volný vstup do olomouckých sbírkových skleníků. To není program na týden, ale pozvánka na jednu z našich nejlepších květinových a zahradnických výstav.

