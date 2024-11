V návrhu osobitého rodinného domu s pracovním názvem Minivýškáč z portfolia studia luni architekti se odrážejí nejen bohaté profesní zkušenosti, ale i jasné představy o ideálním bydlení.

Spolumajitelka studia Nina Ratočka Pevná a její manžel Michal žijí v centru Prahy, ale v budoucnu se plánují přestěhovat do klidnější lokality.

Na počátku projektu tak byl výběr vhodného pozemku, který je zavedl do zahradních a chatových oblastí. „Po 2,5 letech hledání jsme našli pozemek, který splňoval naše představy – byl atypický svou svažitostí a v blízkosti vlakové zastávky do Prahy. To byly hlavní podmínky, kterých jsme se drželi,“ popisuje Michal.

Výhled a les

Na vybraném místě stojí rekreační objekt a pozemek byl v několika ohledech limitující. V rámci projektu bylo třeba pracovat s nízkým procentem povolené zastavěnosti, velkou svažitostí terénu a umístěním původní chaty.

„Nechtěli jsme s pozemkem bojovat, ale naopak obrátit limity ve svůj prospěch. Rozhodli jsme se tedy využít betonový sokl stávající chaty jako základ pro náš dům a minimalizovat plochu, kterou bude na pozemku zabírat. Bonusem naopak byly výhledy do okolí, západní orientace svahu a vlastní les pod stavební částí pozemku,“ vysvětluje architektka. Návrh proto počítal s výstavbou domu do tří nadzemních podlaží, aby byla obytná plocha dostatečná a současně byly dodrženy podmínky možné zástavby.

Místo pro život

„Nechtěli jsme dům naplnit virtuálními dětskými pokoji, koupelnami, pracovnami a pokoji pro hosty. Nejdůležitější je pro nás velký společný prostor, kde trávíme většinu času. Zásadní je i dostatek úložných prostor, ložnici bereme jako místo k přespání,“ přibližuje hlavní vizi architektka.

close info ZAN studio zoom_in Návrh budovy počítá s využím tří podlaží

Celková hrubá podlažní plocha je 130 m2, u ulice jsou umístěna dvě parkovací stání. Pod nimi je navržen sklad na kola, lyže a náčiní potřebné k údržbě domu. Vstup je řešen přes lávku, která vede do druhého podlaží s ložnicí a velkou šatnou.

Ve třetím patře se nachází kuchyň, spíž, toaleta, koupelna a obývací pokoj s pracovním koutem. První podlaží zatím funguje jako rezerva – aktuálně je zde navržena sauna s koupelnou, odpočívárnou a posezením s kuchyňkou pro venkovní provoz. Podle aktuální situace lze prostor předělat na dětský pokoj nebo zázemí pro rodiče.

Soulad s přírodou

Osobitý charakter dodávají domu zelené obkladové desky, v nichž se odrážejí stromy, a budova tak přirozeně zapadá do okolního prostředí. Jelikož se dům dostal jen do určité fáze projektování, konkrétní typ fasádních prvků nebyl vybrán.

close info ZAN studio zoom_in Jedna z variant obložení, která bude odrážet okolní stromy

„Pracovali jsme s variantami, jako jsou skleněné panely, hliníkové desky nebo speciální zrcadlové fólie. Tématem pro nás byla i bezpečnost fasády pro ptactvo,“ vysvětluje Michal. Velkorysé prosklené plochy podtrhují propojení s přírodou – ať už jde o otvíratelný posuvný portál v kuchyni, nebo boční svislá okna, probírala se také otvíravost portálu v obývacím pokoji, k němuž by přibylo skleněné zábradlí z vnější strany.

Otvíratelné díly byly navrženy i do zrcadlové podnože. „Celý dům je pro nás výjimečný tím, že je navržený na míru našim potřebám, životnímu stylu a fungování domácnosti. Máme v něm spoustu oblíbených detailů – třeba zmíněné posuvné okno v kuchyni, které navazuje na jídelní pult, a rázem si tak můžete dopřát snídani v korunách stromů,“ popisuje architektka a dodává, že přestože z koupě pozemku nakonec sešlo, projekt je stále aktivní a jeho realizace otevřená.

luni architekti, s. r. o. Ing. et Ing. arch. Lukáš Janout a Ing. arch. Nina Ratočka Pevná společně založili studio v roce 2022. Při své práci kladou důraz na individuální potřeby a přání klientů, vzájemnou důvěru, spolehlivost a respekt k zákazníkům, týmu i dodavatelům. https://www.luni.cz

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 10/2024.