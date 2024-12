Kokosky patří mezi klasické druhy vánočního cukroví. Během pečení provoní celý byt, výborně chutnají a navíc dlouho vydrží. Nevýhodou je, že mohou být příliš suché a drobivé. Tento problém ale jednoduše vyřeší tvaroh.

Předností kokosek je nejen jejich chuť a vůně, ale také využití bílků, které zbyly z pečení ostatních druhů cukroví. V základním receptu se k nim přidává už jen cukr a strouhaný kokos. V takovém případě se může ale stát, že budou kokosky drobivé, suché a na talíři s vánočním cukrovím zůstanou netknuté.

Řešení jsou různá – k vláčnosti například pomůže šlehání bílků nad vodní párou nebo přidání horkého cukrového sirupu. Pokud chcete ušetřit čas, kterého v předvánočním období není nazbyt, pomůže vám obyčejný tvaroh.

V alobalu, nebo ve vaničce?

Na přípravu náplní do buchet nebo koláčů je ideální měkký tvaroh v alobalu, který má pevnější konzistenci a není vodnatý. Do těsta na kokosky ale můžete použít obě dvě varianty – tvaroh ve vaničce se bude do sněhu lépe zapracovávat, ale může se stát, že výsledná směs bude trochu řidší. To vyřeší přidání několika lžic kokosu navíc. Tvaroh volte minimálně polotučný, ideálně tučný – díky tuku budou kokosky krásně vláčné.

Na pečení vybírejte kvalitní kokos s vyšším obsahem tuku

Zkontrolujte kvalitu kokosu

Na pečení cukroví vybírejte kokos s vysokým obsahem tuku (65 %), který je nejen nositelem chuti, ale také zajistí vláčnou a jemnou konzistenci. Méně tučné varianty (45–55 %) jsou suché samy o sobě a nemají výraznou chuť a vůni. Před přípravou kokos vždy zkontrolujte a ochutnejte, je totiž náchylný ke žluknutí a mohl by celé dílo zkazit. Pokud neucítíte typickou kokosovou vůni a jeho chuť bude nakyslá, hořká či trpká, nepoužívejte ho.

Tvarohové kokosky s tvarohem

Čas přípravy: do 60 minut

Ingredience:

130 g krupicového cukru

20 g vanilkového cukru

4 bílky

200 g strouhaného kokosu

80 g měkkého tvarohu

špetka soli

Příprava: