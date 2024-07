Vychlazený těstovinový salát vás v horkém počasí zasytí i osvěží, navíc má tolik variant, že se jen tak neomrzí. Máme pro vás tipy, jak ho připravit.

Výhodou těstovinových salátů je rychlá a nenáročná příprava – nejvíce času zabere vaření a chlazení těstovin. Mimo to nabízejí velký prostor pro improvizaci a jejich složení můžete přizpůsobit tomu, co máte zrovna doma. V neposlední řadě jsou skvělé do horkých letních dnů, kdy nemáme na teplé jídlo ani pomyšlení. Jak ho připravit?

Výběr těstovin

Do těstovinových salátů se nejlépe hodí drobnější druhy těstovin, jako jsou vřetena, mušle, kolínka, mašličky, trubky nebo radiatori. Kromě klasických variant z bílé pšeničné mouky můžete sáhnout i po celozrnných nebo luštěninových těstovinách z hrachové, čočkové nebo cizrnové mouky. Jsou bohatší na vlákninu i bílkoviny, a díky tomu vás zasytí na delší dobu.

close info Tatiana Volgutova / Shutterstock zoom_in Těstovinový salát s grilovanou zeleninou a parmazánem

Porce zeleniny

O svěžest salátu se postará čerstvá zelenina – nejčastěji jsou to rajčata, papriky a salátová okurka, přidat můžete i cibuli, mrkev, avokádo, ředkvičky, ačokču, zelené fazolky, hrášek, kukuřici, špenát, rukolu, polníček nebo jiný listový salát. Použít můžete i vařenou nebo grilovanou zeleninu – lilek, cuketu, květák nebo brokolici. Skvělé jsou také olivy a sušená rajčata.

close info Anna Shepulova / Shutterstock zoom_in Těstovinový salát s brokolicí, olivami, sušenými rajčaty, bazalkou a uzeninou

Maso, vejce, tuňák, sýr

V těstovinovém salátu by neměl chybět zdroj bílkovin, jinak hrozí, že po něm budete mít brzy hlad. Může to být kvalitní šunka, zbytky vařeného nebo grilovaného masa, tuňák z konzervy nebo vařená vejce. Zamíchat do něj můžete také různý druhy sýrů – třeba goudu, čedar, eidam, fetu nebo mozzarellu. Pokud si hlídáte štíhlou linii, vybírejte sýry s nižším obsahem tuku, použít můžete také tvrdý tvaroh.

close info Katarzyna Hurova / Shutterstock zoom_in Těstovinový salát s tuňákem, vejci, červenou cibulí a olivami

Jednoduchá zálivka

O propojení všech ingrediencí se postará dobře ochucená zálivka, použít můžete i bylinkové pesto. Na základ zálivky se hodí zakysaná smetana, bílý jogurt nebo sýr cottage, které dochutíte solí, pepřem, hořčicí, prolisovaným česnekem, čerstvými bylinkami nebo třeba sušeným chilli. Oblíbená je i majonéza, ale pokud nechcete ze salátu udělat kalorickou bombu, spíše s ní šetřete. Navíc se v horkém počasí velmi rychle kazí a může způsobit nepříjemné zdravotní potíže. Jako alternativu ale můžete zkusit domácí majonézu z vařených vajec, která je dietnější a o něco trvanlivější.

close info DronG / Shutterstock zoom_in Těstovinový salát s rajčaty, mozzarellou a pestem

Tipy na recepty

