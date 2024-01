Někdo kupuje sazenice v zahradnictví, mnozí si je ale raději pěstují sami od semínka. Ta druhá skupina získá mnoho výhod – od výrazné finanční úspory po zajímavější sortiment. Předpěstování není žádná věda, takže se do toho bez obav pusťte. Uvidíte, jakou radost vám udělá sledovat, jak rostlinky klíčí, objevují se první lístky, sílí…

Jedním ze způsobů, jak začít s jarním zahradničením, je založit si vlastní výsev. Podle toho, co plánujete pěstovat, se do toho musíte pustit v období mezi únorem a dubnem. Během krátké doby získáte vlastní sazenice, které po „zmrzlých“ přesadíte do záhonů a začnete se těšit na vlastní úrodu vypiplanou od semínka.

Výsev semen v interiéru má mnoho výhod, které to jsou?

Je zřejmé, že získáte náskok ve vegetační sezóně. Předpěstované rostliny začnou dřív plodit a vy si budete vlastních výpěstků užívat o několik týdnů déle. Také úroda bude výrazně vyšší.

Pro řadu rostlin je předpěstování nezbytné. Teplomilné druhy nelze na jaře vysévat příliš brzy, protože půda je chladná a hrozí přízemní mrazíky. V horských a podhorských regionech zase není dostatek vegetačních dnů, aby některé druhy zeleniny vůbec stihly dozrát, pokud je dáte do půdy až v květnu.

close info Eduardo Jaeger/Unsplash.com zoom_in Papriky vysévejte již v únoru. K bohaté úrodě potřebují delší čas

Ve formě semen je k dispozici mnohem širší škála odrůd - takové, které byste v zahradnickém centru nikdy nenašli! Máte-li svá oblíbená rajčata, nebo víte, které okurky dobře snášejí plíseň, raději věnujte čas a námahu a vypěstujte si vlastní sazenice.

Zatímco některé sazeničky ze zahradnictví rostou dobře, jiné mohou být nekvalitní a po přesazení neprospívají. Domácím výsevem získáte zpravidla zdravější rostliny, protože se o ně s láskou staráte od prvního dne.

Budete mít jistotu, že sazenice byly pěstovány ekologicky, a ne v záplavě chemikálií.

Výsev si můžete načasovat tak, aby byly rostlinky v ideální velikosti přesně v době, kdy je u vás nejvhodnější doba k přesazení na záhon.

Semena vyjdou mnohem levněji než nákup sazenic v zahradnictví.

Tolik odrůd rajčat, ale která vybrat?

Kdy začít?

To je trochu ošemetná otázka, protože každá zelenina to má jinak, v závislosti na délce vegetačního období. Pravdou ale je, že příliš časným výsevem získáte slabé vytáhlé rostlinky, které se po přesazení na záhony budou dlouho vzpamatovávat, pokud vůbec přežijí.

Obecně platí, že semena je třeba dát do země čtyři až osm týdnů před datem, kdy hrozí poslední mrazíky. Vhodné termíny najdete uvedené na obale semínek.

Jak na výsev?

Co vysévat od února do dubna?

Rostliny, které můžete dát do substrátu již v půlce února, jsou celer, brokolice, zelí, květák a hlávkový salát. Papriky a lilky mají svůj čas koncem druhého měsíce.

Rajčata počkají na svou dobu do března, zkušení zahradníci radí, že nejlepší termín je na Josefa, tedy 19. března.

Ideální doba pro výsev okurek, dýní, cuket a melounů je čtyři týdny před termínem posledních mrazů, takže s těmi počkejte až do půlky dubna.

close info Zoe Schaeffer/Unsplash.com zoom_in Vyséváte-li rostliny hustě, je potřeba je přepikýrovat v době, kdy mají čtyři lístky

Otužování sazenic

Až semena vyklíčí a vyrostou, tak je před přesazením do volné půdy alespoň týden otužujte. To znamená, že nové rostliny postupně aklimatizujte na venkovní podmínky tím, že je budete každý den „venčit“ a postupně budete jejich pobyt na čerstvém vzduchu prodlužovat.

Nebo je můžete přenést do skleníku či pařeniště a během studených nocí je přikrývejte netkanou textilií. Tak pomůžete snížit teplotní šok a rostliny přesazení a výkyvy teplot s ním spojené mnohem lépe zvládnou.

Zdroje: Jana Truksová, Dům a zahrada, gardeningknowhow.com, almanac.com, farmanddairy.com