Nerovnoměrný příděl srážek trvá už nějaký ten rok a ani prognózy do budoucna nevypadají nejlépe. Se suchem se prostě musíme naučit žít a hlavně v něm na svých zahradách smysluplně hospodařit. Dá se to zvládnout i na kamenitém pozemku.

Sucho může zahradu trápit celoročně nebo jen sezonně na konci jara a v průběhu léta. Rozhodně se s ním musí počítat a přizpůsobit mu údržbu pozemku. Zahrada bývá často právem označovaná za náročného žíznivce. Pokud byste měli prstem ukázat na největší spotřebitele vody, pak jsou to určitě zeleninové záhony a intenzivně udržovaný trávník.

close info Lucie Peukertová zoom_in I když se to možná nezdá, i s kamenem si rozumí spousta rostlin. Hledejte ale v prérijním sortimentu

Jenže nadměrné požadavky na vláhu často nesouvisejí jen s potřebami vysazené zeleně, ale spíš s chybnou údržbou. Při zálivce se totiž většina majitelů zahrad dopouští hned několika základních chyb, které stojí za nezřízenou spotřebou vody, mnohdy dokonce té pitné.

Zalévání se dá udržet na uzdě i v horkém a suchém počasí. Chce to zvolit hlavně správné rostliny, zajistit důkladné stínění a nezapomínat na vylepšení půdy, která může být vůči vysychání odolnější.

Dobrý sluha, ale…

Sucho se dost často týká zahrad, které vznikly na silně propustném podloží nebo na půdě s bohatou drenáží. Kámen je pomocníkem, jehož schopnost odvádět vodu v zamokřené půdě oceníte, ale v období sucha to může být celkem silný nepřítel. Kamenitá půda totiž přirozeně moc vody neudrží, zvlášť pokud je navíc písčitá. Efekt sucha se tak může o poznání prohloubit.

Pokud vás čeká založení zahrady na takovém pozemku, máte na výběr ze dvou možností. Buď se danému faktu podřídíte a zvolíte jen rostliny a prvky odolnější vůči suchu, nebo se pustíte do úpravy půdních podmínek. Ano i ty jsou možné, ale levné to nebude. U silně propustné půdy je vaším cílem zlepšit její schopnost držet vodu, a to jde jen v případě, že se do ní zapracují ty správné materiály.

Zadržte!

Chcete-li se suchu postavit čelem a zahradu na nedostatek vody co nejvíce připravit, můžete do silně propustné zeminy zapracovat jíl. Mnohem snazší práce bude s kompostem, který je navíc v současné době dostupnější. Ačkoliv je i tento přírodní materiál dobře propustný, půdu obohacuje o organickou hmotu, jež vodu spolehlivě drží. Navíc zeminu díky obsahu půdních organismů oživí.

close info Lucie Peukertová zoom_in Mikroklima na suchém pozemku se dá postupně upravit. Sáhněte po nenáročné bujné vegetaci i po vodních prvcích

Do třetice všeho dobrého se můžete rozhodnout pro půdní kondicionéry. Setkáte se s kapalnými nebo práškovými typy. Ve vodě rozpustné kondicionéry se aplikují formou zálivky, práškové nebo granulované typy se přimíchají do půdy při výsadbě či výsevu.

Jejich použití je výhodné rovněž na extrémních stanovištích, tedy i na vysychavé nebo chudé půdě. Kondicionéry dokážou do své struktury absorbovat velké množství vody a živin, které pak uvolňují v době sucha.

I stín se dá obstarat

Při plánování suché zahrady s kamenitou půdou bude nutné řešit nejen otázku spotřeby vody a náročnosti údržby, ale také prevenci vůči vysychání. Stromy určitě patří do každé zahrady, ale v takových podmínkách budou naprosto nutné.

Příjemný stín si totiž každá zahrada zaslouží. Nejenže se na ní budete cítit mnohem lépe, ale zároveň každý strom výrazně sníží odpařování vody z půdy. Pokud to tedy jen trochu jde, na zelené slunečníky nezapomínejte. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o zahradách na suché a kamenité půdě dozvědět ještě víc?

Vybrané typy jehličnanů a listnatých stromů

Volba odolných keřů

Zajímavé bylinky

Krásné, ale nenáročné rostliny

Zodpovědný přístup k zavlažování

Jak pracovat s odhalenou půdou

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v červencovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 20. června 2024.