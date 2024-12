Bramborové placky jsou klasika české kuchyně a mají spousty podob. Tyhle plněné chutnají výborně teplé i studené a poslouží jako večeře, svačina na cesty i pohoštění k pivu.

Brambory jsou univerzální ingredience a dokážou na sebe vzít spousty různých podob. Různé druhy placek patří do klasické české kuchyně – ať už jako tradiční bramborák ze syrových, nebo vařených brambor. Následující recept se připravuje z oloupaných brambor a mouky – potřebovat na ně budete kromě soli a pepře už jen trochu mouky.

Jak na to?

Tento recept oceníte v případě, že máte doma omezené zásoby nebo zbytky, které potřebujete zužitkovat. Příprava těsta je snadná – horké vařené brambory rozmačkáte, dochutíte a promícháte s moukou. Poté vytvarujete placky a zabalíte do nich sýr, slaninu, šunku, oblíbený salám nebo třeba uzené maso.

Uzeninu můžete i nasekat nadrobno a vmíchat přímo do těsta, přidat do něj můžete i osmaženou cibulku, která přidá další chuťový rozměr navíc. Stejně můžete zapracovat i strouhaný sýr, ale může se stát, že se bude během smažení přichytávat k pánvi nebo se i připalovat. Zabalení sýra do těsta je sázka na jistotu.

Bramborové placky plněné sýrem a slaninou

Doba přípravy: do 60 minut

Ingredience:

500 g brambor

80 g mouky (hladká nebo polohrubá)

sůl, pepř

50 g sýra (gouda, mozzarella, eidam, ementál...)

50 g slaniny, šunky nebo měkkého salámu

Příprava: