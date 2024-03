Stejně jako kůže i stav vašich vlasů je vnějším znakem celkového zdraví. Buňky, které tvoří každý pramen vlasů, vyžadují pravidelný přísun klíčových živin. Které to jsou?

Vlasový cyklus…

Každý vlas je připojen k pokožce hlavy prostřednictvím folikulu. Na lidské pokožce hlavy se jich nachází 100 000 až 350 000. Z vlasového folikulu roste vlas zhruba čtyři roky a posléze vstupuje na čtvrt roku do klidové fáze.

V ten moment se pod ním začne vytvářet nové vlákno, které to původní vypudí. Tento vzorec se u jednotlivců výrazně liší a je ovlivněn věkem, stravou a naším zdravotním stavem.

Všichni přirozeně ztrácíme nějaké vlasy každý den, když je kartáčujeme, češeme nebo myjeme, a pokud se nová pokrývka tvoří stejnou rychlostí, jako vypadává, nevznikne v objemu účesu žádný rozdíl. Pokud však ztráta překročí produkci, dochází k řídnutí ozdoby hlavy.

Zdraví vašich vlasů a rychlost jejich růstu závisí na mnoha faktorech, zejména jo ovlivňuje:

věk

celkový zdravotní stav

genetika

vystavení vlivům prostředí

léky

hormonální nerovnováha

onemocnění štítné žlázy

stres

strava

Ačkoli některé z těchto faktorů změnit nelze, nad stravou máte kontrolu, a tak můžete alespoň částečně hustotu své hřívy ovlivnit. Neexistují sice konkrétní potraviny, které by přímo ovlivňovaly zdraví vašich vlasů, ale určité potraviny mohou pomoci.

Pokud tedy patříte k těm, kteří denně vyndávají z kartáče hrst vlasů, přečtěte si 5 stravovacích návyků, které vedou k jejich vypadávání.

Nedostatečný příjem bílkovin

Základní stavební látkou vlasů (ale i nehtů či zubů) je keratin, bílkovina známá taky jako rohovina. Tělo si ji vytváří samo, ale k tomu potřebuje dodat proteiny zvenčí, tedy stravou.

Nedostatečný příjem bílkovin může vést k oslabení vlasových pramenů a zvýšenému vypadávání vlasů. Změníte-li náhle jídelníček a zřeknete se zdrojů bílkovin, projeví se to na kvalitě vlasů, ale třeba i třepením nehtů.

Nízká hladina železa

Anémie způsobená nedostatkem železa je častou příčinou padání vlasů u žen. Může za ní stát například nedostatečně vyvážená vegetariánská nebo veganská strava.

Železo je součástí krevního barviva hemoglobinu, nutného pro přenos kyslíku z plic do tkání, a tedy i do vlasových folikulů. Vypadávání vlasů je často prvním příznakem anémie. Proto pravidelně zařaďte do jídelníčku špenát, libové maso, ryby, fazole, čočku a obohacené obiloviny.

Jak předejít padání vlasů

Extrémní diety

Dieta s maximálním omezením kalorií může také vést k řídnutí vlasové pokrývky. Extrémní diety totiž můžou tělo připravit o základní živiny. Náhlý úbytek hmotnosti může vést až k jevu zvanému telogenní efluvium, což je typ alopecie, ke které dochází, když vaše tělo projde náhlým šokem nebo stresovou událostí.

Přemíra vitaminu A

Ano, vitamin A je důležitý pro naše celkové zdraví, ale jeho přemíra škodí. Zatímco omezený příjem živin by mohl vést k vypadávání vlasů, nadměrné množství může způsobit i ztrátu pramenů.

Není pravděpodobné, že byste se ze stravy předávkovali „áčkem“, nicméně se to může stát, přeženete-li to s potravinovými doplňky. Doporučenou denní dávku nezbytného vitaminu A získáte, i když do jídelníčku zařadíte mrkev, špenát, sladké brambory a další ovoce a zeleninu.

Nedostatek omega-3

Esenciální mastné kyseliny, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, hrají zásadní roli při udržování zdravých vlasů a vlasové pokožky. Jejich nedostatek se projeví suchými, lámavými vlasy a jejich ztrátou. Proto jídelníček pravidelně obohacujte potravinami, jako jsou lněná semínka, vlašské ořechy, tučné ryby, chia semínka atd.

Recepty pro zdravé vlasy

Pro zdravou pokožku hlavy a zdravé vlasy je nezbytná celkově vyvážená strava. Pravidelně jezte tyto potraviny pro podporu svých vlasů.

Luštěniny, jako jsou fazole a čočka, jsou zdrojem bílkovin, železa, biotinu a zinku

Ořechy jsou bohaté na zinek a selen

Hovězí maso je vynikajícím zdrojem bílkovin a železa

Nezapomínejte na oranžovou zeleninu a tmavou listovou zeleninu, jako je dýně, kapusta, mrkev, batáty

Zvyšte obsah omega-3, jezte ryby

Zaručená kúra

Vyrobte si masku na vlasy, která vám každé dva týdny poskytne hloubkovou výživu. Rozšlehejte vaječný žloutek a smíchejte ho s polovinou rozmačkaného avokáda a lžící medu. Vmasírujte na vlhké, čisté vlasy a nechte působit 30 minut, poté důkladně opláchněte.

Zdroj: bbcgoodfood.com, food.ndtv.com, healthline.com