Únor a březen jsou na zahradách měsíce, kdy člověk už vidí, že se opět začíná něco dít. Z promrzlých záhonů a koláčů sněhu začínají vykukovat květy bělavých sněženek, zářivě žlutých, světle fialových nebo modrých krokusů i fialových bramboříků…

Ale konec romantiky, jdeme do práce, čeká jí na nás opravdu dost. První, do čeho bychom se měli pustit, je kontrola zahradních pomocníků. Pokud jste to neudělali na podzim nebo během zimy, je nejvyšší čas postarat se o jejich údržbu a případnou opravu.

Jsou stroje v pořádku?

Týká se to zejména strojů, tedy benzinových vertikutátorů, které budeme už brzy potřebovat na jarní ošetření trávníku, a samozřejmě i všech těch benzinových rotačních i bubnových sekaček, zahradních traktorů, kultivátorů, křovinořezů i řetězových pil. Loni jistě dostaly zabrat a je potřeba jim poskytnout kvalitní posezonní údržbu, aby byly v plné kondici připraveny na další náročnou službu.

Zahradníkův rok – Únor

Odborná pomoc

„Stačí se co nejdříve obrátit na servisní středisko v kterémkoliv prodejním centru Mountfield. Zkušení servisní technici provedou pro každý stroj předepsanou sadu úkonů (např. dotažení spojů, promazání důležitých částí, kontrolu a doplnění olejových náplní), a pokud by detekovali nějakou skrytou závadu, která by mohla v budoucnu stroj vyřadit z provozu, navrhnou vám způsob včasné opravy. Je rozumné si při té příležitosti nechat také nabrousit žací nože i řetězy pil,“ říká Filip Werner, odborník na zahradní stroje z Mountfieldu.

Je čas na prořez

Teď už se ale pojďme podívat přímo na zahradu. V únoru a v březnu, ve dnech, kdy nejsou mrazy, je potřeba provést prořez ovocných stromů. Týká se to především jádrovin, tedy jabloní a hrušní, a hlavně starších stromů, u kterých chceme podpořit plodnost na úkor růstu. Po odeznění mrazů, ale ještě předtím, než začne ve zvýšené míře proudit míza, bychom měli provést řez keřů révy a růží. Dobře k těmto pracím poslouží ruční nůžky a pilky nebo elektrické či AKU prořezávače větví.

Čas na prohození kompostu a roubování

Prořezané větvičky zpracujeme drtičem zahradního odpadu a drť uložíme do kompostéru. Kdo má trošku větší kompost, měl by po rozmrznutí přeházet jeho obsah. Horní, ještě nevyzrálá vrstva by se měla dostat dolů, a spodní, už hotový kompost přijde nahoru, aby byl připravený k jarnímu použití. V březnu také roubujeme, a to jak peckoviny, tak jádroviny. A samozřejmě je čas i na sadbu nových ovocných dřevin - s výjimkou broskvoní, ty půjdou do země, až když začnou rašit. Ve školkách kupujte stromky s více seříznutou korunkou než pří výsadbě podzimní.

close info Daniel Ahlgren zoom_in AKU plotové nůžky s dosahem Greenworks GD60PHT51 60V

Zkontrolujte trávník

„Objevuje se ve vašem trávníku mech a dusí jeho růst? Pokud ano, doporučuji jarní (a také podzimní) vertikutaci pomocí elektrického nebo benzinového vertikutátoru,“ vysvětluje Lukáš Bejlovec, produktový manažer společnosti Mountfield. Na jarní je samozřejmě ještě trochu času. Přijde na řadu po prvním posekání trávníku, tedy zpravidla až koncem dubna nebo v květnu.

close info F01 PHOTO zoom_in Zanedbaná péče o zahradní techniku může mít nepříjemné následky ve chvíli, kdy se to bude nejméně hodit

Než přijde jaro

Mechu se dobře daří na kyselé půdě. Proto znalci radí ještě před vertikutací, tedy koncem zimy, aplikovat na trávník mletý vápenec nebo přímo k tomu určený prostředek, kterému se běžně říká mechstop. Samozřejmě je vhodné trávník také přihnojit správným jarním trávníkovým hnojivem.

close info Mountfield. zoom_in Zahradní drtič Patriot PC 2500

A také vyséváme…

Je také nejvyšší čas začít s výsevem de kelímků pro předpěstování sazeniček. Týká se to především rajčat, ale také papriky, kedluben, celeru…za oknem, v teplé místnosti, se jim bude ve správném výsevním substrátu dařit. Rovnou do záhonu můžeme v březnu vysít kromě jiného například salát, ředkvičky, špenát, petržel, hrách, mangold a některé bylinky. A určitě bychom už měli sklidit a zkonzumovat zeleninu rostoucí tzv. pod sněmem. Tedy pórek, růžičkovou kapustu, kadeřávek, listový celer a další.

close info MAXSHOT.PL zoom_in Údržbu zahradní techniky nepodceňujte

Nezapomeňte na úklid

Ze zahrady ukliďte zbytky listí a nečistoty, která se do ní dostala během zimních měsíců. S ohledem na aktuální počasí začněte rovněž odstraňovat krytiny z chvojí a rašeliny, kterými jste přes zimu chránili méně otužilé rostliny. Porosty trvalek a okrasných trav ostříhejte od loňských stvolů a popínavky zbavte suchých větviček a listí. Zkontrolujte a případně opravte tzv. treláže, tedy jejich podpůrný a vodicí systém. Podívejte se rovněž, v jakém technickém stavu přečkaly zimu skleníky, pařeniště a konstrukce zvýšených záhonů. Případné závady odstraňte, aby bylo na jaro vše přichystáno.

