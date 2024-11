Zapečený květák se sýrovou omáčkou je skvělý jako samostatné jídlo, připravit si ho ale můžete i jako přílohu k masu. Příprava je snadná a výsledek bude chutnat dospělým i dětem.

Květák je jednou z nejzdravějších zelenin, které můžeme zařadit do našeho jídelníčku. Obsahuje mnoho důležitých živin, jako jsou vitamin C, vitamin K, kyselina listová a vláknina. Je také bohatý na antioxidanty. Díky nízkému obsahu kalorií se hodí i do redukčního jídelníčku – 100 gramů květáku má pouhých 22 kalorií.

Jak vybrat dobrý květák?

Při přípravě květáku je důležité dbát na jeho čerstvost. Vybírejte kusy s pevnými, bílými nebo slonovinovými růžicemi bez známek plísně nebo příliš tmavých skvrn. Listy by měly pevně držet u hlávky. V lednici vydrží v dobré kondici asi 3 dny. Pokud víte, že ho nestihnete včas zpracovat, rozdělte ho na růžičky a uložte do mrazáku.

close info Nunung Noor Aisyah / Shutterstock zoom_in Při nákupu vybírejte světlý květák s pevnými listy

Polévky, placičky, steaky

Květák je velmi univerzální surovina, která se hodí do různých druhů jídel. Skvělý je v podobě polévky, kaší, placiček, zeleninové rýže, výborně chutná smažený v těstíčku nebo jako steak. Skvěle se hodí také k pečení a do zapékaných pokrmů.

Podle následujícího receptu si můžete květák připravit s krémovou omáčkou z bešamelu a sýra. Místo uvedeného ementálu můžete použít jakýkoliv jiný sýr, který se dobře rozpouští, například čedar, parmazán nebo goudu, případně jejich kombinaci.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Do omáčky použijte sýr, který se dobře rozpouští

Zapečený květák se sýrovou omáčkou

Doba přípravy: do 60 minut

Ingredience:

1 květák (800 g)

sůl

3 lžíce másla (+ na vymazání formy)

3 lžíce mouky

400 ml mléka

100 g strouhaného sýra ementál

pepř

muškátový oříšek

4 lžíce strouhanky

50 g strouhaného parmazánu

close info margouillat photo / Shutterstock zoom_in Zapečený květák se sýrovou omáčkou

Příprava: