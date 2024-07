I malé zahrady se mohou stát jedinečným originálem. Některé jsou prostorově omezené jen na odpočinkovou terasu, kterou ze stran obrůstá skromná vegetace, na jiných se už projdete po několika desítkách nebo stovkách metrů čtverečních. Řešením pro minizahrádky je dobrý nápad a cit pro detail.

Asi není nutné zdůrazňovat, že na velikosti budoucí zahrady se podepisuje zejména cena pozemku. Velkou část plochy většinou zabere dům nebo jiné stavby, na zeleň pak už často zbývá jen malý prostor. I s omezenou plochou se však dá kouzlit.

Začněte pečlivým plánováním a svou představu určitě přeneste na papír. Když to nezvládnete sami, pozvěte si na pomoc zahradního projektanta, který pomůže s prostorovým členěním. Mezi hlavní překážky bude patřit nejen skromná plocha, ale většinou i pocit, že sousedy máte proklatě blízko. Otázka soukromí na malých pozemcích vyžaduje promyšlené odpovědi.

Nuda se tu nenosí

Základem spokojeného života na zahradě je smysluplné členění do jednotlivých celků. Můžete se na ně dívat jako na samostatné místnosti v bytě, ve kterých se pokaždé dočkáte něčeho jiného. Zatímco plocha u domu s terasou bude určená pro odpočinek, další sektor může být věnovaný dětem, sportu nebo třeba pěstování bylinek.

close info Shutterstock zoom_in I když si na to na českých zahradách budeme asi ještě chvíli zvykat, malé zahrady se mohou obejít bez trávníku

Poctivě promyšlené prostory se vám vyplatí hned několikrát, zahrada díky nim získá tematické vyladění a nebudete se v ní nudit. I když se tento úkol může zdát poměrně složitý, pomůže s plánováním a ujasněním priorit.

Pokud už víte, co od zahrady chcete, začněte plánovat. Jednotlivé celky se pokuste vizuálně alespoň částečně propojit, zároveň by měly být i oddělené. Právě dělení a pestré členění řeší otázku soukromí. Vaším cílem bude vytvořit zahradu, kterou nelze od začátku do konce přehlédnout z jediného místa. Výsledkem bude zahrada funkční, zajímavá a vlastně i soukromá.

Kombinace prvků

Ačkoliv se malé zahrady s nedostatkem soukromí vyskytují většinou ve městech, tyto problémy mohou potrápit i majitele venkovských pozemků. Obzvlášť v některých lokalitách je nutné na metrech čtverečních kvůli pořizovací ceně šetřit. Nenechte se zlákat k obehnání celé zahrady vysokým neprůhledným plotem a řešením nebudou ani ploty živé a úhledně tvarované.

close info Lucie Peukertová zoom_in U malé zahrady máte jedno jasné. Dokážete ji vyladit do nejmenšího detailu. Navíc to zvládnete za rozumnou cenu

Vsaďte na kombinaci několika prvků. Tvarované živé ploty se vám sice budou hodit, protože představují prostorově úspornější řešení, ale odcloní jen pohledy z boku a z relativně malé výšky. Pokud se chcete skrýt před pohledy směřovanými z vyšších pater, budete muset sáhnout i po stromech. Ostatně stromy nebo nižší živé ploty mohou fungovat jako oddělovače mezi jednotlivými částmi zahrady.

Jen si dávejte pozor na jejich kombinaci. Některé části postačí oddělit spíše decentně. Dobrou volbou bude například záhon s rozevlátými okrasnými trávami nebo s kvetoucími trvalkami.

Dělicí stěny

Nejoblíbenější dělicí stěnou je živý plot, ale ne všude se vejde. Pokud není místa nazbyt a nechcete, aby vám soused koukal do talíře, můžete sáhnout po klasických dělicích stěnách. Lze si vybrat ze spousty rozměrů, běžná je výška okolo dvou metrů.

close info Shutterstock zoom_in Pokud pro vás není problém si připlatit, rozhodně neuděláte chybu zástěnou z designového cortenu

Mezi nejlevnější varianty patří zástěny ze smrkového dřeva, za které zaplatíte okolo 3 000 korun. O něco dražší jsou stěny z tvrdého dřeva v podání modřínu nebo dubu. U nich oceníte hlavně to, že nepotřebují ochranný nátěr, navíc postupem času získají šedavou patinu, díky níž budou poměrně nenápadné.

Další možností jsou zástěny z cortenu. Za stejnou výšku si připlatíte tři až čtyři tisíce korun navíc. Slitina se perfektně hodí hlavně do moderní zahrady, kde se tento materiál objevuje i v podobě jiných prvků. Zástěny ze dřeva i z cortenu můžete zvolit v jednoduchém minimalistickém designu nebo v provedení rustikálním. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

