Minimalismus se drží při zemi, maximalismu patří svět. A také vaše osobnost, protože skrz něj vyjadřujete, jací jste a co máte rádi.

Maximalismus je velice kreativní interiérový styl. Má rád různorodost, dekorativnost, mix tvarů, struktur i barev. Dá se použít jak ve velkorysých prostorách, tak v malém bytě, vše je otázka přístupu. Nicméně pro dosažení nejlepšího výsledku je třeba s každým dílkem nábytkové skládačky zacházet citlivě, aby nevznikl chaos.

Historické okénko

Nejčastěji se maximalismus definuje jako opak moderního minimalismu, v němž je všeho málo. Stačí se však podívat do historie a je jasné, že nejde o žádnou novinku. Už v době baroka se ukazovaly světu opulentní, velice zdobné interiéry pracující s mnoha tvary, zlatými či mosaznými nebo bronzovými detaily, s uměleckými předměty, monumentálními lustry nebo malovanými stropy.

close info Le Patio zoom_in Závěsná svítidla Cymbal od ikonické francouzské značky Forestier v sobě nezapřou inspiraci luxusně okouzlujícím stylem art deco

S maximalismem umělo nakládat i rokoko a novoklasicismus, ale právě 19. století začalo se skutečným mixem několika historických období. V té době byly v módě takzvané kabinety kuriozit, tedy umělecká díla, upomínkové předměty a suvenýry z různých koutů světa. A to u příznivců maximalismu přetrvalo dodnes – vybírat si a ve velkém vystavovat interiérové doplňky, k nimž mají blízký vztah.

Pestrost volby

Soudobý maximalismus je svým způsobem reakcí na doby nedávno minulé, kdy se některé domácnosti proměňovaly zejména díky dostupnosti zahraničního nábytku a začaly být jako přes kopírák. To ještě více zdůraznil fenomén pronájmů, především s nástupem Airbnb.

Maximalismus nabízí opak, velkou možnost volby, aniž by ubíral z osobitosti, a to mnohé láká. Do něj se totiž vejde vše: nadčasový design i extravagance, bohatost vzorů a struktur, výběr barev bez ohledu na to, které jsou zrovna populární, i fakt, že díky větší náklonnosti k bytovým textiliím může být zařízený interiér útulný.

close info Möbelix zoom_in Maxi interiérový styl se propisuje rovněž do praktického vybavení včetně postelí. Dvoulůžko Natura Eiche z dubové spárovky vnese do ložnice vůni dřeva

Další velkou výhodou maximalismu je skutečnost, že ho nesvazují striktní pravidla, i proto se jím mnohdy prolínají další interiérové styly, typicky eklekticismus, provensálský nebo třeba boho styl. Ba dokonce i skandinávské vlivy, jak dokládá aktuální kolekce látek nejznámějšího obchodního řetězce.

Třetím bonusem je dostupnost – maximalistické interiéry mohou být vybavené cenově luxusním i finančně dostupným zařízením. Tvrzení, že tento styl je pouze pro horních deset tisíc, je překonané.

Typické znaky

Maximalismus miluje barvy. Energické kontrastní tóny žluté, červené, modré, zelené či třeba fialové vítězí, nemusí však být použité za každou cenu. Barvy si užije rovněž milovník tmavých odstínů (temná paleta podporuje elegantní vyznění).

Baví také vzory, může jít o motivy džungle a velké rostlinné dekory stejně jako o oblíbené geometrické či abstraktní náměty. V maximalistickém interiéru nechybějí struktury, hladké plochy oživuje profilování, frézování, laťkování a vůbec 3D provedení.

close info Westwing zoom_in Zaplnit kuchyni není kumšt, ale vytvořit z ní místo, kde se design potkává s praktickou funkcí, je svým způsobem umění

Tento styl je vysloveně nakloněný kombinování různých materiálů, začít můžete od dřevěné podlahy, pokračovat laminem či laminátem a končit sklem a kovem. Perfektně nakládá s bytovým textilem, zejména u něj a také u interiérových dekorací se často uplatňuje vrstvení, respektive násobení. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

