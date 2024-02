Klíčky jsou hotový poklad. Zařadit je do jídelníčku je ideální a také levný způsob, jak po zimě obohatit stravu o vydatnou porci vitaminů a minerálů. Nakličování je naprosto jednoduché a zvládne to opravdu každý. Podívejte se, jaký je správný postup.

Pěstování klíčků doma je rychlý a snadný způsob, jak si zajistit přísun vitaminů. To se hodí obzvlášť po zimě, kdy bývá organismus oslabený. Začneme výběrem semínek vhodných pro klíčení. Ty určitě kupte v bio kvalitě, abyste měli jistotu, že neobsahují umělé chemické látky.

Z luštěnin jsou ke klíčení vhodné fazole mungo, červená čočka (pouze celá, loupaná nenaklíčí), zelená čočka, tmavě zelená čočka, cizrna, fazole adzuki. Z obilovin nejrychleji klíčí žito, pak pšenice, ječmen a oves.

Z dalších plodin je velmi oblíbená vojtěška, hořčice, řeřicha, ředkvička, pískavice. Prodává se i směs těchto různých rostlin určená ke klíčení. Méně tradiční jsou klíčky ze semen červené řepy, cibule, česneku, rukoly.

Jaké jsou způsoby domácího klíčení

Způsobů, jak doma nechat vyklíčit semínka, je spousta. Od různých kutilských vynálezů až po osvědčenou klasiku s vatou a talířkem. Proč si ale přidělávat starosti, když existuje daleko jednodušší řešení v podobě klíčicí sklenice nebo misky?

1. Klíčení ve sklenici

Sklenice na klíčení je vyrobená ze zdravotně nezávadného a bezpečného skla. Uzavírá se víčkem, které má v sobě síťku z nerezové oceli. Ta klíčkům poskytuje dostatečný přísun kyslíku, i když je sklenice pevně zašroubovaná.

Sedí šikmo na kovovém stojanu, díky čemuž může na podstavec odtéct veškerá přebytečná voda, která z klíčků odkapává po jejich propláchnutí. Semínka tak nezahnívají. Ve sklenici byste měli klíčit větší semínka, případně směsi určené ke klíčení. Jsou vhodné mungo fazole, cizrna a ječmen.

2. Klíčení v misce

Menší semínka, tzv. microgreens, doporučujeme dát spíše do klíčicí misky. Klíčky s malými zelenými lístky porostou krásně vzhůru, nebudou zahnívat, jednoduše je ustřihnete či utrhnete a navíc ozdobí a rozjasní každý stůl i parapet.

Praktické jsou zejména patrové sady, které obsahují několik samostatných nakličovacích misek a spodní nádobu na zachytávání přebytečné vody. Díky speciální úpravě je možné zalévat pouze horní misku, a i k semínkům v dolních miskách se dostane dostatečné množství vody.

Můžete v nich pěstovat hned několik druhů současně nebo na jednotlivých miskách klíčit výhonky v různých fázích zralosti. V misce se budou mít perfektně semínka ředkvičky, řeřichy, rukoly nebo brokolice.

Další tipy ke klíčení si můžete prohlédnout níže ve videu:

Jak dlouho trvá klíčení?

Každé surovině trvá jinak dlouho, než vyklíčí. Záleží na teplotě a vlhkosti, většinou se ale první klíčky objeví už po dvou dnech. Do celkového času musíte počítat i dobu, kterou budete potřebovat na jejich namočení.

Řeřicha a rukola se nenamáčí a vyklíčí vám velmi rychle, dobré je ale klíčky sklízet, až na nich začnou rašit první zelené lístky. Luštěninám to trvá o něco déle, vyplatí se ale počkat! Záleží také na tom, jak dlouhé klíčky chcete mít. Obecně počítejte s tím, že za 4-6 dní budete mít u většiny semínek naklíčeno do té správné velikosti.

Jak správně klíčit?

Semínka a zrna je třeba nejprve namočit alespoň ve dvojnásobku vody – u těch větších (mungo, cizrna, čočka a podobně) na 12 hodin, u menších (pohanka, quinoa, vojtěška) stačí jenom na 3-5 hodin. Semínka a zrníčka necháváme namáčet při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční paprsky. Vodu je pak třeba slít a semínka pořádně propláchnout.

Semínka proplachujte minimálně dvakrát denně, v létě, kdy jsou teploty vyšší, klidně 3x i 4x. Vyšší teploty nahrávají plísním a rychlejšímu osychání. Semínka by měla zůstat na povrchu mírně vlhká, to jim stačí na to, aby růst klíčků pokračoval. Kdyby bylo vody příliš, začnou kvasit.