Užijte si nádherný podzim a zimu objevováním kouzelných světelných parků po celé České republice. Od Prahy přes Brno až po Ostravu vás čekají dechberoucí venkovní instalace, které promění předvánoční procházky v nezapomenutelný zážitek. Kde najdete ty nejkrásnější?

Tipnete si, ve kterém světelném parku jsme potkali hvězdného houslistu Jaroslava Svěceného? Kde najdete i osvětlené dinosaury? Který hrad se za pár dnů promění v zářivou přehlídku 127 osvětlených instalací včetně bájného "draka"? A která další místa včetně zámků a zoologických zahrad si na vás letos "posvítila"? Nabízíme vám přehled nejhezčích světelných parků v Česku.

Podívejte se, jak to vypadá ve světelném parku na zahradě ratměřického zámku:

Pokud neuvádíme datum, světelné parky jsou již otevřené.

V Praze se vyplatí zvážit zvýhodněné vstupné při nákupu vstupenky na konkrétní den, levnější je vstup od pondělí do čtvrtka.

4 × Praha

Žluté lázně, Praha 4: Zvonkova cesta vesmírem

V rámci projektu Světla vyprávějí vás pohádková postava Zvonka zve na výlet do vesmíru. Čeká vás asi 400 000 světel neboli přes 100 světelných soch a objektů. Včetně planet (některé mají až 5 metrů), Slunce, kosmické lodi nebo třeba astronauta. Zážitek navíc: Kdo chce, může si užít také plavbu osvětlenou lodí po Vltavě.

close info Decoled zoom_in Praha, Žluté lázně - na slavnostním zahájení světelného parku jsme potkali houslistu Jaroslava Svěceného a Evu Poláčkovou, autorku projektu Světla vyprávějí

Podívejte se, jak to ve Žlutých lázních vypadalo v loňském roce:

Zoo, Praha 7: V pražské zoologické zahradě přichystali novinku v podobě osvětlené výstavy, která vás pozve za zvířaty Afriky. Uvidíte unikátní světelné lampiony - 110 zvířat (33 druhů) včetně slona, goril, lemurů nebo třeba méně známých, ale neméně zajímavých a také ohrožených luskounů. Na výstavu je třeba zakoupit samostatnou vstupenku.

close info Václav Šilha, Zoo Praha zoom_in Praha, Zoo Troja - osvětlené lampiony v podobě zvířat a rostlin

Areál Džbán, Praha 6: Světelný Lumina Park se spojil s DinoLive Praha a výsledkem má být největší světelný park v Česku čítající více než 200 instalací. Letos dostal pojmenování Světla Času a láká na výlet do historie. Kromě pravěku a dinosaurů vás vrátí do starověkého Říma, středověku nebo 70. let 20. století.

close info Lumina Park a DinoLive Praha zoom_in Praha, areál Džbán: Světla Času (světelná výstava se spojila s dinosaury)

Opět nabízíme porovnání v podobě fotek i videa, jak to vypadalo na Džbánu vloni.

Zábavní park Winter Wonderland, Praha 9: Do pražských Letňan se vrátily zářivé atrakce, tedy více než 200 světelných a zábavních instalací inspirovaných pohádkami. Pokud chcete navštívit zimní pouť a světelný park v jednom, tady jste na tom nejlepším místě.

Křížem krážem Českem