Materiály z ananasu či vaječných skořápek? Přijďte se inspirovat, veletrh o bydlení láká na novinky

Marcela Škardová 4. 10. 2024 clock 2 minuty gallery video

Chtěli byste místo koženky vlákna z ananasu? Dýhu z denimu? Nahradit keramiku kompozitem ze dřeva? A co teprve využití vaječných skořápek v interiéru! Tyto a další unikátní materiály z bioodpadu máte šanci právě teď vidět na veletrhu nábytku, interiérů a bytového designu For Interior v Praze. Do neděle 6. 10.

