Voláte na svou kočku a ona na vás jen tupě zírá, aniž by se pohnula? Možná si kladete otázku, zda vám vůbec rozumí, nebo vás jen ignoruje. Vědci zjistili, že vaši domácí chlupatí elegáni lidským slovům rozumí, ale jinak než my.

Kočky nemají kognitivní schopnosti interpretovat lidskou řeč. Jsou však schopny rozpoznat, když na ně mluvíte. Představte si to takto - kočky rozumí lidské řeči stejně jako my rozumíme mňoukání; víme, kdy na nás mluví, a do určité míry dokážeme rozpoznat některé tóny nebo volání. Nevíme však s jistotou, co nám říkají.

Také kočky jsou schopny rozpoznat a reagovat na lidské hlasy, stejně jako na gesta a výrazy. Samozřejmě pouze v případě, že se jim zrovna chce.

Co zjistily studie

Vědci v posledních letech učinili několik zajímavých objevů o kočičím mozku a chování těchto domácích šelem. I tak ale naše znalosti v tomto ohledu zůstávají zatím jen na povrchu.

Jedna taková studie, kterou provedli francouzští vědci z univerzit v Paříži - Nanterre a Bordeaux a která byla zveřejněna v říjnu 2022, došla k závěru, že kočky rozumí lidské řeči, zejména pokud tato slova pronáší jejich majitel, a to s velmi specifickou intonací. Autoři studie zjistili, že kočkovité šelmy projevují větší zájem, když slyší své majitele mluvit tónem hlasu, který obvykle používají k jejich oslovení.

V roce 2019 provedl výzkumný pracovník v oblasti biologie na Tokijské univerzitě experiment na 78 kočkách. Některé žily v domácnostech, jiné v kočičích kavárnách. A podle výsledků studie se ukázalo, že kočky (alespoň ty, které žily v soukromých domech) dokážou dokonale rozlišit svá jména od jmen jiných koček.

close info Natalia de la Rubia / Shutterstock zoom_in Naši chlupatí kamarádi mají rozhodně rádi, když se na ně mluví, a pokud si budete se svojí kočkou povídat, vytvoříte si s ní hlubší pouto

Kolika slovům kočky rozumí?

Vědci tvrdí, že kočky si dokáží spojit vokalizaci 25 až 40 slov s konkrétními předměty, činnostmi a lidmi. Jejich chápání slov je však odlišné od našeho. Jde o to, že kočky nedokážou kategorizovat zvuky a rozlišovat slova od jiných zvuků. Zapamatují si všechny opakující se nebo vzácné, ale upozorňující zvuky a smyslové reakce v jejich tělech a myslích.

Takže když jdete do kuchyně a řeknete své kočce, že je čas na večeři, vaše kočka k vám přiběhne, protože si zvuk slov „čas na večeři“ spojuje s obstaráním jídla - ne proto, že by skutečně věděla, co slova čas a večeře znamenají.

Povídají si kočky rády?

Naši chlupatí kamarádi mají rozhodně rádi, když se na ně mluví, a pokud si budete se svojí kočkou povídat, vytvoříte si s ní hlubší pouto.

„Kočky jsou vysoce společenská zvířata a opravdu si užívají komunikační interakci,“ potvrzuje veterinář Jonathan Roberts. „Nejenže to posiluje pouto mezi zvířetem a majitelem, ale má to pozitivní vliv na stres a duševní zdraví vás i vaší kočky.“

A i když vaše kočka nebude přesně vědět, co říkáte, dokáže zachytit vaše emoce, takže byste se měli snažit být při komunikaci s ní pozitivní, aby se s vámi cítila dobře.

close info Freepik.com zoom_in Svou kočku můžete naučit reagovat na jméno tak, že ji zavoláte, a když zareaguje, dáte jí pamlsek

Znají kočky svá jména?

Kočky poznají svá jména, ale podobně jako u jiných slov neznají jejich význam. Protože na čičinu voláte, když ji krmíte nebo hladíte, spojuje si své jméno spíše s těmito příjemnými činnostmi, než aby ho znala jako své označení.

Pokud se vám zdá, že vaše domácí šelma nezná své jméno, protože nepřijde na zavolání, sledujte řeč jejího těla, až příště vyslovíte její jméno. Kočky často spíše otočí hlavu nebo nakloní uši, než aby k vám skutečně přišly.

Jak naučit kočku její jméno

Je to podobné, jako u psů. Svou kočku můžete naučit reagovat na jméno tak, že ji zavoláte, a když zareaguje, dáte jí pamlsek.

Vyberte pamlsek, který má ráda, a zvolte klidné prostředí bez rušivých vlivů. Zavolejte jméno své kočky jasným, klidným hlasem. Jakmile zareaguje, ať už vokalizací, natočením ucha, nebo chůzí směrem k vám, odměňte ji pamlskem.

A pokud se budete opravdu snažit, možná se vám dokonce podaří naučit svou kočku mluvit – tak jako komunikuje tento kocour, který v podstatě mluví stejně jako jeho „táta".