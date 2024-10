Západní civilizace prohrává se zákeřným nepřítelem. Sice váží pouhých 400 gramů, ale útočí ze všech stran díky své extrémní cenové dostupnosti a láká chuťové buňky mazlavým taveným sýrem, pikantním salámem a křupavým těstem.

Dát si jednou za měsíc k večeři mraženou pizzu, pravděpodobně infarkt nevyvolá. Ale když si rozeberete typickou balenou pizzu ze supermarketu a prozkoumáte, z čeho se skládá, zjistíte, že oblíbená rychlá večeře přináší dokonalou smršť surovin poškozujících srdce.

Víte, co to je – sůl, cukr, nasycené tuky, rafinované uhlohydráty – ale pravděpodobně na ně nemyslíte, když jste zaneprázdněni žvýkáním a snažíte se, aby vám na halenku nekapal tuk. Nadměrné množství všech těchto látek zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice.

Také stupňují šance na související metabolické poruchy, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, vysoká hladina cukru v krvi, cukrovka a obezita, které zase zvyšují riziko srdečních onemocnění.

Pojďme otočit krabici, přečíst si lístek s ingrediencemi a zjistit, proč upnout zrak na nutriční vědu.

Jedním z nejčastějších jmenovatelů mezi mraženými pizzami je extrémně vysoký obsah soli. Na většině prodávaných pizz se uvádí, že obsahují 1,5 gramu soli na 100 gramů. Jenže jejich váha se pohybuje kolem 400 g, což znamená 6 gramů soli, a již se ocitáme nad doporučeným denním příjmem soli 5 gramů.

Dále si všimněte tuků, zejména těch nasycených. Pizzy obsahují 8-11 gramů tuku, z toho je až polovina nasycených!

Kalorie si raději rovnou přeškrtněte černým fixem. V závislosti na váze obsahují běžně prodávané slané koláče 755–908 kalorií. Přičemž ženy nad padesát by neměly přijímat více než 1600 kcal denně. To se kromě „lehké večeře“ ve formě mražené pizzy už moc nenajedí, pokud nechtějí mít kolem těla omotané tukové polštáře.

V mražené pizze jsou také vyšší hladiny rafinovaných sacharidů, obvykle ve formě obohacené pšeničné mouky. Rafinované sacharidy mohou být problematické, protože byly zpracovány do té míry, že ztratily většinu ze své nutriční hodnoty, včetně vlákniny.

Více přísad než gramů tuku

Stačí se podívat na seznam ingrediencí. Má 10 řádků a obsahuje neznámé věci jako difosforečnany či trifosforečnany. Seznam ingrediencí, který je dlouhý a matoucí, je jistým znakem ultrazpracovaného jídla.

O těchto potravinách studie publikovaná v Journal of the American College of Cardiology zjistila, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění a úmrtností.

Dát si jednou za měsíc k večeři mraženou pizzu, pravděpodobně infarkt nevyvolá

Co se děje s vaším tělem, když jíte mraženou pizzu?

Můžete přibrat

Jedna studie zjistila, že zdravá těla nemají problém s přejídáním, zejména pokud jde o chutné jídlo. Další studie objevila, že účastníci výzkumu, kteří jedli ultra zpracovanou stravu, denně zkonzumovali v průměru o 508 kalorií navíc a po dvou týdnech vážili o kilogram více než účastníci, kteří jedli nezpracované potraviny.

Můžete se cítit zpomalení

Cítíte se po slaném koláči letargičtí? Jak jsme již poznamenali, pizza je jednou z potravin, kterými se lidé často přejídají vzhledem k vysokému obsahu nasycených tuků, které povzbuzují chuť. Jedna studie zjistila, že účastníci, kteří jedli pizzu, dokud nebyli přecpaní, se v důsledku toho cítili unavení, ospalí a letargičtí.

Studie zjistila, že ze 400 účastníků výzkumu měli ti, kteří jedli potraviny s vysokým obsahem soli, o třetinu více bolestí hlavy než ti, kteří jedli potraviny s nízkým obsahem soli

Může bolet hlava

Pokud existuje jedna hlavní složka oblíbených mražených pizz, je to sůl. A je-li vaše strava plná soli, můžete se přistihnout, že budete častěji trpět bolestmi hlavy.

Studie v časopise BMJ zjistila, že ze 400 účastníků výzkumu měli ti, kteří jedli potraviny s vysokým obsahem soli, o třetinu více bolestí hlavy než ti, kteří jedli potraviny s nízkým obsahem soli.

Zvyšujete si šanci na srdeční onemocnění

Existuje spousta důkazů o tom, že vysoký příjem soli je spojen s vyšším rizikem rozvoje vysokého krevního tlaku, a není žádným tajemstvím, že mražené potraviny jsou jí doslova nadité. Pak započítejte další nepostradatelné ingredience, jako klobása a feferonky spolu s tunou sýra, a zjistíte, že jíte více nasycených tuků, než je doporučeno, což může negativně ovlivnit vaše srdce.